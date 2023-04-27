淄博烧烤IP大热催生“烧烤贷”

来源：每日经济新闻

你去淄博吃烧烤了吗？“小饼小葱加小炉”这灵魂三件套，让淄博烧烤爆火出圈，引发各地烧烤纷纷应战，甚至将热度蔓延至金融圈。

近日，多家银行推出“烧烤贷”产品引发网络热议，比如“淄滋贷”，是不是听着就胃口大开？有网友笑称，“金融产品创新好‘卷’啊，就差去吃烧烤办理‘烧烤分期’了。”

“无场景，不金融。”近年来，特色产业、特色消费场景“配套”金融创新产品的现象层出不穷，特色产业“特色贷”在全国多地开花结果。

业内人士认为，特色产业贷在培育行业龙头，延长产业链条、做强品牌优势等方面发挥了重要作用，但其“灵活性”也对金融机构的贷款“三查”提出了精细化要求。

数据显示，截至4月中旬，淄博市银行业机构发放的餐饮类贷款余额达17.93亿元，同比增长17.76%；向烧烤经营主体发放的贷款余额达5596.53万元，同比增长29%。

有银行推出“淄滋贷”产品

“淄博烧烤火了”这事儿已然人尽皆知，但你听说过“烧烤贷”吗？随着这座工业老城因为烧烤跻身顶流城市，淄博各家银行也搭上了这波大潮，各类“烧烤贷”应运而生。

据《每日经济新闻》记者统计，近期淄博地区多家银行针对烧烤产业链商户推出了“烧烤贷”相关产品，以纯信用贷款为主，无需担保，贷款手续简单，放款速度快，部分可线上操作，贷款额度在20万元至100万元不等，期限以1年期到3年期为主，利率4%左右。

例如，为助力“淄博烧烤季”活动，齐商银行针对淄博辖内烧烤及相关行业推出“淄滋贷”产品，贷款额度单户最高100万元，贷款期限不超过12个月，贷款利率最高不超过LPR加200基点。张店农商银行推出“金炉惠享贷”产品，参考利率4.0%，个体工商户贷款额度最高20万元，微型企业最高可贷50万元。贷款期限最高达60个月。

据淄博市银行业协会消息，东营银行淄博分行对淄博针对烧烤行业推出系列举措，如为二维码商户提供政策优惠、储蓄理财、“政银担”和“秒e贷”等。其中“政银担”业务额度不超过100万元，贷款期限不超过1年。

临淄农商银行的“优享淄味贷”，采取家庭信用方式，贷款资金用于商户日常经营周转；沂源博商村镇银行专门推出“烧烤贷”助力烧烤行业发展，以纯信用方式获取贷款额度……

除了中小银行之外，国有大行也在为淄博烧烤“添柴加薪”。邮储银行淄博市分行推出“金炉”极速贷业务，支持烧烤类餐饮经营者，烧烤器具、食材等产业链企业及个体工商户，贷款额度可达500万元，利率最低可至3.65%(一年期)，可线上操作，随用随还。

截至3月末，淄博全市累计发放烧烤行业相关贷款590.55万元，发放贷款笔数34笔。数据显示，截至4月中旬，淄博市银行业机构发放的餐饮类贷款余额达17.93亿元，同比增长17.76%；向烧烤经营主体发放的贷款余额达5596.53万元，同比增长29%。

记者注意到，“淄博市烧烤协会”于今年4月11日成立。企查查显示，检索“淄博烧烤”关键词，近三个月内新成立市场主体竟达669家。

数据显示，自今年3月份以来，全市1288家烧烤经营业户日均接待人数13.58万人，主城区张店重点烧烤店营业额同比增长35%左右；主城区周边区县周村、临淄重点烧烤店营业额同比增长20%以上。3月份以来，淄博当地“烧烤”关键词搜索量同比去年增长超370%，“淄博烧烤”关键词全平台搜索量则同比增长超770%。不少网友表示：“上次淄博这么热闹，还是在齐国……”

创新多种特色贷款产品

人在哪里聚集，产业在哪里旺盛，金融活水就流向哪里。

实际上，“‘烧烤贷’并非新生事物，其本质还是围绕着特色产业、特色消费场景而推出的个人经营贷或小微企业贷，属于‘老瓶装新酒’。”一位资深业内人士告诉记者。

记者梳理发现，近年来，金融机构依托当地优势产业、热点消费而创新信贷产品的现象屡见不鲜，“特色贷”的产品名称越来越深入人心。

例如，甘肃省陇南市是“大红袍”花椒的故乡，早在唐代就被列为贡品。武都花椒在全国具有“面积第一、产量第一、产值第一”的行业地位，当地把花椒产业作为群众致富增收的优势产业。

为“贷”动花椒产业，助力乡村振兴，当地打造了“再贷款+信用村+特色产业”模式，持续创新花椒产业类信贷产品，解决花椒上市期间交易资金短缺问题。武都农村合作银行推出“椒红宝”特色信贷产品，并通过“企业+合作社+农户”模式支持花椒产业。农行陇南分行推出“惠农e贷-花椒贷”“产业振兴贷-花椒贷”等信贷产品。

此外，部分地区还推出了“草莓贷”“咖啡贷”等特色贷款产品。

距离淄博不远的聊城市，临清农商银行今年在全辖开展“特色行业贷款营销专项活动”，针对辖内较为集中的轴承、电机、钢材、木材、粮食收购、农资购销、养殖等行业，分别针对性地出台了轴承赋能贷、电机聚能贷、钢材筑基贷、木材加工贷、收粮贷、农资贷、养殖贷7款信贷产品，执行限时利率优惠政策。

国有银行的特色信贷产品也不少，例如中山建行针对个体工商户、小微企业开发专属经营性信用贷款“惠卡云贷”，工行昌吉州分行推出“新疆银担昌吉个体工商户小额信用贷款”，搭建个人经营贷款特色场景方案。

从以上案例不难看出，“特色贷”类特色贷款，其本质是金融机构围绕当地特色产业和消费名片，因地制宜地推出信贷产品，或将原有的个人经营贷/小微企业贷产品通过包装、创新，变身服务于热点场景的“新”产品。

特色产业“贷”动实体经济

面对眼花缭乱的“特色贷”产品，应如何看待其价值和意义呢？特色产业贷在支持实体经济方面发挥着怎样的作用？

“金融产品创新支持特色产业、特色消费，在满足个体工商户、小微企业主融资需求的同时，还能够促进传统特色产业向现代特色产业发展的进程加快。”前述业内人士认为，特色产业贷在带动产业发展方面，发挥着重要作用。

“特色产业贷一般与当地定位于群众致富、消费提振等重点领域相伴而生，金融支持特色产业发展也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手。”他表示，加大特色产业金融支持力度，有利于培育行业龙头，延长产业链条，增加就业岗位。以“烧烤贷”为例，多家银行的信贷产品均拓宽了产业支持链条，烧烤行业上下游都可以受到金融活水的润泽。

此外，还可以有效改变行业粗放发展的模式，推进精细化加工和标准化生产，有助于提升产业品质，打开电商等销售渠道。

“在做大做强品牌优势，打造品牌IP，建设示范基地，推进规模化发展方面，特色产业贷也发挥了一定作用。”他认为，很多地区的特色产业具备资源富集的优势，但如何有效整合，形成合力和品牌效应是一大问题，而特色产业贷为此提供了助力。

以烧烤、花椒等特色消费场景和产业为例，二者依托产业扶持政策、金融创新产品等支持，逐步实现了“小摊小篮”到“热卖全国”的华丽转变，形成了规模效应和品牌效应，在扩大宣传推广力度的同时，进一步提高了产业质量效益。

“此外，在金融创新支持特色产业的过程中，大多通过实地调研、召开座谈会、设计调查问卷等方式进行，以深入了解特色产业在生产销售过程中的融资需求，这使得金融机构更精准地对接市场需求，描摹行业画像，触达消费场景，有效解决小微企业和个体工商户融资难、融资贵的问题，更好地支持实体经济。”他表示。

值得注意的是，金融创新，伴随着居民收入提高、消费意识觉醒、产业加速成势。不同地区、不同行业在借鉴“特色产业+金融”模式和创新产品的过程中，也要注意防范风险。