长短视频握手，还不是终局

来源：北京商报

作者：陶凤

打不过就加入，巨头之间也好这么玩。

腾讯终于对抖音敞开大门。近日，抖音与腾讯视频官宣合作，双方将围绕长短视频联动推广及短视频二次创作等方面展开探索；其中，腾讯视频将向抖音放开长视频版权授权，并明确了二创方式、发布规则。

从对簿公堂誓死捍卫自己的权利，到有话好好说，再到彼此握手言和，在抖音和腾讯之前，是抖音和爱奇艺。

一路打打杀杀的日子，长视频平台确实没有捞到什么好处。反倒是换个打法，似乎有了新变化。

去年7月，爱奇艺和抖音达成合作，爱奇艺向抖音授权长视频内容，用于短视频创作。随后公布的二季报显示，爱奇艺连续第二个季度实现经营利润转正。

腾讯的妥协，若放在爱奇艺和B站的双重视角去审视，则会看得更清楚。长视频的日子不好过，未必都是短视频的冲击，但短视频在其中“功不可没”。

当B站的UP主不再为爱发电，“停更潮”中沉默的大多数，把商业化的焦虑汇聚起来。“停更潮”里最常被提及的就是UP主变现难。

好的创作者，好的内容，都需要足够好的商业化支撑。如果不能牢牢守住自己的大门，将短视频挡在门外，则不如敞开门来做生意。

短视频侵权，侵权收益大、侵权成本低。而长视频平台为了留住用户，不得不加大内容投入。相比于长视频高额的内容成本，短视频二次创作成本极低，传播速度极快。

取长补短。面对低转化率困境的长视频平台，其版权却为短视频平台带来丰厚流量。这种不平衡的打破，或者只能通过合作带来一种新的平衡。

龚宇曾回应，和抖音的谈判历经数月，爱奇艺除了通过抖音导流用户和会员之外，也有现金收入。可见，不管双方谁先妥协，只要对发展有利，其实都是赢家。

市场急剧变化，形势摆在眼前。短视频攫取了巨额流量，不会再回到过去各自为战到相互依存，只能把流量蛋糕分好、用好，借以建立平衡的版权合作关系。

版权保护是必经之路，短视频平台方应谋求更多正版版权资源，为平台创作者提供自由的内容创作空间。

而内容付费是所有互联网公司的大敌。做长视频需要，做体育赛事需要，喜马拉雅和知乎勇闯内容付费，却都不尽如人意。

拉着短视频的“手”，继续做付费的内容，会不会好一点。毕竟，长视频的苦日子还没过，而“狂飙”不常有。而长短视频频频握手后，创作内容又会不会迎来一个新的高度？