高铁婴儿哭闹，对骂是缺乏温情的应对方式

来源：新京报

作者：翛然

据极目新闻报道，近日重庆一高铁上两名女子发生激烈争吵的视频引发关注，“婴儿高铁上哭闹女子和宝妈对骂”的话题冲上热搜第一。有网友表示，父母应在公共场合管好自己的孩子；也有网友感叹：宝宝太小不懂事，应多点包容与理解。

人们围观这场因婴儿哭闹引发的争吵，是因为这种情况常常发生在我们身边。由于旅途可能会哭闹，就不让妈妈带孩子出门，这既不现实也不合理。而是否身为孕妇，其实也并不影响前排女子想要安静旅途的权利。

看到这则新闻，不由想起自己带娃出远门的经历，有时也要乘坐高铁或飞机。在一个相对密闭的公共空间内，孩子的吵闹声听起来会更刺耳，也很难屏蔽。而周围集中投射来的目光，更是会令我这样的“带娃新手”如芒在背。

即便出门前做好功课，有时还是会有意外。飞机起落时的压耳、高铁提速时的频率，都可能让婴儿感觉不舒服，而其表达方式——只有哭。所以，我深切理解这位怀抱婴儿的宝妈，孩子哭时那份束手无策的焦急和无奈。

当然，这并不表示父母就能任由孩子哭闹。去母婴室喂奶、分散孩子注意力、站起来抱着孩子走走，也是一些办法。不过，也有失效的时候。此时，周围的旅客很难不受影响，尤其想睡觉又难以入眠时，但解决的方式肯定不是“吵闹”。

成年人不是婴儿，有能力控制自己的情绪，当对骂声盖过婴儿的哭闹声响彻车厢时，尴尬的就不是孩子了。因为成年人解决问题的途径有多种，实在是自身有特殊情况，还可请乘务员帮忙更换座位。

近年来，铁路航空部门也试点了一些应对之策，比如高铁静音车厢的设置，飞机上配备的抚婴包。这些不仅是为旅客提供更舒适的旅行体验，也是构建生育友好型社会的应有之义。

理解和包容，不只是文明社会的口号，更是源自每个个体的身体力行；儿童友好型社会，孩子不该是“吵闹”和“麻烦”的代表。到那时，“新手家长”带孩子出门，才能说走就走，没有后顾之忧。