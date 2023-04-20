中国媒体：讲真，不必挤在五一假期“进淄赶烤”

来源：新京报

作者：王言虎

“五一去淄博吃烧烤吗？”这大概是近段时间以来，朋友见面最常用的问候语了。

凭借“烤炉+小饼+蘸料”的烧烤灵魂“三件套”，淄博烧烤彻底火出圈。4月15日，淄博火车站到达、发送旅客合计83635人次，创车站单日旅客到发量历史新高。但这还不是顶点，因为马上就是五一假期。

从爆火的淄博烧烤来看，这已经不是一个单纯的旅游现象，而成为一个文化事件。其源于大学生“特种兵式旅游”，得益于社交媒体的大力助推，当然也归功于当地的顺势而为。游客、商家、地方政府各擅其场，各取所需，一个旅游爆款就此诞生了。

淄博烧烤火则火矣，但眼下一个紧迫的问题是：随着五一假期的到来，游客蜂拥而至，当地能承载如此大的游客量吗？而这个问题，换成游客视角则变成：是否一定要挤在五一假期去吃顿淄博烧烤？

当一个地方或事物爆红出圈，大家“人从众”，加入游客大军，这是人之常情。此前山东的曹县、丁真带火的理塘，都经历了类似的过程。淄博烧烤热度实在太高，即便不是为了吃上一口，这一地方特色带来的诱惑也是巨大的。所以，对公众“进淄赶烤”的热情，应当报以理解。

可从另一个维度看，五一假期最重要的，还是放松身心，“吃好喝好玩好”。如果挤在这个五一假期去淄博，可能未必是一个好的选择：你是否愿意忍受排队三四个小时才能吃到一口烧烤？是否接受一房难求还不断涨价的酒店价格？为了买到往返程票，你还得盯紧各个抢票端口。

这并不是说，淄博不值得去，淄博烧烤不值得吃。只是从整个旅游体验来讲，此时摩肩接踵地跟风前往，不如择一合适时间，错峰出行，轻松而又充分地来一次深度体验。

在五一之前，往返淄博的旅客已经达到了历史新高，但五一期间当地将面临更大的压力。有预测称，预计五一假期超12万人前往淄博旅游，订单同比增长超2000%。换言之，游客订单比以往多了20倍。

要知道，淄博并非传统的旅游城市，而且服务承载能力相对有限，面对“史无前例”的人流浪潮，淄博是否做好了准备？或者说，游客能否享受到良好的服务体验？这都是出发前需要掂量的问题。

实际上，在五一假期高峰来临之前，当地就已经有些“招架不住”。这几天一张广泛流传的图片显示，“由于员工超负荷工作，停业修整三天”。

这家烧烤店的老板表示，由于长达一个多月的超负荷工作，他和妻子及店内30余名员工都已经累得干不动活了，“现在已经不是钱的事了，保命要紧。”面对短时大量涌入的游客，这样的店家可能不是个例。

淄博官方的声音可能更具有代表性与指向性。当地宣传部一位工作人员告诉媒体，“人太多，万一服务不到位，体验不佳，岂不砸了淄博招牌？”因此，他建议游客错峰游淄博。

相信这是当地政府的“心里话”。从纯粹地方收益来讲，淄博肯定是希望游客越多越好，但凡事得讲承载能力，需量力而行。12万人前往淄博，当地交通运输、住宿餐饮和景区接待等相关行业必将面临巨大挑战，从常识而言，这也不是游客前往的好时机。

可能有人会说，错峰出行可以，但未必有那么多假期。这也是实情，需要休假制度的优化细化。其实，现在高铁发达，如果仅仅是为了体验一把淄博烧烤，利用周末时间也完全可以实现。最早一批来淄博吃烧烤的人，就是山东省内的大学生，“特种兵式旅游”未尝不适用于职场人士。

换言之，淄博烧烤一朝成名天下知，人人欲得而尝鲜，这没毛病，但世间美景美食广阔无际， 若时间安排也还相对自由，真不必非挤在这个五一假期，去吃这奇货可居的淄博烧烤。