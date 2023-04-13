堵车的锅 网约车背不起

来源：北京商报

作者：杨月涵

网约车可能做梦也想不到，自己竟然成了堵车的“罪魁祸首”。近日，有专家在发表评论时，将中国北京交通拥堵的原因指向了网约车，并表示需要提升网约车使用成本以减少拥堵，一时引发热议。

根据专家的说法，网约车每天行驶在路上的时间长达15个小时，私家车可能只有两个小时，一辆网约车相当于八辆私家车对道路的占用，“要给予强力的成本提升，改变出租网约车成本过低、使用过滥的情况”。

不靠谱的“专家建议”年年有，今年似乎特别多，率先从情绪上引发舆论的反弹。引起争议的另一点在于，网约车该涨价这种“拍脑袋”脱口而出的结论，看似有理有据，细究起来却未免过于单线条。

网约车利用率有目共睹，在一定程度上能够降低私家车上路的必要性，更何况交通拥堵也并不是网约车出现后才有的问题。

网约车是时代发展的产物，是互联网经济与社会生活深度融合后，在便民出行领域找到的最大公约数。面对网约车这类新模式，监管鼓励规范的态度，也印证了网约车对满足人民群众出行需求、助力城市经济发展以及完善城市管理等方面发挥的作用。

拥堵则是城市发展到一定阶段的“通病”，超大型城市更是如此。经济水平不断提高，虹吸效应导致人口进一步聚集，但在交通资源的供给上，随着“开源”修路的法子逐渐逼近上限，城市道路发展速度跟不上私家车增长的速度，矛盾由此而来。

我们不能绝对地否认网约车对交通带来的负面影响，毕竟个别网约车违停、占道造成交通“肠梗阻”是事实，但同样也不能将交通拥堵的锅简单地甩给网约车，将城市治理的责任粗暴地推给一方，尤其是作为后来者的新兴事物。

大城市的交通治理，需要的不是“哪里不通点哪里”“哪里太多减哪里”的单向思维，而是城市发展思路、出行需求、产业集群、空间布局等方面的通盘考量，是牵一发而动全身的系统工程。

道路资源已经进入存量时代，对现有道路资源做进一步优化，提升使用效率，是缓解大城市交通拥堵的主流思路之一。倡导绿色出行，完善轨道交通网络，促进“多网融合”皆是这一思路主导下的具体体现。

而大城市交通拥堵更深层次的症结，则在于对道路这种强公共属性产品的使用和分配，是否能够足够灵活、合理且机动地运转，匹配上城市发展的脚步，这考验的就是城市治理的水平和城市治理的智慧。

一段时间以来，大数据和智能算法加持的智慧交通“大脑”越来越多地应用于城市交通的治理上，科学设置信号灯周期、预约出行解决地铁进站排队、公交专用道空置问题等新闻也频频见诸报端。

智慧“大脑”也能以海量数据和庞大算力反过来赋能网约车，配合多种出行服务的组合，不仅能够提高城市的交通效率，也有助于形成高效运转的城市交通生态圈。

提高城市交通治理能力，服务城市经济社会高效运行，需要在科学化、细致化和智能化上下功夫，而不是随便拉来一只“替罪羊”，一“喷”了之。