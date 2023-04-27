算命网红被拘，网络算命也不是法外之地

来源：新京报

作者：柳早

据中国警察网安徽公安消息，日前，安徽阜阳算命博主“宜和宽哥”因在社交平台宣传封建迷信内容、扰乱社会秩序，被行政拘留15天。

网络算命也要被行拘？大概很多网友会发出这样的疑问，原因很简单，这样的“业务”在网上并不罕见。而“宜和宽哥”被行拘，也是再一次划清红线，网络算命并非法外之地。

《治安管理处罚法》明确规定，禁止利用邪教、会道门、迷信活动，扰乱社会秩序、损害他人身体健康。《互联网信息服务管理办法》第十五条也规定，禁止互联网信息服务提供者制作、复制、发布、传播宣扬封建迷信内容的信息。

可见，“宜和宽哥”已越过了法律红线。“宜和宽哥”刘某柱的算命业务包括所谓运势、驱邪、看病、给逝去的亲人超度等。

这些事实已经构成了扰乱社会秩序，损害他人健康——试想，找他“看病”的病人，耽误治疗的风险有多大？对此，人们应有鲜明的认知，不能将封建迷信一股脑地包装成“传统文化”。

原本所谓的“算命先生”服务范围有限，很难突破乡土圈层，但如今借助网络，却能极大地扩充“客源”，访问人数呈几何级数增加；加之利用现代科技的运算能力，各种荒诞不经的测算都可以一键生成。

这都让网络算命的“算力”极大提升，恶劣影响也可能成倍扩大。因此，行拘头部算命网红之外，更要防止封建迷信和现代技术合流，改头换面坑害消费者。

其实从以上描述中，也能看出网络算命的荒诞。哪有大师“神通”，不过是几串代码的随机匹配罢了。正如有人调侃：算命网红算得到自己被抓吗？而类似的执法行动，也是给网络算命“祛魅”。

人们如果真的想“逆天改命”，还是应把精力投入到现实的生活中去，理解了现实生活的分量，自然也就不再相信这种神神叨叨的呓语了，网络算命也就失去了它的存身之地。