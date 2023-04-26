看电影“随手拍”？请管好你的手

来源：武汉晚报

这些天，你的社交媒体有没有被各种电影院里“随手拍”的电影照片、视频刷屏？你是否也在朋友圈里看完了一部电影？近日，随着《灌篮高手》等影片热映，观众在电影院里掏出手机拍银幕的行为也引发热议：“屏摄”是情怀，还是跟风？是分享，还是侵权？

对此，影片方已发表声明呼吁“联合抵制盗录盗播行为”。记者采访相关法律人士得知，未经权利人许可，任何人不得对正在放映的电影进行录音录像。仅拍摄单张照片的行为尚无明确法律禁止性规定，但也属于不道德行为，不提倡。

一直在呼吁，一直在“屏摄”

电影行业苦“屏摄”久矣。所谓“屏摄”，通常指的是观众在电影院观影期间，用手机等设备拍摄大银幕中的电影画面的行为。与“随手拍”相伴的，通常还有“随手发”到网络中。

上映当天晚上，电影《灌篮高手》官方微博发表声明，呼吁“联合抵制盗录盗播行为”。而此时，很多人的朋友圈早已被刷屏，片中的名场面以各种“观影现场实拍图、视频”的形式出现在网络中，有网友发文“给我看看你的截图”，甚至已有电影混剪视频出现，被调侃“我在朋友圈里看完了这部电影”。对此，片方在声明中写道：“盗摄行为不但严重侵害了创作团队和片方的权益，更影响了其他观众的观影感受。”

其实，它并不是第一部站出来“呼吁反盗摄”的影片。2019年10月，电影《少年的你》发布微博，委婉劝导：“留住美好，不需要举起手机对准银幕。和身边的人，在黑暗中达成默契。不录不拍，一起守护电影《少年的你》。”2023年1月，《流浪地球2》等七部春节档新片，联合发表声明，“倡导大家联合抵制盗版，严防盗录盗播”。

不过很显然，一次次呼吁并没有遏制住“屏摄”之风。在2019年平遥国际电影展的《犬鸣村》映后主创见面会上，有观众甚至将自己拍下的电影视频片段展示给导演看。此次《灌篮高手》热映，不少观众在漫画作者的社交媒体中留言，附上自己“屏摄”到的画面。不仅观众在拍，一些演员也曾举起手机对着大银幕拍，并发布到微博中，遭到网友批评。

“看到别人拍，自己也忍不住‘打卡’”

在这一轮“屏摄”风波中，许多网友站出来抵制。但仍有一些观众觉得“无伤大雅”，在网络讨论中，有网友留言：“我拍几张照片发到网上，也是给电影做宣传啊。”或者认为：“我花了几十块钱买电影票，觉得不好看，还不能拍几张图吐槽了？淘宝买东西给差评，我还得配个实拍图呢。”有人则表示困惑：“在音乐厅、剧院看演出，不让拍照，说是会影响台上的演员，这我能理解。但是电影都已经拍完了呀，我拍一下又不会影响他们表演。”

观众邓先生也在观看《灌篮高手》时拍下了“击掌”的“名场面”，他说：“其实我当时没想到要拍，但是看到很多人都掏出手机，我也没忍住。拍了发到朋友圈里，算是纪念自己逝去的青春吧。”

其实，“打卡”是很多观众“屏摄”的共同目的。在随手拍分享生活盛行的当下，拍一张也许不算高清的画面，分享到社交媒体里，证明自己“在场”。如邓先生所说：“就像你旅游拍‘打卡照’一样，网上有那么多大师拍的精美大片，还是得自己拍一张，那才说明我来过了。”

然而，“屏摄”打卡与旅游打卡并不相同。“踢凳子、打电话、拍银幕，在我看来是电影院观影‘三大陋习’。”影迷毛女士说：“也许有些人意识不到，但是‘屏摄’真的很影响其他人。且不说那些拍关键情节，还发到网上‘剧透’的。就算是不重要的画面吧，黑漆漆的电影院里突然举起个手机拍，亮光很刺眼，更何况有些人拍的时候还不关快门声音、不关闪光灯。”她不解道：“网上有各种官方的高清剧照、海报、预告片，难道不比自己拍的高糊照片、手抖视频好看？真要想‘打卡’，拍个票根，或者电影院里的海报、立牌也行啊，也很有现场感嘛。”

看电影“随手拍”，或已涉嫌侵权

看电影时“随手拍”“随手发”，不仅“惹人嫌”，可能还会涉嫌侵权。武汉市东湖高新区法院科学城法庭庭长吴国阳表示，“如果仅仅是拍摄单张照片，尚无明确法律禁止性规定。如果是录音录像行为，《中华人民共和国电影产业促进法》第三十一条规定：未经权利人许可，任何人不得对正在放映的电影进行录音录像。发现进行录音录像的，电影院工作人员有权予以制止，并要求其删除；对拒不听从的，有权要求其离场。”但吴庭长同时强调：“仅仅拍摄照片的屏摄行为也属于不道德的行为，不提倡。”

吴国阳进一步解读道，“在仅仅拍摄照片情况下，根据《著作权法》第二十二条第一款第一项和第二项规定，‘在下列情况下使用作品，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当注明作者姓名、作品名称，并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利：(一)为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品；(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在作品中适当引用他人已经发表的作品’。拍摄照片自己欣赏或者虽然发布到社交媒体，但是不作商业用途，也属于合理使用范畴，不构成侵犯著作权。”

然而，“如果是基于商业目的使用拍摄的照片或者录音、录像，则构成侵犯著作权。根据《中华人民共和国著作权法》规定，应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任：侵权行为同时损害公共利益的，由主管著作权的部门责令停止侵权行为，予以警告等，构成犯罪的，依法追究刑事责任。《中华人民共和国刑法》也规定了侵犯著作权罪，最高刑罚可达十年。”

部分观众认为，电影片头的片名、片尾的演职人员名单等并不涉及具体剧情，拍了也没关系。对此，吴国阳庭长表示：“片名和片尾也属于电影内容，与其他内容并无本质区别。”

刹住“屏摄”之风，还需观众自律

在各种社交平台上，观众发出的电影院“屏摄”图片、视频仍屡见不鲜，关于“看电影能否拍银幕”的争论也还在继续。与此同时，文明观影的呼声越来越高。许多网友呼吁“拒绝盗摄从我做起”，增强版权意识，尊重创作者的心血，也尊重其他观众的观影感受。

北京汉德律师事务所创始合伙人、律师孙海天表示，“观众购票到电影院观影，是一种消费行为，但你应该是带着眼睛、耳朵、身体感官去享受剧情、画面带来的刺激。在没有经过电影著作权方许可的情况下，观众的拍摄可能会涉嫌侵权。”他强调，除了诉诸法律，还应该从社会道德、个人素质等方面进行约束、倡导，“法律规定的是人的底线，但我们不能只靠法律，只守着底线。人在集体行为中要有自律性，在社会空间中需要考虑是否会影响其他人的权利。”

百丽宫影城武汉壹方店郑经理表示：“针对‘屏摄’‘盗拍盗录’的行为，我们一直在管。映前播放的文明观影宣传片里，有禁止吸烟、打电话、拍摄屏幕等提示。在人手充足的时候，会有同事在放映途中巡厅，看到有观众在拍，会上前提醒制止。”他介绍，在一些提前点映场等特殊场次中，对“屏摄”“盗拍盗录”等行为的管理会更严格，部分影片方会与观众提前约定，封存手机等电子设备，或是安排专人全程背对银幕面向观众。但在日常的放映中，这些严苛措施显然难以实施，还是希望观众能够自律，共同维护良好的观影秩序。