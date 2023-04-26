“搭子式友谊”背后是一份轻松愉悦的生活

来源：工人日报

作者：曲欣悦

最近，“搭子式友谊”在社交网络上讨论度颇高。据《广州日报》等媒体报道，随着近期堂食、旅游等外出活动增多，一种叫作“搭子”的新型社交方式在年轻人中盛行。不少人甚至会在社交媒体上发帖“求搭子”。其中除了饭搭子、逛街搭子等日常生活需求，还有许多基于兴趣爱好建立的“搭子”，涉及陆地冲浪、飞盘、骑行、汉服、剧本杀等多个领域。

所谓搭子，主要是指因某一共同兴趣爱好或共同需求而结合成的社交关系。其实，它在我们的日常生活中随处可见。比如，一起凑运费满减的“外卖搭子”、一起跑步健身的“运动搭子”、一起下班回家的“地铁搭子”，等等。这种社交模式的特点是，在某一领域高度合拍，却因为情感上的低依赖而更为轻松自在。正因此，许多年轻人将“搭子”看作亲密关系的一种“平价替代品”，有的甚至把“搭子式友谊”看得比亲密关系还重要，认为可以没有恋人但不能没有“搭子”，以至于感叹：“当我的‘饭搭子’要离职，我比失恋还痛苦……”

年轻人为什么如此热衷于“找搭子”？

首先，这是一种较低成本的社交模式。在不少年轻人看来，快节奏的工作生活耗费了大量精力，自己已无心再去经营更多的亲密关系。此时，一个好“搭子”的出现既满足了自己在某一领域的社交需求，又能在情感上保持相对独立。例如，在一些基于观影、看球等兴趣爱好建立的“搭子”中，人们甚至不用见面或者先去了解对方的性别、职业等，只需要在微信上留个言就能对共同感兴趣的话题隔屏分享、吐槽。之后，大家又可以重新回归各自的工作生活，互不打扰。这种相对松散的关系和“边界感”也是让许多年轻人感觉舒服的原因。

其次，“搭子”可以看作是一种“精准陪伴”。当下，随着汉服、潮玩、剧本杀等各类小众文化在互联网频频“出圈”，喜欢尝鲜的年轻群体在探索未知领域的过程中，如果能有一二志同道合的“搭子”陪伴，分享交换信息，自然快乐加倍。基于此，年轻人的垂类交友需求也产生了商业价值。可以看到，近年来，不少社交软件都把基于兴趣爱好和共同需求的垂类社交作为创新研发的主攻方向，为年轻人组建各类兴趣社群，提供结识更多“有趣灵魂”的机会。从这个角度来看，年轻人在寻求“搭子”时，其实并不止于找到同伴、缓解孤独，而是把它看作一块让个体融入更广阔社会的“敲门砖”。

再有，在学习、运动、求职等需要自律、耐心的场景中，“搭子”也能起到互相激励、互相监督的作用，让彼此在遇到困难时多一份坚持，在朝着目标努力时多一份动力。

需要注意的是，当人们在给“搭子”打上“松弛感”“无负担”“浅社交”等标签时，不应忽略“找搭子”本质上还是在建立一种人际关系，需要遵循人际交往的基本准则。而要想“搭”得长久，仍需真诚付出、守约互信、理解支持等。毕竟，人与人交往中需要付出的真情实意是没有替代品的。以真诚的态度拥抱“搭子式友谊”，会让我们赢得更愉悦的生活，迎来更好的自己。

还须提醒的是，现实中，“搭子”也可能成为亲密关系的起点，“搭子式友谊”可能升华为闺蜜、恋人等更亲密的关系，彼时，任何一方都应多一些理性和审慎，避免自己受到不必要的伤害。