“五一”价格上涨，慎言“酒店刺客”

来源：新京报

作者：杨末

还有一周时间，就是“五一”假期，随着中国各地旅游产品进入“冲刺”阶段，多地酒店房价也随之“水涨船高”。

澎湃新闻调查发现，全国各地旅游城市热门景点附近的酒店在“五一”假期前三天的价格均较平日高出两至三倍，甚至还有酒店价格上涨五倍，令部分网友直呼“酒店刺客”。

参考各方面的信息，今年“五一”假期，热点旅游城市的热门景区附近酒店价格出现明显上涨，的确是事实。再加之，过去几年因为疫情影响，酒店服务行业价格整体遭遇低谷，这种久违的价格火爆行情，更是放大了人们的“不适感”。

但从实际情况看，与疫情前的状况相比，今年“五一”期间的酒店价格上涨幅度，并不算格外离谱。如有报道显示，若以“五一”价格较平日价格的涨幅来看，今年大部分热门目的地的价格系数并未高于2019年“五一”。

根据在线平台的数据，今年“五一”的热门目的地中，包括广州、苏州、西安、北京等在内的12个城市的价格系数，均低于2019年“五一”。在很大程度上说，今年不少城市“五一”酒店价格的涨幅看起来较大，与去年同期的基数较低有直接关系。

还要注意的一点是，受三年疫情影响，目前酒店服务行业的供给水平也处于低谷。如据中国饭店协会统计，截至2022年初，国内酒店数量较疫情前减少了约8.6万家，降幅约25%，客房总数较疫情前减少了约47万间，降幅约24.7%。

也就是说，酒店服务供应量较疫情前减少了足足四分之一。而有在线平台发布的预测报告显示，距离假期不到10天，“五一”国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。

于是，一方面是酒店服务供应尚未完全恢复，另一方面是“五一”窗口期需求出现井喷，两相作用之下，自然令市场的自发价格调节表现得更加明显。

综合来看，今年“五一”酒店价格上涨，有其必然性，并未脱离市场供需关系的基本面，与疫情前的价格水平相比，也未偏离正常轨道。

因此，若仅是看涨价幅度就将之等同于经营者的跟风乱涨价，是不准确的。与其说是“酒店刺客”，不若说是正常市场行情的一种回归。置于过去三年疫情对旅游业剧烈冲击的大背景下，这种价格回调，或也是经济社会加速恢复的积极信号。

当然，针对一些不规范的市场行为，各地方和部门也还是要强化必要的市场监管。如目前就有网友反映，遭遇了酒店单方面“退单”再行涨价的现象。有商家更是直言顾客下单时房间还没有调价，因此要退单。

消费者应根据自身实际需要选择合适的酒店，对商家明显的违约违规行为，也应积极投诉维权，相关部门也要主动跟进监督、处理，有效遏制一些经营者任性毁约、随意涨价的行为。

实际上，经历三年的特殊时期，不单是酒店行业，当前整体的旅游消费市场都在加速复苏。这个过程中，有可能会加剧一些市场失范现象，也不排除一些违规的市场短视行为，如“报复性宰客”现象有所抬头。

这就要求，相关职能部门应树立未雨绸缪的治理思维。尤其是“五一”这个各方面订单都暴涨的旅游黄金周期间，要提前做好市场的规范引导，把该管的真正管住。

同时，这也提醒所有旅游行业从业者，都应珍惜来之不易的市场回暖之势，价格回调也应有相关服务跟上。唯有各方都做好本分，守住合理边界，才能提振消费者信心，让整个市场持续复苏向好。