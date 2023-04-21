查寝质问“谁不服”，职校不是江湖

来源：新京报

作者：熊丙奇

近日，一条“辽宁一职校教师查寝放狠话”视频在网络流传。视频中，一名男老师查寝时与学生发生口角，指着一名学生说道“我查寝你就老老实实的配合，明不明白？”，又指向在场的学生问“哪个不服啊？”4月19日，涉事学校辽宁机电职业技术学院发布情况通报，称学校安保部干事在查寝过程中与学生发生争执，行为言语不当，情况基本属实。目前，学校已停止涉事人员工作。

是什么原因引发这起冲突，还需要校方调查，回应舆论关切。而这则视频之所以引发关注，无疑与“查寝老师”放狠话问谁不服有关。

学校管理、教育学生，不能以权力、身份压人，而必须讲规则、讲道理。对于违规的学生，应按校规进行处理，而对于学生“不服管教”，学校管理人员也要反思自己的方式方法是否合理，以“谁不服”来压学生，某种程度显示教育失能。

实事求是地说，一些职业院校的学生，由于对职业教育、对自我的认同度不高，学校的管理难度更大。

针对这种情况，有的职业院校引入军事化或准军事化管理，严格作息纪律，但有的职校学生并不服从管理，质疑学校管得太多，侵犯学生的权利。

如何让学生接受学校的管理规定？这需要在制定管理规定时，充分听取学生的意见，不能由校方单方面制定，强制学生必须执行。强制执行，就会引发师生间的冲突。

近年来，有的职业院校强制学生理发，强制学生统一着装，强制学生实行统一的内务管理，不时引发冲突，校方解释都是为了管理好学生。

但忽视学生自主性的管理，并不能起到好的效果。要培养学生形成良好的习惯，应在尊重自主性的基础上，培养学生的自主管理能力，包括组建学生社团，进行自我教育、自我管理。

值得注意的是，对于学生不遵守校规，不服从管理，学校教师和管理人员有一定的教育惩戒权，但是，实施教育惩戒，也要遵守教育惩戒规则，不能滥用教育惩戒权。

需明确的是，教育惩戒不是让学生“服气”，而是要让学生认识到自己的错误，并改正错误。

“谁不服”这样的语言威胁，不应该出现在教育者的口中。在对学生管理中，学校教师和管理人员要避免情绪化，避免强化自己的“权力”与不对等地位。这是在职业院校中尤其要注意的。

学校管理也是教育的一部分，多一些平等视角和商量语气，多让学生参与到管理中，也能增强学生对学校的认同感和自我价值的实现感。

这就要求，在管理、教育学生时，学校教师和管理人员要做到管理育人、教书育人，以自己的人格魅力，影响学生，凝聚学生。

出现“谁不服”这样的管理场景，让培养人的职校变成了规训人的“江湖”，看似只是个别管理人员的不当言行，背后所反映的一些职业院校存在的不良教育生态，确实该好好反思乃至整改一番了。