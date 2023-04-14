外卖过度包装是本末倒置

来源：经济日报

作者：田杨

“一份13元的奶茶，打包费要4元，而送来的包装就只有一个塑料袋”“一份价格不到18元的麻辣烫，包装费就要6元”……近一段时间，外卖包装“刺客”引起网友热议。

目前，各个平台对于外卖包装如何收费没有统一标准。虽然有些平台设置了包装费的上限，但具体收费标准还未明晰。消费者在外卖平台下单时，一般会选购多件商品，不会过多关注单个商品的打包费金额。根据国家有关政策要求，商家不得免费提供塑料购物袋，目的是减少污染。这就给有些商家提供了可乘之机，想方设法在包装上做文章，对每种食物都采取“一刀切”的方式单独包装。这不仅增加了消费者的消费金额，也产生了大量包装垃圾，与绿色低碳发展理念相去甚远。

相关部门应加强对外卖行业的监管，指导第三方平台尽快制定规范，明确有关收费标准。对受到消费者反复投诉的商家或平台要予以处罚，明确第三方平台和商家的主体责任，建立消费者反馈机制，形成各尽其责、齐抓共管、合力共治的监管格局。

外卖平台及相关行业协会要加快制定相应标准，做好配套服务。外卖平台对于“重复加购、重复加价”的上架食品要严格审查，对不符合要求的食品不予上架。同时，应根据不同地区、不同规格、不同类型细化打包收费标准，对违反标准的商家要及时予以警告，对不听从警告的商家应暂停与其的合作关系。要畅通消费者投诉渠道，加强与消费者沟通，出现问题主动与相关商家对接，切实履行平台责任。

商家需加强自律。消费者在外卖平台下单为的是享受美食，商家要想获取更多收益，应多在提升食物品质、改善服务质量上下功夫，在包装上动心思实属本末倒置。同时，商家还要充分尊重消费者，把选择权交还给消费者，未经同意不得强制消费者消费。