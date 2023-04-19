“成功学大师”落网 成功哪有捷径可走

来源：中国青年报

作者：杨鑫宇

今年2月下旬，一场由“成功学大师”杨涛鸣主导、浙江吸引力文化传播有限公司主办的名为《超级说服力》的培训课程在浙江宁波举行，现场有上百人参加。这场培训从名字上看，似乎只是教人说话。但有部分学员向警方报警，称培训课程涉嫌精神传销。4月15日，宁波警方证实，曾以“成功学课程”为由行敛财诈骗之实的“大师”杨涛鸣及其团队已落网，目前案件正在侦办中。(上游新闻 4月17日)

这位落网“大师”的头衔，一只手都数不过来。“成功学大师”“全球知名演说家”“行销大师”“教育家”“企业家”“作家”……这一连串的大词高帽，乍看起来确实相当唬人。面对这种极尽夸张之能事、“只要吹不死，就往死里吹”的包装手法，熟悉精神传销、卖课敛财套路的人，心中的“防骗雷达”早已滴滴作响。但是，奈何总有一些社会经验不足、又对成功捷径心存幻想的人，被“大师”及其营销团队开出的空头支票所诱惑，前赴后继地给骗子送钱。

据报道，在杨涛鸣的培训课程中，学员一直被安排上课、分享、讨论，根本没有多少时间思考。在这种高度紧张的氛围中，他第一天就向学员推荐了5800元课程，第二天又开始推荐3万元的课程，还有5万元、14万元、60万元的课程供选择。在无暇深思的情况下，不少学员脑子一热，就在现场刷卡缴费，有人还打算花72万元买课。如此巨额的付出，显然与杨涛鸣教给学员的内容不相称。他的课程不仅没有多少“干货”，还被清醒的学员质疑“这个课怎么那么像传销”。认识到这一点的学员随即在防骗团队的帮助下向宁波警方报案。

如今，杨涛鸣被采取刑事强制措施，既是他必然要为自身违法行为付出的代价，也是警方对其潜在受众泼下的一盆令人清醒的“冷水”。看似专业可靠的“大师”团队，转瞬之间就被警方一网打尽，既戳穿了他们精心打造的虚假人设，也证明他们根本不可能给学员带来所谓的成功。从这个角度上看，这起案例可谓是一个鲜活的警示，提醒后来者：“大师”不可信，成功买不来。

近年来，像杨涛鸣一样的“成功学大师”一抓一大把，几乎随处可见。尽管这些人的名字在公众看来没有多少知名度，但他们却很善于自我包装，在小圈子里营造出“我很厉害”的假象。其中，有些人敛财的吃相过于难看，已经和杨涛鸣落得一般下场，也有一些人相对谨慎，游走在合法与非法之间的边缘地带。

不论是明目张胆地骗钱，还是先把人忽悠地五迷三道、之后再“徐徐图之”，此类套路的本质，都是利用普通人对“大师”的盲信，将二者之间认知水平的落差转化为牟利空间。这个令人厌恶的“灰色产业”之所以长期存在甚至不断壮大，也正是因为很多人对成功这件事缺乏正确认知，不具备鉴别能力，给骗子提供了生存空间。

因此，由警方出手行动，拿下那些已经涉嫌违法犯罪的“大师”团伙，只能扬汤止沸，抑制这一产业的膨胀。只有让公众认识到这一产业的原本面貌，在心中对所谓的“大师”祛魅，才能釜底抽薪，断绝这类骗术的社会基础。为此，社会还应强调正确的成功观，让人意识到成功没有捷径可走，只有脚踏实地、用心实干才能收获成就与幸福。把钱交给“大师”，无法让自己“得道”，只能让别人赚得盆满钵满。