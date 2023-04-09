从《泰坦尼克号》到《名侦探柯南》，老片重映价值何在？

来源：成都商报

提起电影《泰坦尼克号》，很多影迷都不陌生。伴随着“我心永恒”的动人旋律，杰克与露丝之间荡气回肠的赤诚爱情成为了一代人心中的经典。

为纪念经典爱情电影《泰坦尼克号》中国内地上映25周年，该片于今年4月3日起再次上映。这也是继1998年4月3日首次亮相、2012年4月10日推出3D版之后，《泰坦尼克号》与中国内地观众的第三次见面。

从《千与千寻》到《泰坦尼克号》，近年来，电影开启重映热潮。对于老片重映，观众意见不一，也引来“圈钱”质疑。

再次重映

《泰坦尼克号》票房遇冷

4月3日，《泰坦尼克号》以“25周年纪念重映版”全新3D重制登陆全国艺联专线，并以CINITY/IMAX/杜比视界/中国巨幕等格式登陆中国内地各大院线。此次，影片以3D、4K、HDR、高帧率重制，试图以更完美的影像还原这场超越时间的旷世绝恋。

记者从灯塔专业版看到，《泰坦尼克号》重映首日票房为500万，不及《铃芽之旅》《忠犬八公》和《保你平安》，在当日票房榜位居第四，重映首日的排片占比仅4.1%。

《泰坦尼克号》于1997年初次上映，詹姆斯·卡梅隆导演用感人至深的生死之恋、精美绝伦的服装置景、至臻至美的声画震撼了全世界，斩获影评圈和观众的一致惊艳好评。影片一经上映迅速席卷全球，屡创纪录，成为首部全球票房收入达10亿美元的电影，蝉联北美地区周末票房冠军长达15周的纪录至今无后来者居上。直到今天，影片仍以22.56亿美元总票房名列全球影史票房第四。奖项方面，《泰坦尼克号》横扫当年的奥斯卡金像奖，一举摘得最佳影片、最佳导演、最佳摄影、最佳剪辑、最佳视效、最佳原创歌曲在内的11个奖项，成为历史上获得奥斯卡奖最多的三部影片之一。无论是在票房成绩还是艺术成就，《泰坦尼克号》都堪称全球影史空前绝后的里程碑之作。

对于中国影迷而言，《泰坦尼克号》同样意义非凡。1998年4月3日，《泰坦尼克号》首度登上中国内地大银幕，当时万人空巷，影厅座无虚席，荣登当年中国影史票房冠军，并将这一纪录保持了整整11年。2012年4月，该片被转制为3D版重新上映，拿下9.46亿元票房，并获得豆瓣电影9.5分的超高评价。

这次《泰坦尼克号》重映与2012年重映的火爆场面相比，显得异常冷清，因为仅艺联专线和特效厅上映，影响了排片。有观众表示，这次重制的4K版本真的精细到毛孔都清晰可见，难以想象是25年前的电影。但也有观众质疑该片“圈钱”意味明显，网友“石门浮世绘”表示：“情怀卖一次就可以了，反复卖那就是滥情了。”

重映掀热潮

老片重映价值何在？

近年来，影市掀起重映热潮。除了《泰坦尼克号》，《名侦探柯南：贝克街的亡灵》也于4月4日在全国艺联专线上映，4月11日起在全国影院上映。不过，这一次并非是2023年的最新剧场版，而是2002年的《名侦探柯南：贝克街的亡灵》重映。有观众感慨“可以去影院怀旧”的同时，也吐槽“柯南”目前的创作水平似乎不如以前了。

其实，经典影片的重映已历经多年。2009年上映的《东邪西毒·终极版》打出“纪念张国荣”的口号，取得2500万的不俗票房。《甜蜜蜜》《倩女幽魂》《新龙门客栈》等电影都曾重映，但这些重映影片普遍票房不高，《倩女幽魂》和《新龙门客栈》的重映票房分别只有280万元和620万元。

这两年，宫崎骏导演的《千与千寻》《龙猫》《崖上的波妞》等多部影片曾重映，2018年，1988年首映的《龙猫》在中国内地公映，拿下1亿元票房。2019年，雄踞日本影史票房冠军近20年的《千与千寻》在中国内地公映，一举斩获近5亿元票房。2020年，《崖上的波妞》(又名《悬崖上的金鱼姬》)在中国内地公映，则只取得2800万元票房。宫崎骏名作《天空之城》将于今年6月1日在中国内地重映，是否还能创造票房奇迹尚不可知。

为何越来越多老片重映？首先，从市场角度来看，一些老片只是通过技术手段进行升级，和一部新片相比，投入的成本普遍不高。因为影片之前积攒的观众基础，只要能吸引特定观众走进电影院，便能产生一定的经济效益。其次，从受众角度来看，重映的影片一般都是口碑较好的经典影片，观众走进电影院观看品质较高的经典影片，是一次难得的机会，而且在电影院里观看修复后的经典老片，无疑也是一种视听享受。

业内人士表示，从商业价值而言，老片与新片相比市场竞争力相对较弱，但选择在比较冷门的档期上映，会丰富电影市场，对市场构成有益的补充。