高校设烟草专业，不能让年轻人误读为“鼓励吸烟”

来源：新京报

作者：熊丙奇

近段时间以来，中国高校开设烟草专业引发公众关注。

据人民日报健康客户端记者不完全统计，目前全国开设烟草专业的大学有山东农业大学、郑州轻工业大学、河南农业大学等11所。烟草栽培学、烟草育种学、烟叶调制学、烟叶分级、烟草品质鉴定、烟草病理学、烟草昆虫学、烟草商品学、卷烟工艺学等是该专业的核心课程。

大多院校在烟草专业的培养目标及就业前景中介绍，烟草专业毕业生可在烟草专卖局（公司）、卷烟生产企业、烟草复烤企业和科研单位，从事烟草生产技术指导、技术开发、烟草企业经营管理、烟草商品贸易等方面工作。

对于大学设立烟草学院与专业，社会舆论看法不一。有人反对，如一位长期从事控烟及肿瘤临床工作的专家就认为，从医学健康角度来看，并不建议设置这个学院及专业，如果设置，应当少设置这类专业。

也有人支持，认为虽然吸烟有害健康，但烟草行业属于合法产业，发展烟草业也需要专业人才，大学开设相关专业培养专业人才，也有利于促进产业发展水平。不能简单地从道德化角度看待开设烟草学院专业，要从产业发展对人才的需求角度实事求是对待烟草学院、专业。

对于开设烟草专业所存在的争议，应站在专业角度进行厘清。开设烟草专业、培养行业发展所需的人才无可厚非，但必须保持适度，同时要避免把开设烟草专业与鼓励年轻人吸烟混为一谈。

禁止所有高校都开设烟草学院、专业是不现实的。烟草产业从种植，到加工、销售，都需要大量的人才，不培养专业人才，也需要从其他专业招聘人才，如之前媒体曾报道，某卷烟厂招聘综合性大学的研究生做卷烟工。

面对合法产业的人才需求，开设相关专业培养专业人才，是合情合理的。但这不是说所有院校都适合开设这些专业。

烟草专业的招生和人才培养，也需要掌握度。从专业人才培养角度看，应该告诉报考烟草专业的学生，三百六十行，行行出人才，选择烟草专业，也可以成才，为行业发展作出贡献。但从控烟角度看，不宜美化烟草行业，美化吸烟，不能让年轻人误读高校开设烟草专业，是为了鼓励吸烟。

与烟草专业类似的，还有白酒、电竞等专业。近年来，这些专业也遭遇质疑，如开设白酒专业，被质疑鼓励饮酒，开设电竞专业，被质疑鼓励打游戏。而这都是把培养专业人才、促进产业规范发展与行业本身的社会定位混淆。

对于高校开设专业，全社会需要形成基本共识，即高校有责任面向合法的产业、行业培养人才，办学应以社会需求为导向。

某一行业需要专业人才，高校若面对需求毫无作为，这是失职。而具体到高校，是否开设某一专业，要结合办学定位、办学条件进行严密的论证，要办出高质量和特色，同时在专业课程教学中，要重视培养学生的综合素养。

就烟草专业的人才培养来说，就应该以控烟为基本价值观，培养烟草专业人才。既发展烟草行业，又让烟草从业者建立吸烟有害健康的意识，遵守国家有关控烟的法律法规。不能给人这样的印象：学烟草专业的学生，就要学抽烟。