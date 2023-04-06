硕博研究生毕业人数“首超”本科生，之后呢？

来源：中国新闻周刊

作者：陈威敬

中国“金三银四”毕业季的当下，一个新的变化引起关注。

日前，“北京硕博毕业生人数首超本科生”话题登上多个社交平台热搜。在毕业生人数创新高的同时，研究生（硕士和博士）的毕业人数预计将首次超过本科生。

中国新闻周刊注意到，除了北京，上海也有多所大学出现了这一情况。具体到其他地方的个别院校，这种情形更加普遍。

在同济大学教育评估中心主任樊秀娣看来，研究生人数扩大是社会发展的必然趋势，“读研究生的需求在增加，整个社会读研究生的机会也在变多。”

本科生研究生人数倒挂，是好是坏？学历被“卷”，本科生是否会受到冲击？研究生“过剩”了吗，他们该怎么办？

持续扩招

临近毕业，有人选择投入就业市场，有人选择考公，有人自主创业，还有的参加各种各样的专项计划。但无疑，在多元化的毕业去向中，考研已经成为近年来最热门的选项之一。

人力资源和社会保障部的数据显示，今年中国高校毕业生人数将达到1158万，再创新高。与此同时，2023年考研报名人数达到474万人，三年前这个数字还只是341万。

北京市教育委员会发布的《2022-2023学年度北京教育事业发展统计概况》显示，今年北京高校预计全日制毕业生数量约29.6万人，其中研究生16万余人，多出本科生3万人。据新京报报道，北京高校大学生就业创业指导中心副主任苏秀丽介绍，今年北京研究生（硕士和博士）的毕业人数首次超过本科生。

中国新闻周刊注意到，事实上，上述北京市教委发布的统计，自2020年开始，研究生预计毕业人数连续三年高于本科预计毕业人数，差距已经从4213人扩大到19082人。

有着多所重点高校的上海也出现类似的情况。数据显示，同济大学今年本科毕业生约4400人，硕博毕业生人数约6500人；上海外国语大学今年毕业生约3200人，硕博毕业生占了约1700人。上海交通大学去年本科毕业生有3928人，而研究生人数高达6422人。华东师范大学去年全日制本科毕业生3485人，研究生4139人。早在2021年时，上海就有将近1/3的大学研究生毕业人数超过本科生。

具体到一些地方的院校，“倒挂”现象也不鲜见。比如，中山大学2021届毕业生总共13779人，其中本科生占49.24%、硕士研究生占42.43%、博士研究生占8.33%。南京大学2022届毕业生共9563人，本科毕业生仅占33.01%。西安交通大学2022届毕业生中，研究生占比54.33%。

但在一些教育学者看来，硕博毕业生超过本科生并不稀奇。尽管招录人数的增长远远低于报考人数，但近几年研究生招考也一直处于持续扩招的态势。

教育部数据显示，2022年全国共招收研究生124.25万人，比2021年增长5.61%。其中，招收博士生13.90万人，硕士生110.35万人。在学研究生365.36万人，比上年增长9.64%。其中，在学博士生55.61万人，在学硕士生309.75万人。

“这种现象有两个背景，首先就是我们国家目前大力发展高等教育，其次是经济和社会要追求高质量发展，由于这两个因素，使得高层次的硕博研究生比例大幅度增加，毕业生人数也越来越多，以至于出现像北京这样，整个城市的硕博毕业生超过本科毕业生的情况。” 北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清也注意到，部分高校硕博毕业生超过了本科毕业生的情况已经较为普遍。

录取率或将低于两成

上述北京市教育委员会发布的文件还提到，今年北京预计本科招生数约13.9万余人，而研究生的招生人数在14.5万余人。目前在校本科生53.5万余人，研究生43.5万余人。

这也意味着，北京之后仍可能会出现硕博毕业生超过本科生的情况。

根据教育部3月底发布的数据，2022年全国共有高等学校3013所。其中，普通本科学校1239所，培养研究生的科研机构234所。

而作为教育重地，北京在研究型大学和科研院所数量一直处于领先地位。数据上，北京招收的研究生数量超过全国的1/10。2022年，在研究生培养机构占有率方面，北京全市有58所普通高校，占全国约1/10；有81个科研机构，占全国约1/3。

考虑到北京的特殊地位，研究生教育的规模和质量，其未必能呈现“缩影”。但毫无疑问，随着近几年的扩招，研究生队伍已明显扩大。

中国人民大学教育学院教授、副院长李立国在接受中国青年报采访时表示，在高收入国家，研究生阶段受教育人数占高等教育的比例在20%左右，目前我国在10%左右，而且主要聚集在北上广、长三角等大城市，因此在未来还有发展空间和提升潜力。

而去年，普通本科招生467.94万人，比前年增长5.25%。尽管研究生招生实现了9.64%的增长，但人数也仅有124.45万人，差距不小。

值得注意的是，随着疫情三年的较大幅度扩招，不少观点认为许多学校的招生规模已经趋于饱和。客观来说，基础设施、教师团队的建设需要时间。多地也曾传出研究生分配不到宿舍的新闻。

从今年的招生计划来看，多所高校的部分专业招生人数同比缩减。比如中山大学、四川大学、南京大学、山东大学等，其中，中山大学缩减幅度最大，达到600人。但也有大学出现较大扩招增幅，比如安徽大学扩招了433人。

新东方发布的《2023硕士研究生招生数据解读报告》显示，2023年考研全国共有864个招生单位总计招考761763人（不含推免及博士研究生，以下同），较2022年考研非推免招生总人数新增10245人。其中，学术型硕士新增2532个招生名额，增长0.9％；专业型硕士新增7713个招生名额，增长1.6％。

自此，“推免生”名额增加，导致统考生名额减少的猜想也不攻自破。但按照报考人数来推算，今年考研的录取率或低于两成。

本科生怎么办？

樊秀娣认为，研究生人数扩大是社会发展的必然趋势。现在读研究生的需求在增加，整个社会读研究生的机会也在变多。其次，居民家庭可支配收入在增多，再加上国人重视教育的传统，因此家庭中一部分财富用于教育的投入，也增加了读研究生的现实可能性。

“从学生角度而言，他们面临着相当激烈的就业市场竞争，为了延缓就业压力，增加就业竞争力，不少人会选择继续读研究生。” 樊秀娣表示，而学校角度而言，为了体现自身教学水平的提升，不少学校往研究型大学发展，而这一类大学的特点之一就是研究生人数多于本科生，学校这种谋求自身发展的内在动因，也提供了更多读研究生的机会。

但学历整体水平提升后，一些本科生难免也担心“打不过”。尤其是应届生，刚进入社会，没有工作经验，往往只能比拼学历和学校。

在樊秀娣看来，本科生有自身的就业优势，不必太焦虑。“首先，本科生年纪轻，生活负担小，择业的灵活性更高，学历和择业的相关度正在逐渐减弱，并不是说研究生就一定能找到比本科生更好的工作。其次，任何学历的人进入工作岗位后，都需要终身学习和全方位学习，本科生进入企业，有冲劲，有干劲，可以不断更新知识，创造财富，并不是一定要‘卷’到博士才行。”她表示。

显然，目前学历增长的层次还主要是本科层面及硕士研究生层面。而在读博第一年的陈杰（化名）看来，不光是硕士，博士也越来越“难”，”本来想着博士毕业在高校找个工作，结果现在不仅毕业要求越来越高，好的学校还都要求博士后”。

樊秀娣表示，学术型岗位吸纳能力正日趋饱和的背景下，硕博毕业生应该有多元化的职业发展道路，比如除了学术型岗位，还可以走非学术型岗位，进入商业圈、工业圈、律师圈、金融圈。

宋向清则表示，研究生的扩招是否会加剧就业市场矛盾，这一点是未来重点关注和解决的一个方面，但不论是政府还是企业，高学历人才的知识结构能更优化工作的效率，人才和岗位的匹配度，都将进一步提高。

“高学历人才的增加，还将为基础研究提供更多支撑。对于一些这个尖端技术的应用，核心领域技术的攻关，都会有进一步的促进作用。因此，整体上有利于社会进步。”宋向清分析称。