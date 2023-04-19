90后投身养老行业 如何留住年轻人是关键

来源：中国青年报

作者：朱昌俊

随着中国老龄化问题日益严重，养老服务人才越来越短缺。在近年修订的《中华人民共和国职业分类大典》中，新增加了康复辅助技术咨询师、老年人能力评估师、健康照护师等新职业类型。越来越多年轻的90后，开始给年过90岁的老年“90后”养老。但有跟踪调查显示，北京市相关专业大学生从养老行业流失，一线生活照护岗位流失率在70%左右，主要转到养老机构其他非照护岗位，或干脆离开了养老行业。

根据国家卫健委发布的数据，中国患有慢性病的老年人超过1.9亿，失能和部分失能老年人约4000万。这部分老年人在生活照料、医疗护理等方面的需求越来越大。近年来，无论是在提高养老服务人才培养力度，还是强化相关政策的引导上，国家对于养老服务行业的扶持都在明显增强，一些社会力量也看到了养老服务行业的发展机遇。这一背景下，越来越多的年轻人加入养老服务行业。但就现实来看，养老服务行业如何能够留住年轻人，依然是一个必须要正视的现实问题。

实际上，已有不少地方采取了“留人”行动。如北京市就在《北京市养老服务人才培养培训实施办法》（征求意见稿）中明确，对于进入北京市养老机构的部分毕业生，本科及以上最高奖励6万元，并向一线养老护理员每月发放一定数额的补贴等。此外，还有一些地方给养老护理人员降低落户门槛。应该说，这些措施都是颇有针对性的。但仅有这些，恐怕未必足够。

首先，当前社会对养老服务行业的认知迫切需要更新。长期以来，养老从业人员始终给人以“一高三低”的印象——年龄偏高，学历低、素质低、待遇低，社会认同感，以及职业荣誉感都相对不足。这在客观上限制了年轻人在养老服务行业长期坚持的信心。但其实，随着社会对养老服务的专业性要求越来越高，这种状况正在改变。养老服务不仅是“伺候人”，诸如老人陪诊员、老年人能力评估师、康复辅助技术咨询师等新职业，正有越来越大的需求。有鉴于此，从社会组织到各级学校，不妨对当代养老服务行业予以更加全面、客观的介绍，尽量降低因为信息不对称带来的误解，营造更好的职业发展社会氛围。

其次，社会也要着力提升养老服务行业的职业待遇。这既包括收入预期，也包括个人晋升机会等。从调查来看，“社会地位低、收入待遇低，劳动强度大、职业发展存在瓶颈等”是养老行业难以留住年轻人的主要原因。对此，要重估养老服务行业的社会价值，在公共政策层面给予养老机构及相关市场主体更多的优待扶持，创造条件把更多的收益留给一线服务者。除了提高财政补贴、建立激励制度外，一些地方还在试点建立养老机构护理员“8小时外”创收机制，如鼓励有意愿的养老护理员利用工休为居家老年人提供上门服务，实现居家养老品质和养老护理员收入“双提升”。这样的机制创新，值得重视。

另一方面，打通养老服务行业的职业晋升通道，让更多年轻人拥有积极的职业预期也很重要。普及养老服务人才技能培训和等级评定，打通技能成长和学历提升“双通道”，让更多优秀的专业人才看到职业晋升的希望，有助于消除年轻人对职业前景的顾虑，树立长远信心。

总之，随着社会老龄化程度的加深，养老服务行业的重要性愈发突出，对专业性的要求也愈发提高。其专业性的提升，必然需要更多具备专业能力的年轻人加入。在一定程度上说，能不能吸引并留住年轻人，是这个行业健康发展重要标志之一。在这方面，还需要结合实际，探索更多“留人”之道。