年轻人“回笼漂”？选择取决于预期

来源：中国青年报

作者：杨鑫宇

这个春天，一些年轻人选择重回北上广深等一线城市。面对采访，北京有房产中介对记者表示：“今年过完年以后，来租房的人就变多了，房价也涨了。” 在这些客户中，很多都是从外地回来的“回笼漂”。智联招聘联合泽平宏观发布的《中国城市95后人才吸引力排名：2022》显示，一、二线城市95后人才净流入占比分别为9.1%、3.4%，远高于总体的5.4%、0.4%。BOSS直聘研究院院长常濛也在近日透露了一个数据，有23%的人会在逃离北上广深15个月左右后，选择回归一线城市。(《中国青年报》4月11日)

从新闻报道和我身边朋友的经历来看，对这些选择“回笼漂”的年轻人而言，第二次乃至第三次、第四次来到一线城市，驱动其选择的原因，多少会和第一次有些不同。以我最熟悉的“北漂”为例，其中大多数人第一次来到北京时，都还是相当青涩的年轻人。其中有很多人通过高考进入北京高校，毕业时自然而然地选择留京，不曾有工作赚钱、独立生活的经验，就在懵懂之间“随大流”了。相比之下，那些没在北京上过学，一毕业就来北京闯荡的年轻人，更是全靠勇气与“冲劲儿”，直接步入一个自己并不熟悉的世界。

在这其中，当然有人如鱼得水，很快适应了一线城市的一切，认定这就是自己该作的选择。与此相对，有人怀疑自己冲错了方向，低估了一线城市的生活压力，一时找不到人生的意义与价值，这也实属正常。人生之路，原本就是一条不断试错的旅途。人在青春年少时，更愿意尝试有挑战性的选项，犯错或反悔的成本也更低，本来就该放开手脚，在探索中明确理想追求与人生规划。不论是在一线城市待得不适应，于是选择离开，还是离开之后发现自己还想试试，于是选择重返，都是年轻人无可指摘的“常规选项”。

不过，年轻人有选择生活方式的自由是一码事，从更宏观的视角出发，分析“回笼漂”现象的社会成因，又是另一码事。主流舆论无需对着青年个体的主观选择评头论足、指指点点，却有必要认真思考：为什么这么多年轻人一边在网上抱怨一线城市房价高、节奏快、生活“卷”，一边却用实际行动向一线城市靠拢？

显然，这不是因为年轻人“矫情”，也不是“怕卷的人不回来，回来的人不怕卷”，而是很多年轻人即便已经亲身体验过一线城市的压力与不易，也尝试过“逃离”，最终还是意识到：自己只有在一线城市才能追求到想要的东西。

对一线城市而言，这个“想要的东西”，可能是优厚的薪资待遇，可能是拔尖的事业成就，可能是丰富的文化生活，也可能是下一代更高的起点。从理论上看，并非只有一线城市才能给年轻人提供这些东西，但在实践中，一线城市确实和其他城市存在断层式的差距。从“逃离北上广”到“重返北上广”，改变的不是年轻人的心态，而是他们对机会与发展前景的预期。

很多人离开压力繁重的大城市，重返故土或是远赴偏乡，都是为了过上一种更加轻松、更加开阔，让人感受到更多可能性的生活。在他们的预期中，就算到了更小一些的地方，也有不少机会等着他们，中小城市乃至县城、农村，也会发展得越来越好。但是，由于城市发展的集群效应，小地方的GDP和人均收入虽然也在增长，但一些稀缺资源很难平摊到各地。许多离开一线城市的年轻人都发现自己头顶仿佛有一块“玻璃天花板”。如果“逃离北上广”的决定最终给他们带来的是更多焦虑，乃至于“一眼看得到头”的人生，他们自然会把“回笼漂”视为值得认真考虑的选项。

面对这些“回笼漂”的选择，一线城市还应张开双臂，给那些愿意闯一闯的勇敢青年提供更完善的综合保障，为其创业、干事提供舞台，展现大城市的开放与包容。与此同时，各地也不妨想方设法地了解年轻人的需要，有针对性地制定产业升级策略，从而留住那些从大城市回来的年轻人。