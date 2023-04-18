侧睡、喜皱眉、不卸妆……这些小习惯让你慢慢变丑

来源：北京青年报

作者：李薇薇

有同事一天突然问我：“临床上有这样的说法吗——侧睡，容易造成脸部出褶子，影响颜值……”我说，有的呀！这类情况还不少见呢。那么，今天我们就来细细谈谈哪些小习惯可能会影响你的颜值吧。了解它，改掉它，会最大程度让你的颜值不减分。

一侧侧睡让“法令纹”加深

首先，习惯往一侧侧睡是会影响颜值、导致鼻唇沟加深的。鼻唇沟有的人也会叫它“法令纹”。医学上，鼻唇沟其实是中面部的多脂区和口周的无脂区“海拔”差异导致的结构上的落差，在视觉上呈现八字形的两条纹理，也有人叫它“八字纹”。

没有鼻唇沟是不现实的，小宝宝也有鼻唇沟，因为上面说了它其实是中面部组织和口周组织的分界线。尤其是当我们微笑的时候，中面部的肌肉会收缩上提我们的下面部组织，导致鼻唇沟更明显，有了鼻唇沟的变化，我们的笑容才会更生动。

然而鼻唇沟逐渐加深是我们大家担心的“老态”评价的一个标准，鼻唇沟加深的成因除了我们说的微笑上提组织造成的，还有一个重要的原因就是中面部的组织，尤其是脂肪组织因为衰老，出现了松弛下垂，鼻唇沟区因为没有脂肪，就好像一个堤坝一样，拦截着我们的松弛组织，组织越松弛，拦截的组织越多，“法令纹”也就越深。

那么如果我们总习惯往一侧侧睡，而且喜欢用硬质枕头的话，由于多脂区和无脂区的应力不一样，必然会因为睡眠这种长时间的挤压造成皮肤上的明显褶痕(毕竟咱们睡着了不能保证皮肤总是平展的吧，平卧除外)，就表现为鼻唇沟的加深。解决办法是既然咱们改不了侧睡的习惯，那就选个柔软的枕头，最大限度减少对皮肤的挤压，会让我们的颜值不太受到影响。

嚼硬质食物让脸变“方”

另外一个影响颜值的习惯是嚼硬质的食物比如“嘎嘣脆的脆骨、牛肉干”等，或者长期嚼口香糖，这些习惯会充分锻炼我们的咬肌。而我们东方女性，很多都追求巴掌脸、锥子脸，一个肥大的咬肌会让东方女性本来就不够立体的面部显得宽大，变成方脸，有的甚至会变成正三角脸。这种大脸的变化对于很多人是难以接受的。

那么，如果出现了这种情况怎么补救呢，停止这些坏习惯也许在一定程度上对于减少肌肉的进一步肥大有帮助，但是对于已经肥大的肌肉作用有限，如果有强烈的改善意愿就只能通过注射“瘦脸针”，也就是肉毒素来解决了。

肉毒素起作用的原理是阻断神经-肌肉信号的传导，让肌肉开始“休息”，那么用进废退，肌肉就慢慢变薄了，但是肉毒素的维持时间只有4-6个月，需要坚持打几次，同时改变用力习惯，让肌肉少用力，效果就能维持下来。那么预防的方法也主要是少嚼口香糖和吃需要用力咀嚼的食物，就不会变“大脸”了。

喜皱眉当心“川字纹”爬上脸

还有一个会影响颜值的习惯是皱眉，因为皱眉来门诊看诊要求解决“川字纹”的患者其实非常多。习惯性皱眉会导致眉间出现垂直走向、形状像“川”字的皮肤皱褶，也叫“川字纹”或者“悬针纹”。

有“川字纹”的人会给人感觉眉头紧锁，让人不好亲近，“愁容”满面。它的成因是我们的眉间肌肉复合体——皱眉肌、降眉肌和降眉间肌反复收缩挤压皮肤导致的，早期只是皮肤上的皱褶，慢慢会出现皮下组织的缺失而表现为深沟。对于早期的皮肤皱褶最有效的解决方案还是肉毒素，让肌肉短时间“失能”，不再用力挤压皮肤而达到皱纹舒平的效果。

如果是出现了组织缺失导致的深沟，不光要注射肉毒素松解肌肉，还要做局部组织的容量补充，比如注射玻尿酸或者自体脂肪等，才能把皱纹彻底改善。但是皱纹改善后还是要注意改变爱皱眉的习惯，不然皱纹还是会卷土重来。预防的方案也是当你有不自觉的皱眉习惯时，一定要提醒自己“不要皱，不要皱，不要皱”，重要的事情说三遍。

不卸妆易闷痘 毛孔也变粗

最后再聊一个影响颜值的小习惯是不爱卸妆。现在大家出门都会化一点淡妆，玩回来晚了太累了就偷懒不卸妆。经常这样，化妆品会长时间滞留堵塞毛孔，影响了皮肤的呼吸，不但会加速皮肤的老化，还容易长痘痘。长了痘痘，或多或少皮肤会留痕，毛孔变得粗大，皱纹、痘印、痘坑都来了。

所以再忙再累，好好洗脸、做好卸妆很重要，偷懒5分钟，后续需要花成倍的时间都不见得能修复好。