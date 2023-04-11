居家维修能否告别“天价”和“糊涂账”？

来源：工人日报

作者：吴睿鸫

10秒钟疏通张口就要700元，疏通剂哗哗一倒，几百元就到手，上门修马桶为何如此“暴利”——据4月9日中新网报道，近期某博主分享了自己随机找师傅上门修马桶的故事，而生活中因修马桶遭遇“天价收费”的例子更是屡见不鲜。

马桶堵了、水管坏了、锁打不开了，类似“小修小补”的民生问题，人们在日常生活中难免会遇到。由于没有专业维修工具、缺乏相关维修知识和经验，多数人都会联系专业人员上门服务。不过，前来维修的人，有的收费挺透明，也挺公道，有的则总感觉是“有备而来”——通过话术“套路”消费者，随后“狮子大开口”漫天要价。上述博主分享的“被宰”经历，其实更像是人们类似遭遇的一个缩影。

实际上，修马桶遭遇“天价维修费”并非新鲜事。去年11月，上海警方就捣毁了一个“以疏通管道为名，推销高价管道疏通剂牟取暴利”的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人37名，涉案金额逾600万元。在该团伙“运作”下，消费者往往需花费3000元至5000元为管道疏通服务买单，最多一单竟高达19000元。这样的案件令人瞠目，小小马桶竟能养活一个团伙甚至一条产业链？

应当看到，居民维修马桶，表面上是“协商议价”，公平公正，但由于双方信息不对称、协商地位不平等，出现“天价”似乎在所难免。修好马桶是居民的刚需，否则会影响到正常生活，居民的议价能力因此偏弱。现实中，修马桶等维修服务，往往缺乏配套的议价规则以及公开透明的劳务和耗材费用标准，这也导致协商定价成为事实上的单方定价，进而滋生“维修暴利”。有的东西，明明没坏就告知用户“该换了”，有的只是简单处理但说得很夸张、很复杂，有的则是材料费贵到惊人——凡此种种，外行人往往没有“招架”的能力，只能乖乖就范。这实际上已经涉嫌侵犯消费者的知情权、选择权和公平交易权。

挤掉维修马桶的“暴利空间”，一方面，是消费者在寻求类似日常维修服务时，须多个“心眼”，尽量“货比三家”，事先了解清楚关键项目的收费价格，避免“踩坑”，遇到不合理收费时，注意收集证据积极维权；另一方面也是更重要的一方面，即监管部门应有所作为，不能放任价格违法和不公平交易的存在，不能无视相关市场的混乱和失序。

从相关服务的提供层面来说，职能部门也可以有更多作为。比如，眼下，全国都在开展“一刻钟便民生活圈”建设，各地不妨将马桶堵、水管坏、锁难开等“小修小补”民生服务项目纳入其中，通过合理引导和政策优惠等，积极将居民的需求清单转化为“一刻钟便民生活圈”的满意清单，让“小修小补”的民生服务项目变成平价服务、良心服务。每一件民生小事的解决，都考验着职能部门的担当和智慧。期待类似服务早日告别“天价”和“糊涂账”。