泼水节变“流氓节”？别给民俗乱扣帽子

来源：新京报

作者：柳早

时隔三年，4月12日，中国云南“傣历1385新年泼水节”盛大“开泼”。许多游客特地赶至云南参与这一“盛宴”。在一些视频中可以看到，几位女子从站满了人的街头路过，无一不被泼到全身湿透，甚至有人直接将其电动车拦下，边大声笑边一拥而上围着泼，气氛热烈。

但据新黄河报道，对此欢乐场面，有人称是“颜值越高被泼得越凶”，还有人笑称要将水枪里装满卸妆水，更有网友质疑其是泼水节还是“流氓节”，别让美好的“泼水节”变了味。泼的虽是祝福，但也仍需适量。

泼水节可谓盛名在外的民俗了，也是当前国内少有的狂欢节。加之这是三年来第一次举办，当地居民的狂热，网络围观的热度，都把今年的泼水节置于了聚光灯下。

所谓狂欢节，就是不分男女老幼、全民参与。这当中当然有同性之间、异性之间的戏谑，尺度也必然不会像日常陌生人之间那样保持“礼貌”的距离感，而这也是狂欢节的乐趣所在。

但对其中的一些镜头与画面，不同的人们观察角度也有所不同：当地民众、外地游客、泼水节参与者、网络围观者，每个人都身处不同的语境，也会产生不同的观感。

比如，傣族民俗里认为“泼水越多越吉祥”，但在旁观者眼中，泼得眼睛睁不开就像一种“冒犯”；泼水节的参与者或许乐在其中，但当某段视频被拎出并配上某种特定的音乐，屏幕前的观者又容易产生“义愤”，认为太过分了。

这种语境差，也导致了网民对这件事的看法不一，有人觉得这是一种“羞辱”，也有当地人觉得这其实是“无差别泼水”；有人觉得女生可怜，但也有人拿出其他新闻图片，证明男性乃至路旁维持秩序的警察在这一天也都不能“幸免”。

我们不妨更理性地看待这一民俗。泼水节是个数千年传承的少数民族节日，这种打破边界感的狂欢节并不多见，但对于当地民众以及参与者来说，对这样一个传统节日是有预期的，也包括心理层面的准备。

因此，我们不必上纲上线地对其大加挞伐，甚至将之污名化，随意扣上“流氓节”的大帽子。

事实上，泼水节这种具有情绪宣泄的节庆，已经成了当地一个文化符号。从社会学的意义上来说，这种狂欢也是一种必要且珍贵的社会仪式，不仅有某种社会心理再造作用，也可以极大舒缓社会情绪。

古希腊的酒神节、古罗马的农神节，一再为后世津津乐道，其原因也正在于此。我们的泼水节也有类似特征，社会舆论在看待这个节日时，也需要将其还原到民俗语境、当地空间中去。

当然，泼水节也要面临一些“现代化”问题，比如在以往泼水节多用的是盆，并没有水枪这种“攻击性”更强的工具。那么，这样一个传统节日如何在当代社会生存，同样是个考验。

据媒体报道，泼水节前夕，云南多地就发布了相关规定文明泼水，严禁以泼水为名侮辱调戏妇女，杜绝使用汽车装载水源、高压水枪、水气球、塑料袋盛水等粗鲁泼水行为和伤害性方式泼水。

这种规定、提示都是必要的，尤其是现在的泼水节可能会有来自各地的游客参与，文化习惯上的冲突可能会加剧。面对这些问题，社会还是应当形成共识和规范，让泼水节保持一种朴素、善意的形态，也严守法律边界。

也只有这样，这个已经传承数千年的节日，才能更好地融入当代生活，且传承久远。