白展堂的“葵花点穴手”，靠谱吗？

来源：中国新闻网

在“下饭剧”《武林外传》中，有一个桥段曾令很多小朋友争相模仿：白展堂施展“葵花点穴手”，被点中的人立时一动不动。

与之相比，武侠小说中的《易筋经》更为神奇，能令人武功精进，也能救人一命，是武林人士向往的武功秘籍。不过，历史上的《易筋经》有那么厉害吗？点穴这门功夫是否存在？

在杭州师范大学教授周伟良看来，现实中点穴功夫没有武侠剧中渲染的那么神奇。早在清代，一些笔记中就提到了《易筋经》，彼时它已是“武功秘籍”了。

清代笔记中的《易筋经》

在武侠小说构筑的世界里，《易筋经》那是相当神秘的存在，“只要将这部经书练通了，什么平庸之极的武功，到了手里，都能化腐朽为神奇。”

《天龙八部》里有个情节：阿朱曾假扮成僧人，成功盗取了《易筋经》，结果发现这一本全部是梵文，根本看不懂。

“历史上该书的名头不小。早在清代，一些笔记中就提到了《易筋经》。”不过周伟良表示，彼时《易筋经》却难入正统经学者的法眼，被认作是“不通古今之村夫子所臆撰也”。

他说，很多清代笔记其实跟小说差不多，记录的事情带有故事性质，翻一翻这些故事就能看出，那时《易筋经》已经作为“武功秘籍”出现了。

也就是说，现在的一些武侠小说，可能是沿用了这种历史资料中的设定，同时加以演绎、展开，增加了更多丰富曲折的故事情节，加深了读者对《易筋经》的印象。

作者是谁？

那么，《易筋经》的作者是谁？长期来主要有两种说法，即“达摩说”和“紫凝道人说”。

现实中流传的《易筋经》，有一篇托名为李靖的序文，提到少林僧请西竺僧般剌密谛译出《易筋经》，后来此经一度流落海外，徐鸿客在海外得之而授与虬髯客。

序文中还说，几经周折，《易筋经》又由虬髯客传给了李靖。但这里提到的虬髯客，应该是出自五代杜光庭所写的小说《虬髯客传》，跟现实中李靖生活的年代对不上号。

周伟良认为，李靖的序是伪作，因此序中说的达摩传《易筋经》也靠不住。此外，学者唐豪曾认为，该书为天台紫凝道人所撰，但其实也缺乏有力的证据。

“有关《易筋经》的作者到底是谁，尚待新史料的发现。”但他提出了一个观点，从文本体现的语言习惯来看，其作者有可能是南方人。

比如《易筋经》“西谛本”中“前虽分两”的“两”，北方话中可能习惯说成“二”，说“两”的时候一般后面要加量词，但在江浙沪一带的南方话里，“两”可单用。

武术功法中的“易筋经十二势”

回归实际生活，《易筋经》基本上包括两个方面的内容，即导引功法和武术功法。

从武术角度来看，《易筋经》更偏重于内功，明确提出“修炼之功，以气为主”，强调由内到外方为有本之学，书中没有具体的武术动作，主要是介绍一些功法。

“导引练气功法跟养生有一定关系，比如讲述了如何打坐练气，古代这在知识分子阶层中流传较为广泛，武术功法则主要在普通老百姓中间流传。”周伟良说。

在长期流传过程中，《易筋经》有过不同版本。目前广为流传的“易筋经十二势”，最早出现在道光年间的“市隐斋本”与“来章氏本”，该功法在健身方面具有它的科学性。

“指功”就是点穴吗？

多年前，周伟良便开始关注《易筋经》，出版、发表过不少这方面的著述。2023年2月，由他校注的《易筋经校释》由中华书局正式出版。

在研究《易筋经》的过程中，他发现这本书远没有小说描述的那么神奇，不过其中记载的部分内容确实具有一定实用价值，比如凝神练气的静养功。

还有排打功。所谓“排打功”，简单说，就是用木杵、木槌或盛以圆石的石袋对全身进行排打，同时配合呼吸技巧、讲究比较科学的训练方式，从而增强人的抗击打能力。

指功看上去更难练一些。将绿豆之类的东西放置在容器中，以手插豆，不计其数，久而久之，手掌的力量提升，“其指坚如铁石，以之御物，莫之能挡。”

有人认为，这可能是后来一些拳谱介绍的点穴功法之一。不过，周伟良觉得，能让人一动不动的“点穴”功夫可能并不存在。那神乎其神的效果，更多地只是小说、影视剧的渲染。