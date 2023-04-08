张家界多人跳崖，需用调查厘清事实真相

来源：新京报

作者：重舟

这两天，“张家界多人跳崖事件”，引发了很多关注。

根据最新的官方通报，4月4日13时30分许，4名外省人员（三男一女）在天门山跳崖，其中女子被及时制止。经公安部门查明，3名男子已跳崖身亡，女子跳崖前因服毒，经紧急送医抢救无效死亡，4人均系自杀，排除刑事案件及其他因素。

事件发生后，当地相关部门迅速展开搜救、善后等工作。围绕社会的关注，当地也已多次作出回应。目前后续相关工作仍在进行之中。

作为知名景区，张家界天门山是很多人向往的“美好”之地。但四位来自不同地区的年轻人，却选择了在此跳崖，并在跳崖前服毒，这样的极端举动让人惊诧，更令人痛心。

除此之外，四位年轻人的极端行为，也给他们的家人，及整个社会留下了太多的不解和疑问——到底是什么原因，让他们选择以如此决绝的方式结束自己年轻的生命？分别来自四个省份的他们，又何以“相约”在外省？

目前，通过媒体的报道，关于这四位年轻人，我们能够获得一些信息。比如，其中一名23岁的“跳崖者”姓张，是家中独子，初中毕业后，就在外地打工；四川省内江市市中区史家镇四美桥村一位村民告诉记者，死者陈某家中有4口人，常年在外地打工，从事服务行业……

常年在外独自打工，家境不好，甚至背负小额贷款……这些碎片信息，或许为我们观察他们的行为，提供了一些参考。但仅仅是这些显然无法直接解释他们的极端选择。

事实上，不止一位死者亲属表述，事发前并未发现他们有异常。而疑似“相约”跳崖，则更加放大了此事的疑惑——他们到底是如何走到一起的？

对此，有不少网友联想到过去也被媒体公开报道过的网络“自杀群”。也有人怀疑，这背后是不是存在教唆诱导的力量？甚至，有声音怀疑是否有某种人为操纵，乃至滋生了一些明显过于阴谋论的说法。

四个很可能并不相识的年轻人选择“集体”跳崖，且在跳崖前“集体”服毒。这超出了多数人的理解范畴，也与过往一些类似的自杀事件存在明显的差异，因此难免引发联想和猜测，甚至催生出一种恐惧情绪。

因此，只有解开其中的谜团，才能驱散一些过度的想象和猜测，让人对事件有真正客观的认知。

据华商报援引一位死者家属的说法，目前当地警方正在进一步调查他们“相约”跳崖的原因，包括解锁死者留下的手机。相信随着调查的继续开展，目前的一些疑问至少能得到一定程度的解答。

实际上，这也是家属的期盼。有死者的家属就表示，“我们也想搞清楚事情的原因，4个素不相识的人怎么相约一起赴死，这其中究竟是谁在组织？”

其实，不管是为了给家属一个交代，还是避免引发不必要的猜测和阴谋论，抑或是预防悲剧再现，对于这样一个蹊跷的自杀事件，进行原因调查，梳理出到底是什么成为压垮他们生命的最后一根稻草，都是必要的，亦是对四条生命的应有尊重。

当然，要提醒的一点是，调查事件的来龙去脉，不意味着相关信息的公开就可以完全事无巨细。这既涉及对死者及其家属的隐私保护，也是防止出现“模仿性自杀”的应有要求。因此，后续具体的信息披露程度，还需要相关方面妥善把握。