网络时代，深阅读还有意义吗？

来源：扬子晚报

4月23日是世界读书日和江苏全民阅读日。近年来，碎片化、浅层化的阅读颇受“书友”诟病。随着网络阅读的日益普及成为不争的事实，我们怎样在电子时代中寻求适合自身的阅读式生活？

多媒体、共享式阅读呈新景观

今天，电子书从界面到翻书体验感日益逼真，打开方式新颖多样：比如画外音在读书，却配以一段游戏视频或甜点制作，再辅以音乐，在短视频社交平台上颇为流行，网友一边听书一边目不暇接地视觉体验，堪称一心二用；有声阅读软件和读书类直播也能让人边听边做家务。多媒体式读书，看似有效利用了时间，不过究竟是“读书”还是仅仅打发碎片时间，见仁见智。

读书的“反馈”形式悄然改变。曾记得《红楼梦》的批注版引发了纷繁的考证、讨论，现在一打开阅读类网站和软件，不同网友的“批注”历历在目，弹幕也被运用其中。书友们以书评、弹幕为途径同频讨论，形成了参与式读书的生动景观。或许这些参与形态包含“剧透”、减少了翻开书卷的惊喜，网络打分会变成对某些书的先验印象，但毕竟激发着网民积极主动创作传播读书体会，创造出共享式的媒介文化样式——在众声喧哗又妙趣横生的网络分享中，广大读书人体验到了别样趣味，加入口味接近的网上阅读圈层。

阅读出现产业化。“书中自有黄金屋”，但对绝大部分读书人来说，读书并非功利之事，开卷的宗旨首先是增长见识、陶冶性情。而当下以网络文学为主的网络阅读产业确实成功“掘金”，成为文化产业的新形态。中国社会科学院文学研究所发布《2022中国网络文学发展研究报告》所引数据显示，2022年网络文学市场规模389.3亿元，同比实现了8.8%的高速增长，网络文学用户规模达4.92亿。

更多读书人成为写书人——中国网络文学作家数量累计超2278万。在网络平台上，有人孜孜不倦“打卡”读书之余，勤奋“日更”输出创作内容，并根据网友建议在线修改，顺势延伸到动漫、音乐、影视和其他周边产品……网络文学的这些特点正凸显了网络阅读的在线化、共享式特征。

碎片化“速食”成读书“代餐”

技术的发展似乎让一切轻而易举，读书更“轻松”，无需汗牛充栋，只需一件电子设备在手。古人牛角挂书、囊萤映雪；今天，不少人则借助电脑手机熬夜“追”连载小说、漫画更新。

我们承认网络给读书造就的便捷可及、互动友好，但浅阅读带来的注意力分散、碎片化等现状也不容忽视：刚想好好读会电子书，打开手机却被其它信息推送转移目光；面对大部头的图书浅尝辄止，宁可碎片化浏览；没耐心享用丰盛的书本“大餐”，几分钟概括内容的“电子榨菜”成了“代餐”……这些在不知不觉中削弱着读书本应提升的文字表达能力、思辨能力。

坐下来打开书本，手边必备词典和相关书籍解惑……这样有仪式感、有无穷期待的情形，随着网络化阅读的出现，已经十分稀少。获取知识的渠道也像是“近亲繁殖”，好友群中转发的各种文章、社交平台上的推文，成为阅读的重要来源。

信息茧房式的传递，让阅读失去了原本增进修养、开拓眼界的很大一部分作用。一味沉溺于碎片化、娱乐化的浅阅读，把读书从一种长远的自我提升，变为了即期的“消费”和轻浅的“快餐”，消耗了时间，获得了当下的快感，却并没有收获内心的充实，更多只剩下自我固有认知的肯定和强化。

网络时代依然需要深阅读

从曾经的手不释卷，到今天的点击浏览，从阅读纸质书的逐页翻阅，到打开电脑手机的搜索跳转……阅读方式转变带来的利与弊，是难以分割的两方面，需要理性看待，我们既离不开更便捷的读书工具和方式，也不能抛弃深阅读的长期沉淀和优势。

庆幸的是，在“速食文化”屡见不鲜的同时，坚持阅读依然是不少人的习惯。刚出炉的数据显示，2022年，江苏省成年居民综合阅读率为90.33%，人均读书16.04本(纸质书和电子书)，人均每天阅读时长为85.35分钟，均较上一年有提升。

网络阅读可以产业化，但读书绝不是简单的消费行为。“读史使人明智，读诗使人灵秀，数学使人周密……”和碎片化的浅阅读不同，深阅读不是随意地接受信息，而是有目的、有选择、有思考地主动汲取知识。网络时代，深阅读是“工欲善其事，必先利其器”的“器”。首先，思维和表达都离不开长年累月的深阅读，面对海量信息、适应更新迭代加快的知识，碎片化的阅读缺乏逻辑和归纳，只会更加“迷失”在信息过载中。深阅读还能让人获得文化的润泽，增强文化自信。合理安排时间，选择适合自身的好书和媒介，感受深阅读的宁静、美好，走出思维的“舒适区”，并联系实际、知行合一，才能让知识成为滋养自身的精神养料。

时间改变的是读书的具象方式，无法改变的是读书人从书籍中了解广阔世界、建构内心世界的强烈信念。无论外在形式如何改变，坚持阅读，总能帮我们在开卷有益中增长知识，于含英咀华中汲取健康养分和有益能量。让我们一起阅读吧！