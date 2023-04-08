马化腾不再为短视频头疼了？腾讯抖音为何能上演大和解

来源：澎湃新闻

腾讯和字节这对曾经的冤家，在视频二创上竟然上演了世纪大和解。

腾讯视频与抖音集团4月7日宣布达成合作，双方将围绕长短视频联动推广、短视频衍生创作开展合作。腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频。此外，腾讯视频与抖音还明确了短视频衍生创作的方式、发布规则，共同促进短视频的创作、传播。

这次合作，也被外界视为“世纪大和解”。此前，腾讯和抖音曾因版权问题多次对簿公堂，也曾在公开场合互相炮轰。如今双方的握手言和，意味着双方在长短视频创作领域找到了利益共通点。在短视频的直接交锋之外，腾讯的长视频资源也可以以版权授权的形式，授予它的直接竞争对手。

多次对簿公堂，创始人曾朋友圈“互怼”

2018年5月，抖音成为全球第一季度App Store下载量最高应用时，字节跳动创始人张一鸣在朋友圈写下这样一句话，“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运，挡不住抖音的步伐。”腾讯创始人马化腾随即在下方回应称：“可以理解为诽谤。”

两名互联网大佬朋友圈公开互怼背后，是腾讯和字节之间“头腾大战”持续升级的一个缩影。特别是在短视频领域，当时占据杆位的抖音，对迟迟未能形成突破的腾讯，形成巨大压力。版权，成了双方交锋的一个发泄口。

公开资料显示，腾讯和抖音之间就视频版权有过多次纠纷。去年10月26日，西安市中级人民法院就《云南虫谷》案作出一审判决。法院认为，抖音平台上有大量用户对涉案作品实施侵权行为，需赔偿腾讯经济损失及合理费用3240余万元（人民币，下同，约627万新元），刷新了中国全国法院网络影视版权案件赔偿纪录。

公开资料显示，《云南虫谷》为腾讯旗下企鹅影视出品的悬疑冒险网络剧，改编自天下霸唱小说《鬼吹灯之云南虫谷》。

2021年6月，腾讯向重庆一中院起诉，认为抖音平台内的用户上传内容侵害了《斗罗大陆》著作权，要求法院判令抖音赔偿经济损失并合理支出共计6160万元，此后又将索赔金额从6160万元提高到8亿元。

据接近字节跳动人士当时曾告诉澎湃新闻记者，2021年6月至12月10日，腾讯在全国13个省份的18家法院起诉抖音168次，标的总额超过29.43亿元。其中亿元以上标的额的案件有4起，《斗罗大陆》标的额最高，达到8亿元；其次是《你是我的荣耀》，为7.55亿元。

同年，字节跳动也在重庆市第一中级法院起诉腾讯，原因是腾讯视频上存在大量涉及电视剧《亮剑》的侵权视频，要求法院判令腾讯删除侵权视频、发布声明消除影响，并赔偿经济损失1000万元。

视频号和抖音如何竞合？

微信视频号的崛起，应该也为腾讯视频对外版权合作提供了更多底气。

眼下，视频号已成微信业务中当之无愧的“C位”。据腾讯最新财报，微信视频号的使用时长已达到朋友圈的1.2倍。数据显示，去年第四季度，视频号季度收入超过10亿，去年视频号直播带货销售增长800%，累计有收入的作者数对比2021年增长2.64倍。

腾讯CEO马化腾也曾在内部员工大会上的讲话中提到，微信事业群（WXG）最亮眼的业务是视频号，基本上是全公司的希望。

不过，腾讯高管也在财报后的电话会议中坦言，相比竞争对手的短视频服务，视频号目前的广告数量仍处于相对落后的水平。相比抖音，腾讯视频号也尚未孵化出头部创作者。

和抖音合作，是否会给视频号带来冲击？对此，多位分析人士告诉记者，可能会构成一定竞争关系，但影响有限。“目前，视频号在月活用户数量上已经和抖音不相上下，双方体量已经接近，此外，背靠微信这个国民级APP，视频号能获得源源不断的流量，剑指抖音就是时间问题。”艾媒咨询CEO张毅告诉澎湃新闻记者。

但在他看来，腾讯视频和抖音的合作并不会影响视频号的发展，因为视频号起步较晚，抖音已有成熟的创作者生态，双方在内容培育上处于不同阶段。目前，腾讯对视频号的定位并非是要取代抖音，而是战略性防御，争夺短视频市场份额，对抖音构成制衡，并拓宽腾讯自身的营收渠道，“可以肯定的是，视频号将是腾讯长期重点投入方向，未来增长空间值得期待。”

长短视频平台大和解

可见的是，这并不是长短视频平台的首次牵手。去年7月19日，抖音集团和爱奇艺宣布达成合作。爱奇艺将向抖音集团授权其内容资产中拥有信息网络传播权及转授权的长视频内容，用于短视频创作，双方也对解说、混剪、拆条等短视频二创形态做出具体约定。

去年6月30日，快手曾宣布与乐视视频达成二创相关授权合作。这意味着快手创作者可以对乐视视频独家自制版权作品进行剪辑及二次创作，并发布在快手平台内。

“长短视频之间并非简单机械的竞争关系，更应是一种共生关系。且在当前大环境下，长短视频抱团合作也能取得不错效果。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心研究员盘和林告诉澎湃新闻记者。

在他看来，腾讯的利益在于通过短视频的二创强化自有视频IP的传播度，从而实现流量增长，提高IP播放量，夯实平台盈利能力，等于免费通过抖音短视频引流。而抖音则保留了二创这一关键的抖音短视频内容模式，为抖音平台上的自媒体争取到更多可以二创的IP内容。

盘和林认为，短视频平台“大厂”打破合作边界，实现资源共享，这将让市场中的多方参与主体均能受益。对创作者和用户来说，利好也更明显。平台创作者不必再担心剪辑的二创视频因版权问题被下架，粉丝们则可以开始期待在抖音尽情地刷剧，对于腾讯和抖音而言是“双赢”的局面。

“从商业模式分析，腾讯视频和抖音不是竞争对手。腾讯视频的营收来源依赖会员和广告，而抖音则通过电商和广告盈利，两者的客户重合度并不高。”艾媒咨询CEO张毅告诉澎湃新闻记者，“对于腾讯视频而言，抖音的短视频二创是很好的引流手段和工具。对于抖音而言，和腾讯合作也为创作者提供了更多改编空间。”

在张毅看来，长短视频平台互相竞争逐利的时代已经过去，未来的趋势是协同发展，共同建设健康的生态体系，实现影视行业、视频创作者、用户和平台的多方共赢。