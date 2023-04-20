长峰医院还有多少隐患？

来源：中国经济周刊

作者：杨琳、孙庭阳

截至4月19日6时，北京长峰医院火灾已致29人遇难。

根据最新通报，北京长峰医院院长王某玲（女，44岁）、副院长汪某（女，37岁）、总务科主任王某阳（男，50岁），施工公司负责人王某峰（男，47岁）、现场施工人员程某君（男，33岁）等12人，涉嫌重大责任事故罪。目前上述人员已被公安机关依法刑事拘留。

北京长峰医院，隶属于北京长峰医院股份有限公司（下简称“长峰医院” ）。长峰医院是一家新三板挂牌企业。4月19日早间，中国全国中小企业股份转让系统发布公告，长峰医院因发生重大风险事件，且未申请停牌，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，现决定自2023年4月19日起对其股票实施停牌。

《中国经济周刊》记者梳理相关信息时发现，北京长峰医院和其最终受益人汪文杰背后的“长峰”系，多次被监管部门处罚。

01 医疗损害事故、消毒未达标、不重视放射诊疗工作人员健康⋯⋯

成立于2009年的北京长峰医院管理有限公司，于2015年9月更名为北京长峰医院有限公司，后经过股改，在2016年1月注册成立北京长峰医院股份有限公司，约一年后，在全国中小企业股份转让系统挂牌，简称“长峰医院”，股份代码870890，商业模式包括以血管性疾病尤其是血管瘤类及脉管畸形诊疗为特色的连锁医院，专业针对上述疾病进行普查、诊断及治疗，同时开展其他综合治疗项目。

长峰医院旗下近20个控股参股公司和医院有关，遍布东北、华北、西北、西南和华东，如哈尔滨长峰血管瘤医院有限公司、沈阳长峰中医院有限公司，还有成都长峰、重庆长峰 、西安长峰、贵阳长峰、郑州长峰 、南昌长峰、广州长峰和信阳长峰，更有长沙市颐心康养老服务有限公司、长沙湘城医院有限公司、南宁长峰中医医院有限公司、昆明大滇医院有限公司、合肥长兴康复医院有限公司、上海曹安医院有限公司、鄂州中医血管瘤专科医院有限公司。

长峰医院2021年报披露，公司实际控制人汪文杰，通过直接和间接方式合计控制公司64.93%的股份，他担任公司董事长、总经理，实际控制公司的经营管理。

长峰医院曾陷入医疗损害责任纠纷。

据裁判文书网披露，2019年11月16日，北京长峰医院为牛某行右小腿、右足清创术，圹指经跖骨截趾术。后牛某出现喘憋，呼吸困难，口唇发绀，经抢救无效后死亡。患者家属起诉长峰医院。一审法院认为，鉴定意见认定长峰医院为牛某的诊疗行为中存在医疗过错，其过错与损害后果之间存在因果关系。法院酌情确定由长峰医院承担30%的赔偿责任。赔偿原告死亡赔偿金、丧葬费等近19万元（人民币，下同，3万6807新元）。最终，二审支持一审法院判决。

此外，天眼查APP显示，长峰医院曾多次被处罚，案由涉及违规发布广告、消毒未达标、未按照规定对放射诊疗工作人员进行健康检查等。

2016年9月，因发布医疗广告未标注医疗机构第一名称和《医疗广告审查证明》文号，北京工商行政管理局丰台分局对其给予警告。

2019年1月，因手术器械清洗消毒未达到国家卫生行业标准，北京市丰台区卫健委对其罚款5000元；因使用卫生技术人员从事本专业以外的诊疗活动，北京市丰台区卫健委对其罚款3000元。

2019年3月，因安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事放射工作，北京市丰台区卫健委对其罚款50000元；因未保证从事放射工作的人员佩戴个人剂量计，北京市丰台区卫健委对其罚款50000元。

2020年11月，因没有执行国家有关标准，涉嫌违反《消毒管理办法》第4条，北京市丰台区卫健委对其罚款5000元。

汪文杰的“长峰系”涉及包括北京、广州、上海、长沙等在内的多个城市，同样多次被罚。

2021年7月，因未按照规定对放射诊疗工作人员进行个人剂量监测、健康检查、建立个人剂量和健康档案，上海嘉定区卫健委对上海曹安医院有限公司（北京长峰医院股份有限公司为大股东，最终受益人为汪文杰、曾娅）予以警告处罚。

2019年7月，因超范围开展儿童保健科诊疗活动案，长沙市卫健委对长沙湘城康复医院有限公司（最终受益人为汪文杰、曾娅）处以警告、罚款、吊销《医疗机构职业许可证》的处罚。

02 长峰医院近些年广告宣传3.42亿

目前，该公司股票已被停牌。

长峰医院定期报告显示，公司各年度的广告宣传推广费多数年份都在5000万元以上，2018年和2019年分别达6549万元、5939万元，2022年上半年是2673万元。从2016年到2022年上半年，合计3.42亿元。

2022年半年报解释公司销售费用同比增长3.44%的原因，“公司加强线上线下双平台运营融合及医生 IP 的新媒体赋能宣传，并强化了本地域范围的学术推广，使得广告及业务宣传费等增加 156.47 万元。”

2022年半年报中，长峰医院在介绍持续经营风险时称，公司主要通过租赁房产的方式来满足医疗、办公的需要，其中部分房产的历史沿革较为复杂，出租方尚未取得产权证书。可能会出现租赁物业到期无法续租、出租方违约等情形。

长峰医院还在2022年半年报中称，公司将来考虑通过品牌和技术输出、合伙人制度建设等模式，拓宽业务发展的深度和广度。

汪文杰履历显示，1969年8月出生，大专学历；1992年6月至2001年6月，在鄂州市中医院临床工作；2001年至2006年，任鄂州中医血管瘤专科医院院长；2006年至2009年，任北京丰台长峰医院院长；2009年12月至2016年1月，任长峰有限执行董事、经理。

公开资料显示，除了开设公司，汪文杰作为牵头人，成立了中国非公立医疗机构协会血管瘤与脉管畸形专业委员会，并当选为该专委会主任委员。

中信建投是长峰医院的持续督导主办券商。4月19日，中信建投公告，根据新闻报道，长峰医院于2023年4月18日发生重大火灾事故。本次事故造成了较大人员伤亡及财产损失，损失金额尚不明确。事故将对长峰医院经营形成不利影响。到公告发布日，主办券商未能与公司相关人员取得联系。

此次事件，也将医院系统的消防安全问题拉入公众视线。

2022年2月28日，苏州国家高新技术产业开发区消防救援大队韩公博，于《今日消防》撰文对“医院消防安全管理工作现状”进行了分析，并历数了医疗机构在消防设施建设和管理方面的多项问题。

文中称，在落实安全职责方面，部分医院管理人员把消防安全职责完全压在后勤管理、保卫部门身上，各部门之间互相推诿；医疗机构的消防安全隐患存量也不少，包括医院先天性消防隐患多——医院私自改造，变更原有建筑布局现象严重，后期维护管理未尽职尽责等等。

一位曾从事消防安全工作的人士告诉《中国经济周刊》记者，一些医院会让后勤部门或者直接是物业负责消防安全工作。各城市消防监督人员不足，各种大大小小的单位都在监督检查职责范围内，而像医院这种机构即使不合格，也不可能停业整顿，采取制约措施有一定难度。

北京长峰医院的这次灾难也敲响了医疗机构消防隐患的警钟。