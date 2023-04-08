来源：澎湃新闻

“丰县生育八孩女子”案4月7日等来了一审宣判，徐州市中级人民法院判决：董志民犯虐待罪，判处有期徒刑六年六个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年。此外，法院认定被告人时立忠、桑合妞、谭爱庆、霍永渠、霍福得犯拐卖妇女罪，分别判处有期徒刑十一年、十年、十三年、八年六个月和八年，并处罚金。

我们看到，小花梅的命运是被一系列犯罪所摧毁的：从家乡的人贩子，到收买被拐妇女的买家，再到被董志民当作泄欲、生育的工具。判决书叙述了过去20多年里小花梅悲惨的经历，她被一卖东海，再卖夏邑，三卖丰县；5000元（人民币，下同，约1000新元）、3000元、5000元，就是她从云南被千里拐卖到江苏，继而被数次转卖的“价格”。种种细节，令人触目惊心。

案发年代久远，不是放弃正义的借口；案发年代久远，不是维护恶行的理由。如果拐卖、虐待、拘禁……一系列罪行得不到彻底清算，所有女性都会有感同身受的恐惧。

自去年1月以来，公众对于小花梅案的持续关注，促使真相被打捞，戳破廉价的访贫问苦的噱头，回到对于拐卖妇女罪行的严正质问和追究：“铁链女”是谁？谁该对她的悲剧负责？

“天网恢恢，疏而不漏”。在判决书中，法院以严谨的证据，将董志民钉在了耻辱柱上：他实施了以布条绳索捆绑、铁链锁脖等虐待、拘禁行为；小花梅的饮食起居得不到正常保障，时常挨饿受冻，居住场所无水、电、阳光；在小花梅发病多年时间，董志民只带她去过一次乡村诊所，最终致小花梅人身健康遭受重大伤害，被评定为精神残疾二级。

就量刑而言，在虐待罪部分，董志民获刑六年六个月，虐待罪致人重伤、死亡的这一档的罪行最高刑是7年，目前的量刑接近于顶格；在非法拘禁罪部分，目前的三年量刑也是该罪普通罪行档的顶格。数罪并罚之下，董志民最终获刑九年，也是罪有应得。

当然，就司法处理而言，本案并非没有遗憾。1998年参与拐卖小花梅的犯罪嫌疑人共有7人，均超过二十年追诉时效期限，最终在拐卖妇女犯罪中作用较大、情节严重的时立忠、桑合妞、谭爱庆、霍永渠、霍福得等5人，经依法报请最高人民检察院核准后进行追诉；而另2人因为在拐卖妇女犯罪中作用较小、情节较轻，未予报请核准追诉。

此外，曾经收买小花梅的徐某东，以及董志民，都因为超出了“收买被拐卖的妇女罪”的追诉时效期限而都没被追究这一罪行。

上述“遗憾”，恰恰应该成为今后持续打击拐卖犯罪、完善“买卖同罪”机制、提高相关罪行量刑标准的契机。小花梅案不是雷霆打拐的终点，而应该是新起点。绝不能允许悲剧重演。

感谢一直关心此案的网友，每一次网络发声，都在提升中国法治的水位，抑制类似犯罪的可能，提升女性的安全感。某种意义上，不是我们在帮助小花梅，是小花梅帮助我们认识到拐卖罪行的丑陋、阴森、畸形，形成了空前的反拐共识，拥有了直面暴行的勇气以及改变现实的力量。

清算罪恶，正义让阳光照进幽黑的土坯房。也期待接下来，小花梅能得到尽心的治疗、康复，早日回归正常生活。