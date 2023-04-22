互联网“减肥生态” 别成了制造焦虑的韭菜园

来源：澎湃新闻

作者：戴亦

近日，中国一些社交平台上各类“快速减肥法”的走红引发媒体关注，例如“空腹爬楼梯法”、“牛排减肥法”、“馒头减肥法”等等，但这些看似时尚、有效的减肥方法，背后可能风险危害重重。据多位专家分析，这些减肥法分别会造成关节损伤、增加糖尿病风险、营养不良等等问题。

而且，这类非科学减肥法的风靡并非平台上的一时兴起，甚至可以看成互联网“减肥生态”下的一个环节。

从明星带火的“鸡蛋黄瓜减肥法”、“意念克制法”等等节食方法引纷纷模仿，一系列根据用户身高、体重精确计算“每日应摄入热量”并实时跟踪“还能摄入多少热量”的体重管理软件相继出台，到各类主打“低卡”、“代餐”的减肥食品商家涌现，社交媒体上以“减肥”、“减脂”、“节食”等关键词为核心的大量减肥博主科普、用户经验分享……围绕着“以瘦为美”这一核心审美价值，逐步发展期一个互联网“减肥生态”。

其中各个体，即用户、博主、企业，的交互互动，一方面是在其“以瘦为美”审美价值的影响之下，一方面又反过来促进了这种单向片面审美价值传播范围、受众群体和传播效力的扩大，于是“以瘦为美”更加深入人心，“减肥生态”更加稳定。

若更深一步寻找其更隐匿的心理威胁，社交媒体平台部分内容对“纤瘦美”的片面、极端乃至病态追求，以及体重管理软件对于用户每日热量摄入的严格限定，均在一定程度上促成了身材焦虑甚至是进食障碍。在媒体一篇《谁规定了“纤瘦美”？70斤还减肥，这可能是病》报道里，在数位进食障碍患者眼中，互联网上遍地好身材以及健康管理软件的处处制约，是她们重要的焦虑来源。她们也并非个例，2021年中国青年网校园通讯社面向近8000位大学生的调查中超60%有身材焦虑，而据上海市精神卫生中心数据统计，进食障碍相关问题就诊人数从2002年的122人次直线上升到2020年的4281人次，更遑论医疗资源更加稀缺地区还有大量未识别、未就诊的病人们。

除了对用户身心或隐或显的危害，互联网减肥乱象有时或也涉及法律法规的灰色地带。例如主打“低脂全麦”的面包被曝低标能量40%，例如减肥博主推荐减肥好物时或含隐蔽式广告，又例如健康管理软件一面严格限制用户热量摄入一面自行兜售“低卡代餐”，“王婆卖瓜”的同时是否涉及热量虚标、宣传是否规范等问题都值得进一步细究。

由此可见，“减肥生态”从上游制造身材焦虑，到中游宣传各种奇葩的减肥法，到下游各种减肥产品的带货、种草，俨然就是一个巨型韭菜园，其中隐含复杂风险，更要加强一揽子管理。

总体上应由政府、社会、组织各部门联动，共同引导正确、多元的审美观，而在落实层面应当形成合力、各施所长。就上文所举的例子具体而言，面对社交媒体平台各类减肥法潮起潮落众说纷纭，专家或可从“事后分析”走向主动下场科普专业知识，并提供权威性的实施措施，帮助普通用户加强甄别、及时止损。面对愈加普遍的焦虑甚至障碍，平台或可发挥更多能动性，调整算法推荐、甄别技术，在识别用户画像、察觉用户焦虑的时候主动推荐缓解身材焦虑的信息内容。面对试探法律法规的销售行为，有关应进一步完善各相关法律，尤其是针对食品说明书、自媒体广告“可识别性”、平台信息提供与宣传问题的明晰、规范。

爱美之心，人皆有之，但是互联网“减肥生态”别成了制造焦虑的韭菜园。