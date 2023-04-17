离“五一”还有半个月，打工人已经挤爆旅游业？

来源：“Tech星球”微信公众号

作者：习睿

赶在“五一”假期前，中国山东淄博靠着烧烤火出了圈。

这座物价远低于一线城市的北方小城，成为很多年轻人“五一”期间出游的新目的地。淄博的烧烤店和酒店老板们，已经在等着来自全国各地的游客。

不止是淄博这个新兴旅游地，全国各地的旅游地都在等着“五一”假期的到来。

早在3月，大家早早地开始准备“五一”出行计划。在去哪儿平台上，截至4月12日，国内热门城市“五一”机票提前预订量已超过2019年同期，热门城市“五一”酒店提前预订量较疫情前（2019年）增长四倍。

根据携程平台数据，“五一”假期旅游人次有望达到2亿人次。这2亿人会在五天时间里，涌向全国各地的热门景点。

在“五一”前夕，Tech星球访谈了正在旅游市场一线忙碌的民宿老板、导游工作室创始人、旅行社员工等，他们都已经进入“五一”备战状态，每天接待上百人的咨询，工作开始不分早晚。

这种旅游旺季前的忙碌，他们再熟悉不过。这一次，他们都不觉得累，更多的是期待。因为和这2亿人一同到来的，还有旅游行业的春天。

提前进入忙碌状态，已24小时待命好多天了

新疆，旅行社员工

我在新疆的旅行社待了五年，主要工作范围比较广，运营线上平台、销售，有时间也出去带个团，比如有客人特别指定。

我待的这个旅行社主要做西藏、新疆两个地区，传统的大巴团、五六人的定制小团都做。

今年从3月中下旬就已经开始有游客咨询新疆旅游，进入4月上旬开始变得很多。我不方便透露现在有多少咨询量，但只要旺季一开始，我们社的员工都是24小时在线的状态，没有休息时间，随时准备回复咨询的客户。

今年“五一”，大巴团偏向老年人，因为老年人喜欢成群结队。年轻人喜欢五六个人的小团。我们社的大巴团在4月上旬就已经基本预定满了。我“五一”期间也已经被预定带小团。

我们的订单已经预定到了5月10日，有的人会错峰出游。从5月20日之后，一直到暑假，又进入下一个旺季。

相比前几年，生意肯定好不少，但还是没能达到2019年的水平。现在做旅游的同行太多，蛋糕就那么大。

新疆的面积太大，大部分人第一次来会选择报团，但来过一次之后，大家都会选择找个导游、司机就来了。所以旅游社都是靠线上平台来获新客，回头客少。

相比旅游业的其他环节，旅行团的市场定价都非常透明。因为竞争特别大，像新疆的旅游产品同质化很严重，无非就是五天、七天、八天，各家的价格都在3000-5000元（人民币，579新元至965新元）区间，顶多相差个几十块钱，要么住宿再好一点，可能相差几百块钱。

不管是旺季还是淡季，旅行社应该是毛利最低的一环，司机跟酒店是绝对不会亏钱，旅行社只能靠量。即使今年“五一”期间，我们也没涨多少价，因为涨不起来，相比平时，涨幅都在10%左右。

导游基本被约满了，“五一”人手肯定不够用

成都，向导工作室创始人

我们是成都从业十年的向导工作室，旗下有50-80名合作的导游，主要是针对家庭出游的人群制定私人定制化的旅游安排。

今年“五一”期间的都在咨询成都市区五、七天游的比较多，周边的常规景点线路比如峨眉山、乐山、九寨沟这三条线路的访问量比较大。

我们的客源主要是北京、深圳、上海这种一线城市。从4月6日开始，每天的咨询量大概是在200-300人左右，基本都是四至六人的家庭出游。目前，每日的销售额大概是在1.5万到2万之间。

按4月中旬的预定单来看，我们旗下的导游基本被约满了，“五一”期间人手肯定不够用。按以往的经验，4月20日至23日会是需求量最旺的阶段。对于传统游客来讲，大家并不清楚“五一”期间的溢价有多高。有经验的会提前至少半个月来预定，没有经验的基本上提前一周来预定，再没经验的基本就提前两天。

在4月9日到14日期间，成都在举办全国糖酒会，各地的运营商、商家都来到成都。在“五一”之前，成都就已经进入旅游的小高峰。旅游业都是根据实时的供需来定价格，现在成都的酒店的价格大概是平时的两到三倍，“五一”期间更不用说，酒店价格最少是平时的两倍。

目前，旅游平台上评价四星的酒店，我们的成本大概是400元左右，游客自己的预定价格已经在500到600元之间。其实，今年“五一”的价格涨幅不算特别夸张，是旅游业正常波段内的起伏。在疫情前，每年也基本上是这样的涨幅。

“山上1200元一晚的房间，提前半个月订满”

江西上饶，民宿创始人

江西三清山杜鹃谷露营基地是我第一次创业，刚开业一个月。基地在三清山著名景点女神像附近，有四间房和70顶帐篷。

3月底就已经有客户开始预定，4月上旬就已经是爆发式。4月10日的时候，“五一”假期的房间都全部预定满，每个晚上帐篷预定了有快20顶。现在每天都会预定五、六顶帐篷，很多预定的游客都来自省外，江浙沪地区，年轻人选择留宿的会偏多一点。

虽然在山上的民宿酒店不多，总共就四五家，但相对于平时的淡季来说，价格涨幅也没有很大，涨幅在10%-20%左右。其实帐篷的价格挺便宜的，平时是200元一晚，“五一”期间的价格差不多在260元。

我们有间房的视野特别好，能直接看到女神像，一晚的价格是1280元。其他房间性价比也比较高，四人间上下铺，一晚的价格是800元。

现在还不是预定的最高峰时期，很多人来江西旅游都是周边游玩，顺道来爬一爬三清山。大家都是在“五一”假日前一周再确定具体的行程，那个时候才会是预定的最高峰。按照目前的咨询量，“五一”节假日期间的所有帐篷应该都会被预定满。

整个基地有六名员工，运营的这一个月，我们还是在找定位，也在磨合。我们不仅是提供住宿，也提供餐饮。哪怕是没有预订住房的游客也可以在我们这吃饭。因为是年轻人创业，我们的餐饮设计也比较年轻化，围炉煮茶、一人食、咖啡奶茶这些我们都有。今年“五一”也是我入行后第一次迎接旅游旺季，整个客流量也是比较大的。我也准备好了方案，找了一些比较贴心的朋友、家人上山帮忙，给这段假期给扛下来。

一车难求，“五一”出行不建议租车，性价比不高

北京，租车公司员工

我们平台主要是提供商务车、大小巴包车服务，针对北京、天津两地。

今年“五一”可以说是“一车难求”。基本3月就开始订车了，去哪的都有，都是团体出游，河北北戴河、阿那亚这两个地方的比较多。30人的车型、十几人的车型都有人咨询、预订。

过去几年因为疫情因素，整个价格都偏低。现在市场已经是用车的高峰，整个市场的价格都在一个高位，不光是“五一”期间，4月的租车价格都已经比往年同期高不少。“五一”期间，从北京市区出发到郊区，15座的车型，当天来回的价格要到3000元，七座商务车包天的价格也在780元。

包车的价格都是实时变化的，租车公司一般都根据客户的用车情况、距离、人数再进行报价。因为4月平日的用车量就已经很大，现在预订价格就处于高位。如果在“五一”前一周，可能价格还会有回落。

而且，现在也已经不是价格问题，“五一”期间的车基本都排满了。公司的业务比较多，来咨询的客人可能无法立马预订，需要查看排班表。如果出游人数少于10人，有私家车的家庭，其实不建议今年“五一”出游选择包车，性价比不高。

不止“五一”，4月就已进入满房状态

云南，民宿员工

我们公司在云南开民宿有快10年时间了，分别在丽江、大理古城以及洱海边各有一家民宿，洱海的是2019年才开的。

我们走精品陆续，民宿的定位偏高端，“五一”期间，大理古城和丽江古城民宿每晚的价格从400到1000元都有，海边海景房起步价是680元一晚。这个价格和今年春节期间差不多。

整个订单还是来自传统线上平台，有家民宿有27间房，其他两家都是在十几间房左右。在抖音、小红书一些平台，我们开始大量发视频，吸引新客。我们做了快10年，已经积累了很多回头客，很多客人都是回头客。很多三年前来过云南的游客，都在今年“五一”重新再游玩一次。

截至4月12日，三家民宿“五一”期间的房间预订量都有60%左右，等4月下旬就会进入“五一”订房的爆点。

其实，今年云南不只是“五一”节假日期间是旅游旺季，春节期间刘亦菲的剧带火了云南旅游，冬季本来也就是云南旅游的旺季，现在4月每天也已经是满房状态。所以，我们员工一直都是忙碌的状态。相对来说，也不会觉得“五一”期间会很特别，现在5月已经预定到了7日、8日，也有专门预定五月中旬的游客，错峰出游。

比较意外的是，今年“五一”期间，洱海边的海景房是老年人预定的比较多。他们有比较强的消费能力，也懂得享受。

其实，在民宿上班，工作内容不会分得特别细，进入旺季，什么都得干。我只需要负责其中一家民宿的日常运营工作。现在的时间一半要负责平日的接待，另一半基本都是处理“五一”的咨询订单。