“竹筒奶茶”3.6亿次播放量背后

来源：成都商报

这个春天，似乎中国各地的潮流人士都捧起了“竹筒”。竹筒里装的不是饭，而是冒着奶油尖尖的特色奶茶，筒身上还有“苏州”“南京”“成都”等字样。不少景区，手捧竹筒奶茶的打卡照，在各大社交网络平台刷屏。而在某短视频平台搜索“竹筒奶茶”关键词，有3.6亿次的播放量。

竹筒奶茶火出圈之后，类似的茶饮店开始出现在全国各大城市的热门景区，品类也从竹筒奶茶延伸为竹筒冰淇淋、竹筒椰奶冻、竹筒咖啡等，似乎一切饮品皆可“竹筒”。

当饮品容器从塑料杯换成竹筒，味道有何特别之处？竹筒饮品是文创产品，还是昙花一现？对此，记者进行了走访。

记者目击

竹筒饮品受热捧

游客说：味道差不多，就为了拍照

4月10日，中午时分，宽窄巷子景区人头攒动，但只要在人群中走几步，就能看到手捧竹筒的游客。这些竹筒里装的不是饭，而是冒着奶油尖尖的特色奶茶或冰淇淋。

记者来到一家竹筒奶茶店。店里销售的竹筒奶茶有5种口味，售价为28元/杯。只见店员将各式奶茶放入竹筒，一圈圈地挤上奶油顶，最后撒上冻干碎粒等作为装饰，一杯竹筒奶茶便制作完成。记者注意到，大部分顾客拿到奶茶后，都要先举起竹筒杯，用手机自拍一张。

“草莓味冰淇淋再来一个，抹茶四个……”在另一家饮品店，顾客排起了长队，几名店员忙个不停。记者看到，该店有奶茶、气泡水、冰淇淋等多种饮品在售，其中竹筒冰淇淋的价格从22到28元不等。顾客点单后，后台店员拿出一个竹筒杯，装上冰淇淋，然后拿给前台店员，前台店员再插上一个小蛋卷以及一个写着“我在成都好想你”的标签，最后撒上一些冻干碎粒，递给顾客。

记者在现场站了10分钟，该店便卖出20个竹筒冰淇淋。这种冰淇淋口味和其他冰淇淋不一样吗？“差不多，就是为了拍照。”游客李女士表示，竹筒杯上印有成都和熊猫元素的贴纸，插着标签，加上宽窄巷子的背景，很适合旅游打卡。

记者在宽窄巷子景区逛了一圈，发现约有10家竹筒饮品店，其中宽巷子仅300米就开了5家。

除了宽窄巷子，记者发现人民公园、建设路小吃街等热门景点及部分火锅店，都有竹筒奶茶等饮品售卖，生意十分火爆。

业内报盘

周末和节假日

一天可卖3.5万元

据报道，2022年，苏州一家茶饮店推出竹筒奶茶后一炮而红。紧接着，北京、上海、杭州等地陆续出现竹筒奶茶。

而随着竹筒奶茶火出圈，品类也从竹筒奶茶延伸为竹筒冰淇淋、竹筒椰奶冻、竹筒咖啡等，似乎一切饮品皆可“竹筒”。

其实一年前，成都也有火锅店推出竹筒奶茶，但这阵“竹筒风”真正在成都刮起来，还是今年春天。3月初，一家全国连锁品牌的竹筒奶茶在宽窄巷子开了首店。该店相关人士介绍，目前品牌发展半年左右，在全国已有30多家直营店和30多家加盟店。“主要是在热门景区、商业街、步行街等区域开店。竹筒奶茶每杯28元，开业近一个月，工作日平均日销售额约1.8万元，周末、节假日可达3.5万元。”

宽窄巷子一位售卖竹筒冰淇淋的商家介绍，他们店的主打产品原本是咖啡，但在“竹筒风”兴起后，最近他们推出了熊猫冰淇淋、熊猫冰淇淋拿铁等新品，其中熊猫冰淇淋使用的就是竹筒杯。“主要是为了拍照好看。”商家表示，推出竹筒冰淇淋后，平均每天能卖100杯，销售量比以前好了很多。

火爆背后

竹筒杯会否存在

发霉使用、回收使用等情况？

随着竹筒杯饮品的火爆，批发、定制竹筒杯的生意也很火爆。据一家销售竹筒杯的店铺客服人员介绍，一般奶茶店选的是外直径8~10厘米、高12厘米的竹筒杯。这种竹筒杯售价为33.8元10个。据其商品详情页显示，该款竹筒杯月销9000+。

随后，记者又联系了两家广西桂林的木筒杯制作厂家。其中一个厂家告诉记者，加工厂主要从事木材加工和木、竹、藤等制品，因为最近全国竹筒杯需求量增加，他们也加入到其中。至于销售情况，对方表示不太方便透露。

竹筒杯火爆的背后，也被网友质疑存在竹筒杯发霉、回收使用等卫生问题。

位于宽窄巷子的一家全国连锁品牌店相关人士表示，他们店使用的竹筒杯均由品牌直供，均为一次性使用，绝对不会回收使用。“这是餐饮禁忌，一旦发生杯子回收使用的情况，生意不用做了。”

但一些个体商铺或摊位因为使用竹筒杯的数量相对较小，会在网上批发进货。如果竹筒发霉了怎么办？是否存在回收利用的情况？网络购物平台上，有卖家在宣传中表示，“竹筒是新鲜天然制作，放着不用的话，由于季节气候不同，可能会引起不同程度的发霉，因此应将竹筒放在干燥通风处；若遇到发霉，可以用热水冲洗晾干后正常使用。竹筒可多次使用，长时间不用可洗净后晾干。”

但也有商家表示，发霉了肯定不能用，并建议有条件将竹筒冷藏，或者洗干净晾干放通风处，尽量短期内使用。

专家说法

非主流细分品类产品，不具可持续性

竹筒杯短时间火爆全国，成为了游客打卡拍照的“神器”。其本质是商家把装饮品的容器换了，然后贴上各地城市标签，极易复制。这在专家看来，无非是昙花一现的产品。

“竹筒奶茶属于差异化的一个细分品类，很难成为主流产品。”中国食品产业分析师朱丹蓬表示，当整个行业进入激烈竞争的局面时，很多企业开始从细分赛道、独立场景等方面去进行延伸和拓展。整体来看，竹筒奶茶算是一个非主流的细分品类市场产品，它不具备可持续发展性。

朱丹蓬还表示，当“竹筒”成为一个大IP后，为了满足新生代的需求，周围会衍生出一些类似的产品跟风，从而出现竹筒冰淇淋、竹筒咖啡、竹筒椰奶冻等产品。“说白了，所有的策划、所有的创意、所有的产品，都是围绕新生代的核心需求和诉求而来的。”