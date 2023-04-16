电竞主播为何获罪“开设赌场”

来源：扬子晚报

游戏主播用自己高超的游戏技术、幽默的话语风格积累了可观的粉丝数量，但在流量“变现”的道路上走歪了，利用游戏直播开设赌局从中获利。近日，泰州市海陵区人民检察院对某网络赌博团伙的4名成员提起公诉，主犯李某被法院以开设赌场罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。

失业男转当游戏主播

李某十分迷恋游戏，常通过直播平台围观主播打游戏、交流游戏技巧。

2020年初，求职不顺的李某暂时没了收入来源，就萌生了游戏直播的想法。大家看到直播时的几个小时，李某一直在打游戏、交流，看似挺轻松愉快，但是背后需要大量的准备和学习。

凭借着优秀的电竞技术和幽默的直播解说，李某渐渐收获了巨大流量，累积了可观的粉丝。通过平台直播打赏、代打收费、卖游戏设备、代接广告等渠道，也获得了不少收入。2021年初，因长时间直播打游戏，李某的手指受伤了，长期通宵熬夜身体也吃不消，开始有了转型的想法。

组织比赛押注抽成

那怎么样才能利用好不容易积累起来的粉丝群体继续赚钱呢？他想到通过组织粉丝之间对战，其他粉丝押注赌输赢，而自己便从每把获胜者赢的钱中抽10%。这样既可以少打游戏，又可以赚到钱。

一番准备后，李某就联系了他玩游戏时带的徒弟小陈和小王，答应他们从自己抽头里面拿分成。一拍即合，几人合伙将李某直播间的粉丝全都拉进了一个群。群里有人报名打比赛，几人就制作参赛表格，再通知群中其他人进行押注。为防止放水，还要求参加比赛的人必须押自己这方赢。赌客在群里发参赛队员游戏名和点赞数，而点赞数的10倍就是押注金额。如点赞10，则实际押注额为100元。

之后主播李某就通过直播平台开一个游戏房间，让参赛的人进去打比赛，李某负责解说，而不打比赛的赌客则可以通过直播平台观看比赛。比赛结束后由李某老婆核对具体情况，并私聊各个押注人员进行结款。直播间对战激烈，微信群中下注此起彼伏，微信红包接连不断。

小团伙竟获利80多万

但纸终究包不住火，2022年初，王先生在刷短视频网站时，正好刷到自己平时在玩的游戏直播，对战异常胶着激烈，主播解说幽默风趣，听到主播邀请加入粉丝群，王先生便也主动加入了。

王先生观察了群成员聊天后，他反应过来这并不是一个电竞技巧交流群，而是一个变相的网络赌博群。聊天中的点赞数乘以10就是押注金额，随即报案，至此案发。

经查证，李某四人组织微信群中的粉丝们利用游戏直播对局参与押注赌博，从中抽成，获利近80余万元。无论是线上还是线下，“十赌九输”的定律依旧没变，属于违法犯罪行为的性质也没有改变。