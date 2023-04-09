从江南小吃到全国化 “出圈”的青团为啥这么火？

来源：成都商报

青团作为江南人家在清明节食用的一道传统点心，近年来也被带上了全国人民的餐桌。

新潮口味、跨界联名、青团主题饮品……传统青团如今已被开发出越来越多的吃法和口味，电商平台、老字号、茶饮品牌纷纷入局，玩出新花样，满足年轻人的需求。

从围炉煮茶到“秋天第一杯奶茶”，借助时令、季节、习俗的“东风”，越来越多的创新商品出现，引领着新消费。有专家认为，青团的“出圈”，属于季节性促销，“现在商家能够更好地借助时令和季节做促销，一方面在于传播成本更低、更快，另一方面则是产品的创新更容易，供应链也越来越成熟，能够支撑商家进行产品创新。”

青团“出圈”：

口味新潮多样

还有饮品推相关主题

清明节南方地区习惯吃青团。青团一般由糯米粉与青汁等混合制成外皮，经包馅、蒸制等工序制成的可直接食用的米粉制品。

今年，属于青团的促销之战早已打响。作为江南人家民间小食，各色各样的青团走进成都大大小小的商场和超市，除了陈列的各类传统口味青团外，还能看到诸如芝士芋泥、马兰头香干、小炒黄牛肉、牛油果、巧克力等新口味的青团。

老字号沈大成、广州酒家、知味观等也都推出盒装青团，包含豆沙、蛋黄肉松、桂花豆沙、黑芝麻等多种口味。

另外，生鲜平台也纷纷推出青团。比如叮咚买菜推出了槐花味豆沙青团、腌笃鲜青团、青梅青团、榴莲千层青团等。相关网页数据显示，最受欢迎的青团之一是豆沙青团，上万名网友评价。而在盒马鲜生，既有盒马工坊的4只装传统豆沙青团、桂花豆沙青团，也有红豆、黑芝麻等盒装青团。

很多品牌之间还推出跨界联名产品，比如盒马鲜生和米线品牌满小饱推出联名青团——肥汁米线青团。盒马与迪士尼合作推出了三眼仔紫米芋泥青团，老字号杏花楼则与阿华田联名推出了两款青团。

除了糕点外，饮品圈也刮起一阵青团风，创新推出青团主题饮品：喜茶上架了一抹青团，奈雪的茶推出龙井青团宝藏茶，古茗推出了龙井香青团等。

成都市场：

每斤售价25元

有面包店一天可卖上百个

在成都，也有市民自己动手制作青团。

在刚刚过去的清明节当天，在成都工作的江西鹰潭人张先生和老婆一起，自己制作青团。此前，在张先生的江西老家，到了这一天，家家户户都要做青团。今年是张先生一家来成都的第十年。他表示，这两年有时间了，所以会在清明节前后做青团。

用当季的野生青草榨成汁，加上糯米粉、面粉，里面再包上萝卜丝、腌菜、笋干等馅料，蒸上一阵就可以了。张先生把大部分青团都送给了周围的朋友，“让他们也尝尝我们家乡的特色小吃。”

邻居黄女士也吃到了张先生一家送的青团，忍不住发朋友圈表示感谢，“看这胖嘟嘟的青团是不是很诱惑？”黄女士透露，这两年的清明节，都会收到张先生夫妇送的青团，“他们会做很多口味，麻辣、五香、白味、腊肉等，味道都很好。”

除了自制外，也有成都市民在店铺里购买青团。4月6日，下班的林小姐看到街边面包店有青团卖，就顺便买了四个，“吃起来口感又糯又软，有浓浓的艾草香味。”

这家面包店开在红星路二段，老板饶女士透露，今年是第一次尝试自制青团来售卖，“销量还可以，像清明节前可以卖四大盘。清明后也可以一天卖一两盘，算下来有上百个。”据介绍，饶老板售卖的青团由艾草制成，包括芝麻、豆沙、蛋黄三种口味，每斤25元。

记者还了解到，在4月份，元祖蛋糕新鸿路店还将青团推到周边的写字楼售卖。店员透露，售卖的青团包括蛋黄肉松、奇亚籽芝麻、芋泥波波、花生等口味。

专家分析：

契合限量限时的销售模式

从数据上看，今年的青团收获了众多粉丝。据媒体报道，3月初，叮咚买菜一天售出13000多份青团，盒马青团上市半月左右，销量超去年同期的7倍。记者搜索发现，青团搜索量在本周上升13%，登上了淘宝热搜，有店铺月销量达7万件。

从百度指数上看，2016年，青团开始火起来，随后在每年的清明节前后都会迎来销售高峰。今年的高峰是在4月4日，也就是清明节的前一天。从百度指数的人群画像来看，购买人群来自广东、山东、北京、江苏、浙江、四川等地，女性比男性更青睐青团，20-39岁的年轻群体对其最感兴趣。

在过去，青团是江南一带清明节食用的糕点，而在今年，青团不仅提前一个月就开始陆续上线，产品线路也早就铺满全国。

记者发现，借助时令、季节、习俗的“东风”，越来越多的相关商品出现。青团也是如此，通过打造全新的消费场景，想要引领顾客消费。零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅认为，青团的“出圈”，在行业内属于时令性很强的促销方式，正好契合了限量限时的销售模式。“这种属于季节性促销，存在时间很久了。现在商家能够更好地借助时令和季节做促销，一方面在于传播成本更低、更快，另一方面则是产品的创新更容易，供应链越来越成熟，能够支撑商家进行产品创新。”

庄帅表示，“最后是电商平台在存量市场竞争的精细化运营过程中，加强了和商家的紧密合作，不仅是在营销领域，而且在产品研发层面也会提供用户行为数据的支持。”

庄帅认为，围炉煮茶、金柿子、“秋天第一杯奶茶”都是诸如此类的成功案例。