家长如何提前发现孩子抑郁的信号？

来源：新京报

作者：刘洋

如何判断孩子是否得了抑郁症？在孩子出现情绪问题时，父母应该如何正确处理？4月9日，哈佛医学院精神科副教授杨世贤，斯坦福整合医学中心临床副教授童慧琦，哈佛大学医学院临床心理学博士后、临床心理学家杨意等齐聚线上沟通会，聚焦青少年抑郁防治这一社会热点，给出各自建议。

青少年时期会遇到多方面困扰

近年来，青少年抑郁症患病率呈上升趋势。《心理健康蓝皮书：中国国民心理健康发展报告（2019～2020）》指出，2020年中国青少年的抑郁症检出率为24.6%。

为什么青少年会遇到这么多的挑战和困扰？杨世贤认为，青少年时期是个体寻找自我认同的时期，他们在思考“我是什么人”“这辈子要做什么”。在自我认同的寻找中，青少年会从父母亲的生活习惯、价值观、人生观中取样学习，慢慢形成自己的价值观和个人认同。而这个过程并不容易，孩子往往会产生很多情绪障碍和挑战。

“在中国，很多孩子觉得学习一定要好，同时承受社交压力，最近一二十年，孩子们还要在社交媒体上表现得很酷，基于此，青少年们会在时间和精力方面面临很大负担，焦虑、抑郁等症状就显现出来了。”杨世贤建议家长要重视青少年心理健康的投资，了解青少年的情绪需要，预防心理疾病的产生。“对出了心理问题的青少年进行早期治疗，对其未来的生活品质及能力、个人发展都会有帮助。”杨世贤表示。

斯坦福整合医学中心临床副教授童慧琦认为，很多家长存在的一个误区是“希望青少年时期尽快熬过去”，而青少年时期往往很重要，是他们慢慢离开家庭的准备，他们更愿意和同龄人在一起，参与社会性活动越来越多，为进入更加广阔的社会作准备，多巴胺导致他们对新鲜、刺激的东西的追求比较强烈，这段时期是对创造性事物进行探索的活跃期。这些特征既有积极的方面，也会带来危机，因此家长要学会专业的方法帮助孩子度过这一时期。

童慧琦建议，家长要营造养育孩子的“土壤”，身为父母也要学习并通过专业的方法帮助自己安顿身心，自觉、自查和自我管理，并对孩子身心状态有更加敏锐的觉察。“为人父母是地球上最难的工作，但也要召唤人们在养育孩子的时候，也要养育自己。”童慧琦表示，养育关乎社会、民族，社会各界要创造好的文化氛围帮助每个青少年健康成长。

随时做好面对孩子指责的准备，才能收到信号

结合自身多年来的执业案例，以及国际前沿的精神病学和心理学研究理论和成果、数据，杨意撰写了家庭自助书《我的孩子抑郁了，我却以为他只是不开心》，讲述了青少年抑郁症的干预和预防。她在书中回答了父母最为关心的五大问题：如何判断孩子是否患了抑郁症？面对孩子患抑郁症，父母需要做哪些反思？如何去理解抑郁症的孩子？如何去帮助抑郁症的孩子？如何应对孩子的自伤行为和自杀意图？以及从预防的角度，从良好的关系建立、稳定而正面的情绪引导、积极而务实的认知培养，改善问题的行为，提升孩子的自我价值感五个方面，教会父母通过积极的亲子关系和亲子互动，把一切可能诱发抑郁症的倾向因素扼杀在摇篮里。

杨意介绍，她接触过很多出现问题的家庭，发现家长的共性反映是“孩子本来成绩好好的，突然在青少年时期发生了关房门、不想上学、常常哭，甚至用刀伤害自己的行为，‘像变了一个人’。”而关注孩子时却发现，孩子的激烈反应只是表象，他的问题其实已经从两三年前已经出现了，只是父母没有感觉到。

“难道孩子真的做保密工作了吗？其实是父母没有接收到这些信号，明明很爱孩子为什么没有接收到这些信号？”杨意希望父母在给予帮助之前必须先了解情况，“了解情况得去观察发现，但要能有所发现必须先得愿意发现”。

在交流中，杨意分享了自己内心感受。她有时会想，也许自己的孩子长大后，有一天会和心理咨询师说他的妈妈有多奇怪、对他带来了怎样的伤害。“如果那天到来，我会很心疼他，我会请他耐心地告诉我给他带来困扰、伤害的地方，我听了之后，一定会很痛、很困惑、很委屈，甚至很生气，但是我想我会把这些情绪先放在一边，走回到他身边，去认真地道歉。然后请他展开来说，只要他愿意说，我一直听，直到他和我都确定我真的明白他。”杨意借此呼吁父母们，不是要做多好的父母，而是做随时准备面对指责、准备好说“我错了，我改”的父母。

接下来要以真的感兴趣的方式更多更细腻地了解孩子。杨意认为，家长们每天见到孩子，互相习以为常了，“我们是不是已经很久没有打起精神、全神贯注，去好奇、去留意、去发现呢？这样才能接收得到孩子的信号。”

青少年发生自伤行为多源于内心痛苦无法处理

关于青少年伤害自己的行为，童慧琦表示，在临床中也碰到相似的情况，孩子不理家长，有自割的现象。她强调，孩子在发生自割时，家长不要反映出非常的恐惧，自割并不一定等同于孩子想自杀，而是基于其发育问题，他实际在通过自割疼痛的方式转移情感的痛苦。

“孩子的前额叶没有能够把这个痛苦处理好，家长要寻求专业帮助，探寻其行为背后有什么诉求。”童慧琦曾经遇到一个长期遭遇校园霸凌而出现心理问题的孩子，但他没有把经历告诉父母。“家长要学会倾听和沟通，给孩子一个温暖的家庭，使孩子在外面被欺负的时候，回到家里有畅通的沟通渠道，遇到压力和痛苦时不去用自割的方式调节情绪。”

杨意补充道，父母和孩子出现沟通断层原因很多，比如父母太忙、长期顾不上孩子，有些则是孩子隐藏得深。在一线工作中，父母会说“孩子什么都不跟我说”，而孩子则表达“我说了你不听”；父母表达“我要帮你”，而孩子则觉得“你帮不了”。

“他们默默承受痛苦有一段时间，害怕父母不理解自己，骂自己‘懒’‘作’，而父母心痛着急，不知道从何下手。”杨意建议家长也要多阅读有关于心理学的书籍，听到孩子的声音，了解专业的应对方法。

青少年冲动行为多基于发育制约

孩子表现的冲动行为是否与季节相关？童慧琦表示，有些研究表明季节变化会影响孩子情绪和行为，比如冬季的压抑和春季的兴奋感，但没有科学表明孩子发生冲动行为与季节相关，其发生冲动行为的原因是多方面的。

杨世贤补充认为，孩子发生的冲动行为只是表面现象，背后是孩子和家长的互动很早就出了问题，只是孩子用压抑的方式忍着、直到最后爆发，“冲动的行为要了解背后的原因。”杨世贤说道。

为何青少年会表现出冲动行为？杨意从生理角度给予了解答。她介绍，从行为上看，青春期的孩子们冲动、极端、片面，这是因为大脑发育现实制约导致的。“双系统模型”认为，人们的日常生活会受到大脑两个系统协同指导，这分别是“社会情绪系统”和“认知控制系统”，二者共同驱动情绪的产生，前者像给情绪升温，后者是控制温度。但是对于青少年来说，这两个系统的发育完全不在一个节拍上，负责“升温”的社会情绪系统在13岁至15岁达到顶峰，之后发展放缓，后者则到25岁才发展成熟，因此两个系统很难配合驱动孩子完成情绪管理。“15岁至25岁相差十年，因此作出很多冲动行为时，孩子也不想这样，但很难突破生理的制约。”杨意说道。

当孩子出现问题时，杨意建议家长不要倾向于在突发的事件、偶发的变量上找原因，比如找出“他失恋了”等原因，孩子出现抑郁症往往是长期形成的，比如家长的关系、老师的关系和同学群体中的处境。“抑郁的英文词根是‘往下压’，是对一个人日积月累往下压的力量，建议家长要重视长期稳定、反复、普遍的因素，去留意没有看到的层面。”杨意说道。