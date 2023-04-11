这届小学生流行盘手串？

来源：澎湃新闻

原本是老年人出于养生而流行的盘串，怎么就成了小学生的心头好？

据多家媒体报道，近日小学生盘手串在杭州、郑州、济南等全国多座城市流行起来。澎湃新闻记者走访发现，上海的小学生群体也出现了类似现象。孩子们表示，盘串可以减压，跟好朋友也多了共同话题。

对于盘串行为，家长、教师以及专家们观点不尽相同。上海市教科院普教所学生发展研究中心主任王枫认为，逐渐在中小学生当中流行起来的盘串，和此前学生转笔异曲同工，以重复的行为来缓解焦虑。上海市第十人民医院精神心理科医生王美娟认为，现在中小学生面临着诸多学习压力，适当盘一盘也未尝不可，家长不能一味禁止。

小学生：上课、吃饭和做作业时都盘串

最近，上海市青浦区四年级女生意意把家里的项链翻了出来，作用是用来盘串，因为身边的同学都在盘，几乎达到人手一串的程度。

为了提高熟练度，她吃饭、做作业时都在盘。家长对孩子盘串的行为没有强行制止，只是提醒她不要耽误写作业，也不要发出太大的响声影响他人。

徐汇区五年级学生小嘉两周前开始爱上了盘串，因为周围女生都在盘，甚至体育课都有人盘，还被老师收了好几串。

她放学回家查了视频，很快就学会了盘串的各种手法。学校里，女生间有把手串作为礼物相互赠送的情况。在小嘉妈妈看来，“似乎已经到了不盘会影响社交的程度。”她还在网上给小嘉买了一串木珠，代替原来的塑料手串，“感觉木质材料更安全一些。”

上海一民办小学五年级学生李同学告诉澎湃新闻记者，班上确实有不少同学带手串去学校。但都是偷偷带去的，材质有塑料的、石头的，也有木头的，一般是小手镯一样的串珠，也有男生带过木头做的大珠子，有的甚至上课也在桌子底下盘。

“爱玩的同学说这样解压，有的还相约一起买闺蜜款。但是其实也有不少同学觉得无聊。我有一次下课借同学的玩了一下，觉得没意思，以后就再也没碰过了。要解压还不如看看课外书呢。”该同学说，对于盘串，同学们基本上属于喜欢的很喜欢，不喜欢的就觉得很无聊，“而且我觉得同学们爱玩的东西一阵一阵的，估计过不了多久，盘串又会被新的玩意代替了。”

学校门口的文具店、小卖部等是学生们经常光顾的地点，这里总有一些吸引孩子的小玩意。4月10日下午，澎湃新闻记者走访了几所小学周边的小店，卖手串的并不多。

而登录电商平台，输入“手串”“盘串”“儿童盘手串”等关键词，日销万件的商家比比皆是。一位卖家告诉澎湃新闻记者，最近买手串的明显增多，所谓的“冰透粉色闺蜜款”很受小女生欢迎。

由于孩子央求，在网上给孩子买手串的家长也有不少。孩子之间也有交易市场，上海一民办小学家长仇女士告诉澎湃新闻记者，自己孩子读五年级，前段时间，班级里流行起“盘手串”。“开始我也不知道，有一天我看女儿手机，她给同学转了6元钱，说是同学帮她买手串的钱。”仇女士说，那时候她才知道，班上盘手串已经风靡一阵子了。“后来我女儿带回家一串粉色塑料手串，还一边盘一边做作业示范给我看，说一点也不影响学习，我哭笑不得。”

相对于其他家长某种程度上的接受，家长倪女士的态度则十分明确：反对。

倪女士有两个女儿，大女儿今年五年级，小女儿今年二年级，小女儿的班级里还没有盘串的，大女儿则对盘串很有兴趣，“她第一次跟我讲有小朋友盘手串时，我根本没当回事儿，还开玩笑说，这个是中老年男子盘的，哪有小孩玩，这太油腻啦！”

又过了一段时间，大女儿开始半试探地问倪女士能不能给她也买一串，说看同学盘很有趣，而且感觉很减压、很治愈。“我就直接拒绝了，跟她说，首先，老师说过不能带跟学习无关的东西去学校。其次，这东西拿在手里玩来玩去肯定会分散注意力，影响学习。而且玩的时候还会发出声音，也会影响别人。”倪女士告诉澎湃新闻记者，还有一个原因是自己对手串的材料安全也有顾虑，所以就算在家里偶尔玩玩，也不想给孩子买。

专家：适当盘一盘未尝不可，家长不能一味禁止

关于盘串的利与弊，长宁区天山第一小学二年级的孩子们有过一番热烈的讨论。

林灵是长宁区天山第一小学二年级语文老师。她所带的班级里并没有小朋友盘串，但是孩子们纷纷表示听说过，有些也见过哥哥姐姐盘串。班会上，林灵和同学们曾经就盘串的话题交流过，讨论哥哥姐姐为什么会迷上盘串，大部分学生的观点是：“可能是想放松放松。”

看到孩子们兴趣如此之浓，林灵4月初组织了一场班内辩论，之前电子手表进了班级，孩子们也辩论过，这次林灵让孩子们通过辩论，自己来查找盘串的利和弊。

辩论非常热烈，孩子们妙语连珠，有的说，不管哥哥姐姐手里盘的是什么，都是觉得那个时候压力有点大，不能叫，又不能跑，就只能用这种小动作来缓解。

有的说，长时间做一个动作，医学报告说，会引发腱鞘炎，不利于我们孩子的骨骼健康生长。

有的说，一个人盘串，一圈人围观，虽然向老师和家长保证了自己不受影响，但实际上却影响了周围的一圈小伙伴。

有的还得出了颇有哲理的总结：“盘的是珠子，磨的是人心！”

通过班级辩论，最终孩子们自己得出了“盘串”不进校园的结论。

由于不少孩子是偷偷玩手串，或者课间玩手串，部分小学教师告诉澎湃新闻记者，对于孩子盘串，只要不是课上玩，不影响学习，他们是不反对的。

也有教师不同意学生的这种行为，徐汇区五年级学生小嘉上体育课时，身边有同学盘串，体育老师毫不客气地把这些手串都没收了，接着这节体育课变成了谈心课，老师问同学们有什么压力，并开导同学们有压力还是尽量通过户外运动等更健康的方式来释放。

上海市教科院普教所学生发展研究中心主任王枫认为，逐渐在中小学生当中流行起来盘串行为反映了当代青少年两类典型的心理需要：一是用来减轻焦虑，以重复的行为来缓解因学习、考试等带来的压力，这个和90年代学生转笔和前几年流行的指尖陀螺异曲同工；二是这种行为逐渐获得认同和传播也是青少年学生发展社会交往、获取同伴认同的重要方式，教师和家长应客观看待孩子“热点”行为背后的心理需求，合理引导学生通过更加多元的方式减压、交往和形成正确的价值观，防止过度盘串对身体造成的不良影响。

同济大学附属上海市第四人民医院康复医学科肌康复组长李飞表示，孩子的肌肉韧带还没有发育成熟，如果长时间、高强度玩盘串，的确有可能引发腱鞘炎，特别是在玩时，如果只用一个大拇指活动，且长时间保持这一个姿势，容易造成肌腱损伤。

“如果孩子们为了解压去玩，可以选择在短时间内玩一下，再换个别的姿势，譬如搭积木、拼图等，在玩的过程中，保持所有的手指都能活动起来。”李飞说。

上海市第十人民医院精神心理科医生王美娟介绍，孩子们喜欢“盘串”，这很能理解，时代不一样了，孩子们喜欢的事物也不一样，以前流行“弹珠”、“溜溜球”、“转笔”等，现在流行盘串，甚至还有更新颖的解压方式如敲电子木鱼等。事实上，解压的方式多种多样，盘串正是孩子们面对压力时的一种自我调节的方式，如果孩子们通过这种方式能够解压放松，适当盘一盘也未尝不可。

王美娟坦言，现在中小学生面临着诸多学习压力，如各种课后作业、兴趣班等，让孩子们在有限的时间和空间内选择自己喜欢的颜色和形状的串串把玩，在一阵阵的“咔嚓咔嚓”声中释放压力，这不是坏事，家长不能一味禁止，否则孩子们可能会认为家长不理解他们，加重逆反心理，影响亲子关系。

但王美娟也表示，“盘串”要注意时间和场合，玩的时间不宜过长，防止沉迷，同时上课时不宜“盘串”，否则容易分散注意力，影响听课效率。此外，家长要多与孩子沟通，关注孩子的心理需求。中小学生的压力主要来自两个方面，一是学业方面，如学习负担过重，父母的期望、同辈之间的竞争；二是人际关系方面，如中小学生随着社交范围的扩大，人际关系方面的困惑也日趋增多，“平时在生活中，家长和老师要多与孩子进行交流，通过沟通了解孩子的压力和困扰，及时发现和解决他们可能面临的心理问题。”