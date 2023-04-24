嘉兴旧城改造 金庸图书馆让路？

来源：香港《大公报》

作者：王莉

22日晚，自媒体人“六神磊磊”在其微信公众号上发文，恳请相关方面不要拆除金庸图书馆。文中提及，中国大陆唯一以金庸命名、位于浙江嘉兴学院的金庸图书馆，将在6月底前整体拆迁，地块改作二类住宅用地拍卖。消息一经发出，立即引发大众对金庸图书馆去留的关注与热议。

4月23日，嘉兴市文化广电旅游局副局长王春燕表示：“我们绝对不会简单地一拆了之，而是继续用心用情做好保护利用工作。”同日，浙江嘉兴南湖区官方微信公众号亦发布公告称：具体保护利用方案正在优化论证之中。

“六神磊磊”在文章中提到，金庸图书馆所在地块将作为二类住宅用地，在今年6月底前整体拆迁并对外招拍挂。同时他还上传了图书馆现状图片，称“图书馆已经弃置待拆，原先两处大金字‘金庸图书馆’都已经被扒掉。”对此，嘉兴官方回复，地块出让属实，但关于要不要拆图书馆这件事，其实在“六神磊磊”发文之前嘉兴市政府有关部门已举行过多次协调会进行研究。4月21日市政府作出决定，金庸图书馆目前不予拆除，后续具体实施方案正在研究中。

图书馆一年前已搬空

据了解，金庸图书馆坐落于嘉兴学院越秀校区北区校园内，係嘉兴籍文化名人金庸捐资300万港币所建，于1994年4月3日落成启用，金庸先生均出席典礼，惠及学子近30年。随着嘉兴学院校区搬迁，以及新图书馆的建设等，近年来，金庸图书馆这栋建筑在功用上渐渐减弱。嘉兴学院图书馆相关人士也表示，随着校区搬迁等，金庸图书馆大约是在2018年、19年以后就不再使用了，一年前图书馆周围就“基本空了”。

记者从嘉兴学院某教师处获悉，金庸图书馆所在校区为嘉兴学院老校区，该校区从2019年起已陆续进行搬迁，截至去年底学校所有人员和部门都已搬离。记者看到，目前该校区大门已封闭，并且挂上“施工现场 严禁入内”的告示牌，该告示牌落款单位为“嘉兴市市区房屋征收服务中心”。

23日下午，浙江嘉兴南湖区官方微信公众号“南湖发布”针对金庸图书馆去留问题，发布了一份名为《关于金庸图书馆保护利用的公告》。公告称，“金庸图书馆作为具有特殊价值的文化载体，有其不可替代性。市、区两级一直以高度审慎负责的态度推进保护利用工作。目前，具体保护利用方案正在优化论证之中，我们将坚持传承与弘扬并重的原则，更好发挥其历史文化作用。感谢社会各界对嘉兴文化的关心和支持，方案制订过程中还将继续广泛征询和听取社会各界的宝贵意见。”

保护建筑 挖掘金庸文化资源

嘉兴市文旅局副局长王春燕表示：“对于大家最关心的金庸图书馆是否拆除的问题，我可以明确告诉大家，我们绝对不会简单地‘一拆了之’，而是继续用心用情做好保护利用工作。”据介绍，前期经嘉兴市政府研究，原则上予以保留金庸图书馆，具体保护方案目前正在研究论证过程中。她也表示，如果有更好的方案能够弘扬金庸先生的武侠文化，也将在充分征求社会各方面意见建议的基础上予以吸收采纳。

事实上，关于金庸图书馆的保护利用问题，早在2021年就已引发关注。在一篇《对市政协八届五次会议第226号提案的答复》中，嘉兴市文化广电旅游局、嘉兴市文物局曾对金庸图书馆今后的去留与定位提出以下意见：一、切实做好金庸图书馆建筑保护；二、进一步挖掘金庸文化资源；三、精准把握金庸图书馆功能定位。

嘉兴地产界人士禾枫告诉记者，金庸图书馆所在地块确实已经列入市本级房屋征收计划，预计将在今年11月公开出让。他表示，作为金庸先生的老乡和校友，非常希望嘉兴市能把这块地精心打磨，妥善规划，将金庸图书馆旧貌换新颜，成为全球金庸迷的打卡点。