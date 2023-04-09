Z世代妈妈新式“躺平”：智能母婴产品省时省力

来源：北京青年报

2022年精细化喂养逐渐成为中国育儿主流方式，母婴市场产业规模持续上升。伴随代际更替，90后、Z世代新生代父母越来越注重亲子关系的提升和高质量的育儿陪伴。Z世代母婴新人群正在积极探索更新鲜、更前沿的育儿方式。

《Z世代新母婴人群消费洞察2023》显示，中国养育成本投入位列全球前列。随着时代的发展和市场需求的变化，母婴产品市场也在不断地发生变化。母婴用品市场逐渐呈现出多元化、个性化的发展趋势。

调研数据显示，超过95%的Z世代妈妈表示，很重视宝宝的体质提升并有长期的健康规划。其中，53%的妈妈表示经历疫情之后，明显更加重视宝宝的免疫力和抵抗力提升；42%的妈妈表示，无论疫情前后一直都很重视宝宝的体质，注重科学的营养补充。

卷方法，但不卷焦虑，Z世代妈妈更偏向新式“躺平”。虽然孕期焦虑和育儿焦虑普遍存在，但Z世代妈妈积极寻求解决之道，如通过与其他妈妈交流、使用育儿效率工具、查阅书籍、寻求专业机构帮助等多种方法来排除焦虑，“躺平”孕育。

用婴儿体重秤轻松记录下宝宝的生长过程，每晚用故事机讲一段童话或者播一段音乐伴随宝宝入睡……懒妈妈也是高效好妈妈，对智能产品表现出明显青睐。数据显示，51%的Z世代妈妈表示会更倾向于购买智能母婴产品。黑科技加持的智能母婴产品能帮助新生代妈妈减轻带娃负担、提升育儿质量，省时省心省力是智能母婴产品打入用户心智的主要原因。

传统文化和现代格调相互结合，新生代父母积极探索最新潮的育儿生活方式。伴随户外风潮的时兴，以家庭为单位的户外活动，如围炉煮茶、亲子露营等新兴育儿生活方式正在吸引更多年轻父母的关注，并且她们乐于与其他妈妈分享。

“有时候会精心搭配母子装 当看到漂亮可爱的裙子时，就会忍不住下手。”新生代妈妈表现出更为明显的美容悦己需求，美容消费类型更多样，从护肤到医美均有涉猎。除此之外，也讲求更为个性化的晒娃美学，关于宝宝的吃穿用度皆要求不仅好用，而且好看。

“精明”妈妈们开启全球扫货模式，偏好品牌口碑皆高的跨境爆品。数据显示，62%以上的Z世代妈妈表示使用过跨境母婴产品，且购买跨境母婴产品已是常态。品牌信赖度高、口碑高、质量好以及成分好是消费者对跨境母婴产品的惯常认知。在购买品类偏好上，奶粉、纸尿裤、保健营养品等标准化高的母婴快消品成为首选。

此外，95后孕妈人群更倾向于通过线上母婴垂直类App或综合内容平台等线上渠道学习孕期知识和了解消费资讯。线上综合电商平台以及线下综合商超或母婴店是孕期囤货消费的主要渠道。

在选择母婴商品时，产品的安全性、产品的功能、成分是影响Z世代孕妈消费者购买决策的主要因素。此外，调查结果显示，新生代孕妈对入口类商品非常谨慎，尤为注重安全性，在纷繁复杂的孕期知识信息面前，希望能获得科学搭配的一站式解决方案。