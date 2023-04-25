“MBTI式社交”引爆年轻人朋友圈

来源：扬子晚报

近两年，MBTI性格测试持续在大众社交领域爆火。热度峰值过去之后，最近，又有几条与MBTI相关的话题冲上微博热搜。其中，最火的一条莫过于词条“为i做e”。

不关注MBTI性格测试的人或许会被热搜词迷惑:什么是“i”？什么是“e”？什么又是“为i做e”？

A、“为i做e”，MBTI话题的又一次引爆网络

实际上，“e”和“i”是MBTI性格测试设定的两个基本维度，前者是英文字母Extrovert的缩写，指代外倾，后者是英文字母Introvert的缩写，指代内倾，也就是我们常说的外向和内向。

MBTI性格测试很早被提出。1942年，美国作家伊莎贝尔和她的母亲凯瑟琳，在荣格人格理论的基础上，进一步提出的一套新的性格测试体系，命名为“MBTI”。这套理论通过将4对反义词词语，相互交叉搭配，把人的性格分成为16种基本类型，比如说enfp、intj、esfj等。

4月6日，MBTI热度卷土重来，相关话题“为i做e”登上微博热搜，起因是B站UP主发布了一条名为“当一群陌生i人被塞进一间KTV”的视频。

视频描述了这样一幅生活场景:一群i人（内向型人）聚集在一个喧闹的KTV房间，为了避免尴尬，部分内向人被迫“变身”气氛活跃小能手，主动打开话题，与旁人闲聊……这一行为，被网友调侃“为i做e（外向型人）”。

累计至今，该话题在微博上已经突破了2.2亿次点击量。数据显示，1.8万人发表原创文章对此进行讨论。“太准了，这说的不就是我吗？”“甚至把自己骗到了，以为自己就是e人”“今天也是为i做e的一天”，话题下方，不少网友表示“为i做e”精准地道出了自己内向式的社交窘境。

流行梗“为i做e”还衍生出一个反义词“为e做i”，指的是当一个性格外向的人，融入比他更活跃的群体，会趋向于表现出内向的一面。

B、MBTI人格测试进入年轻人社交圈

资料记载，20世纪末，MBTI性格测试就曾在欧美国家流行过，只不过近两年，它在东亚国家的热度也开始不断攀升了。

许多人将它应用到了社交关系之中。不仅能在网络上看到一众网友对此发表的讨论，打开真人秀节目，嘉宾登场，见面互相问候的第一句话也不再是“你的爱好是什么”，而是“你是什么MBTI人格”。

生活在韩国的80后女生金仙映向记者介绍，韩国人将MBTI看作是“MZ世代（1980-2000年生人）”的象征，“有些80后可能不太熟悉，但是90后、00后基本都知道自己的人格类型。之前我们见面都是问血型，现在改问MBTI。”

去年韩国《中央日报》发布了一则报道，称MBTI是“热火的21世纪的算卦”。韩国檀国大学心理学教授林明浩在接受采访时，分析MBTI性格测试在年轻人社交圈流行的原因。他认为，MBTI测试风靡与人们渴望更高效、节奏更快的恋爱和求职体验有关，“今天的韩国社会认为，只有提前知道自己是谁，自己适合哪种类型，才是最有效率的”。

一般而言，要知道自己的MBTI人格，测试者需要完成一套标准测试题。记者发现，目前网络平台上已经有很多商家售卖MBTI性格测试题库，有28道题的，也有96道题的。另外，红起来后的“MBTI”，也早已变成了商家广告的营销点。比如说，一些商品会特意标注“适合xxxx类型的人，转运。”

喜欢用“MBTI人格”界定社交关系的90后杨丹告诉记者，她不认为这套理论是科学的，但是又觉得里面的性格测试很准确，“和星座分析一样，有些人相信，有些人不相信。对我来说，可以帮助我更好地了解自己吧。”

C、你以为测试结果是“你本来的样子”实则是“你想成为的样子”

MBTI并非受到全部年轻人的推崇，一面，崇尚MBTI性格测试的人疯狂地夸赞它的精准度，另一面，也有不相信心理测试的网友提出疑问：复杂的人性被简单划分成16种类别，这不就是在贴标签吗？

网上还有一则帖子吐槽，MBTI正在成为一些人“不讲礼貌”的借口，“口出狂言”被粉饰为“心直口快”，是因为自己是e（外向）型人”，“冷淡无情”被美化为独立超然，是因为自己是i（内向）型人……

MBTI性格测试被应用于各种人际社交场合，是否具有合理性？心理咨询师徐娉婷说，有效的测试其实是需要实验和数据支撑的，需要有信度和效度支持，所以如果只简单回答了几十道问题，就得到结果，这样的测试可靠性要打一个“问号”。

东南大学附属中大医院心理精神科主任袁勇贵告诉扬子晚报/紫牛新闻记者，“无论是过去的星座还是现在的MBTI，直接拿来对所有人进行‘性格定义’是不全面的。在做信效度（信度：是指实验结论的可靠性和前后一致性程度，效度：实验是否有效、明确）测试时，‘量表’是一个最基础的概念，不同的人群有不同的量表，某一张表只有特定的适应人群。”

事实上，MBTI性格测试所依存的荣格人格理论，创始人荣格就曾解释，性格测试本身没那么大的科学性，受情绪、环境、时间的影响很大，结论也不唯一。他也曾说过：“人格类型不是静止的，而是随时间不断旋转。”

那么，为什么MBTI性格测试理论能够在社交网络中泛起那么大的“水花”？徐娉婷认为，测试的走红，说明人们有认识自己、探索自己的心理需求，并且这份需要逐渐变得明显。

从她观察到的结果来看，MBTI性格测试给出的结果大多数呈现的内容是“优点”，而且具有模糊性和普遍性，“人们都希望自己是可爱的、美好的。太过陷入其中，会掉进陷阱，以为那是‘你本来的样子’，实则是‘你想成为的样子’。”

她还提到，心理学上有个名词叫“巴纳姆效应”。据《咨询心理学》一书所写，“巴纳姆效应”指的是，当人们用一些普通、含糊不清、广泛的形容词来描述一个人（特别是给予高度评价）的时候，人们往往很容易就接受这些描述，并认为描述中所说的就是自己。

D、性格测试引发对自我的觉察，同时也是种链接社交的方式

采访中，徐娉婷还告诉记者，MBTI性格测试虽然不一定准确，但是加以合理运用，反而会引导人往积极情绪靠拢。

比如说，最近心理学期刊《Frontiers in Psychology》刊载了一篇来自于南京大学的论文。该篇论文研究发现，笼统的MBTI测试结果，有一个好处，它可以帮助年轻人增强自我认同，减少焦虑和抑郁，提升幸福感。

关于这点，徐娉婷表示赞同。在她看来，MBTI性格测试科学性虽然存疑，但它可以作为自我探索的工具，因为性格测试重要的不是测试结果，而是测试过程，引发你对自己的觉察和思考，同时它也是一种链接社交的方式。

“MBTI给到的正面反馈，对测试者有积极帮助。当你关注到自己的积极面，你就会朝着那个方向去努力，如同自我实现的语言一样。”另外，徐娉婷特别提醒，不建议回避消极事物，正视负面事物，不去压抑与回避，更有利于心理健康。

前文我们提到的瑞士心理学家荣格也多次在署名文章中透露，个人的人格总是不断向前发展的，历史经验对人格的形成具有影响。另外，人格动力也能推动人格的发展，他把这个过程称之为“自我实现”。