中国官媒：陈某龙造谣被行拘 但加班痛点需直视

来源：人民网-观点频道

陈某龙被抓了！四川德阳警方4月7日晚发布通报称，针对网传涉中国电子科技集团（以下简称中国电科）有限公司下属单位不实信息一事，依法进行立案调查。陈某龙故意散布谣言的违法行为严重扰乱了网络公共秩序，已被行政拘留。

此前，他虚拟中国电科员工姓名、头像，捏造制作了多张“怒怼领导、发泄情绪”的微信聊天记录截图，并发布在网络社交平台，引发热议。

连日来，这起公共事件沸沸扬扬，持续发酵。如今，人们等来了警方的通报。通报还原了真相，起底了事实，也回应了舆论关切：即所谓的“小爽文”确系伪造，中国电科遭受不白之冤，而陈某龙一手导演了这起震惊全国的闹剧。

如今，陈某龙已被行拘。有个细节是，陈某龙从未有中国电科下属单位及关联企业从业经历，他之所以污名化中国电科，原因是此前向中国电科求职未被录用，心生不满。这种偏狭的心理，冒险的行为，挑战法律的做法，极不可取。玩大了，也搞砸了，把自己折腾进去了。

法律不容冒犯。捏造制作“怒怼领导、发泄情绪”的微信聊天记录截图，固然过瘾，但这种过瘾是建立在违法基础之上，被依法处理是应有之义。

透视此事，人们应意识到，面对网上很多过于离奇的事件，不妨让子弹多飞一会儿。如果情绪被轻易点燃，就可能被人当枪使，抑或成了不怀好意之徒的工具。具体到此事，陈某龙所炮制的聊天记录，确有一定的技术含量，更是拿加班说事，切中了大众的微妙心理，这是他能够蒙蔽那么多人的重要原因。

也要看到，一些人对该聊天记录保持了足够怀疑，他们通过技术剖析，认为该记录存有太多疑点，不可信。这种求真精神和求证意识，值得点赞。如果面对类似事件，多一些理性和清醒，也许就不会被动辄裹挟。

“反刍”此事，不应回避一个基本事实，加班仍是职场痛点，特别是强制加班更容易招致反感。中国劳动法对加班有明确规定：“用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。”换言之，如何解决加班带来的难题值得思考。

陈某龙用经不起推敲的聊天记录，调动了大众情绪，消费了公共情感，必将面临法律的惩处。但，加班痛点需直视，如何纾解工作压力，化解加班积弊，值得全社会进一步思考。