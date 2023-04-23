软卧车厢分配三男一女？铁路服务亟待持续优化

来源：北京青年报

作者：老鹰

五一假期马上就要来了，如果单人出行，在火车的过夜车厢中，异性较多，你会介意吗？近日， #女子吐槽软卧车厢分配3男1女# 登上微博热搜榜。该女子发帖吐槽称，自己乘坐软卧过夜车厢时被分配到“3男1女”车厢，四人互不认识，且晚上睡觉时车门会关闭，因此建议铁路部门修改算法，不要这么分配。

如今，不少旅客出行时选择在火车上过夜，即前一天下午或晚上登车，在火车软卧车厢睡一晚，第二天抵达目的地，是提高出游效率、降低住宿成本的一种办法。而软卧车厢里出现“3男1女”或者“三女一男”也是常有的事，有人可能不在乎这种分配结果，因为车厢是公共空间，大家都是陌生人，但有人却很介意这种分配结果。

网友对此各执观点，部分人认为“确实很尴尬”，但也有网友认为这种分配很正常，因为公共空间不可能满足每个人要求。有专家认为，在公共空间相处本就无需尴尬。陌生人之间一般也不会产生共同犯罪的意图，相反陌生人之间还会起到互相制衡作用，若觉得尴尬可调换。

上述观点都有道理，无论是“3男1女”还是“3女1男”同睡一个封闭车厢，如果这些人的关系不是亲人朋友，轻则存在不便和尴尬，因为毕竟男女有别，重则让人存在不安全感，特别是“3男1女”相处一车厢。此前，火车卧铺车厢就发生过熟睡女子遭遇被人抚摸乃至猥亵的多起案例。

比如去年夏季治安打击整治“百日行动”期间，呼和浩特铁路公安处连续查处三起猥亵妇女案件，其中两起就发生在列车卧铺车厢。虽然相关不法分子受到行政处罚，但给女性同胞带来不安全感。所以，上述女子吐槽软卧车厢分配3男1女，我们能够理解。

#女子吐槽软卧车厢分配3男1女# 带出了“按性别分配车厢”这一话题。如果按性别分配的确可以避免尴尬、增加安全感。但如果按性别分配车厢，可能把一家三口或一家四口分配到不同车厢，这也不是最佳选择。那么，分配卧铺车厢如何兼顾性别问题和全家出行——是在预订票环节就科学调整，还是上车后再进行协调更换？

12306热线对此回应称，原则上不能更换车厢，但如果征得其他车厢旅客同意，可以自行更换，暂无这一功能(是指同性别车厢)，但会帮忙记录并向上级反馈，如果以后有新规定的话网上会有公告。也就是说，目前只有自行协调更换车厢这一种办法，未来是否推出同性别车厢还是个未知数。笔者以为，在此问题上铁路相关服务有待优化。

最理想的办法是在订票环节推出同性别车厢，并提供全家旅行车厢，让旅客自主选择，这不仅避免了“三女一男”同一车厢带来的尴尬和不安全感，也充分尊重了旅客的知情权、选择权，进而提升了旅客的出游幸福指数。对于铁路企业而言，体现出对旅客特别是女性的尊重，可提升铁路形象，也能提升铁路上座率。

如果短期内无法实现理性化的分配模式，应该加强针对性服务，即旅客面临“3男1女”或者“3女1男”尴尬，有调换车厢的需求，列车乘务人员应主动帮助旅客协调更换车厢，毕竟乘务人员比旅客更有协调能力。近年来铁路企业不断优化服务获得好评，不妨将科学分配软卧车厢作为下一个优化服务的目标。