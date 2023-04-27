来源：重庆晨报

步入网络时代，一些生僻字姓名群体面临着特殊的困境。近日，一则“因姓氏太罕见全村集体改姓‘鸭’”的新闻，霸屏了网络热搜。有民族文化研究者表示，很多生僻的姓名都有其独特的历史文化背景，不应当以现代视角看待，过度娱乐化消解。希望随着技术的不断进步，能够让生僻字得到传承，让拥有这些特殊姓氏及名字的人群更有归属感及认同感。

鸟氏族人 因无法录入改姓“鸭”

据了解，因姓氏太罕见集体改姓的村民都是傈僳族人，他们来自云南省丽江市永胜县大山深处的一个村落。原本村民们的姓氏为“nià”，这个经音译的汉字由上下两部分组成，上半部分是少了一横的“鸟”，下半部分则是“甲”。数百年来，大家一直使用“nià”姓，靠书写来传承。可后来，随着网络信息时代的到来，由于在电脑系统中无法输入和显示该文字，村民办证、出行等面临诸多不便，无奈只能改姓“鸭”。

朱丽凡是一名民族音乐人，也是一名傈僳族文化的研究者。他告诉记者，不同于汉族的百家姓，傈僳族讲究氏族文化，崇拜自然万物。其中，信仰动物的有老虎氏族、熊氏族，信仰植物的有谷氏族等，而“nià”姓人就是鸟氏族的后代，他们崇拜飞翔的鸟儿。由于计算机字库里并没有“nià”这个字，村民们就用“鸭”来代替“nià”，以适应现代生活的需要。“nià姓人改成鸭后，从生活上来说，确实方便了不少，但这都是无奈之举。”朱丽凡说。

有“苟”姓者 怕受嘲笑改姓

因生僻姓氏造成困扰的，不只是“nià”姓人。今年33岁的敬芳来自重庆，她原本祖上姓敬(音为gòu)，后来随着时间的流逝，演变成“芶”。在她小的时候，因为当时的户籍系统无法识别“芶”，便用“苟”来代替“芶”，叫作“苟芳”。

不过，这个“苟”也有历史出处，敬芳的家中族谱曾明确提到，因历史原因，赐族姓“敬”。“苟”旁反文要加，只读苟之去声。苟旁反文不加，也只读苟之去声，不读gǒu，亦不读jìng。虽然族谱中指出，“苟”作姓氏时应为第四声，但敬芳身边的绝大多数人还是将其读成了gǒu。因为姓氏读音的问题，敬芳在学习生活中自然也遇到了不少尴尬。更令敬芳担心的是，她害怕年幼的儿子向同学介绍她的姓氏时，会受到同学的嘲笑和歧视，影响到孩子的身心健康。于是在2022年敬芳下定决心，前往当地户籍科，申请将苟姓改为敬姓。“改姓的过程很顺利，族谱加上老家村里开的证明，一两天就办好了。”敬芳说，真正改成敬姓后，她也不再过多地向外解释这个姓氏原本应读成gòu，而是统一称为jìng。

希望字库 能容纳更多生僻姓氏

安诚的原名中有一个chén字，由左右两部分组成，左边为“岑”，右边为“鸟”，这是他父亲细心翻阅几天字典后选择的名字。但这个生僻字，还是给他造成了不小的烦恼。2010年上高中以后，因为担心生僻字给高考或者今后工作带来不必要的麻烦，父亲带着安诚去派出所改了名。自此，安诚深深地舒了一口气，他再也不用向陌生人解释这个生僻字的读音及由来。“这个字要想在电脑中打出来并不容易，很多输入法仍然无法输入，只有公安户籍系统中能打出来。”安诚说，很多生僻字有其特殊的意义及文化，希望陌生人在见到这些文字之后，能够多一分理解，不要去曲解它的原意，“当然，我也希望未来的字体库能够不断扩容，避免在学习和生活中，给生僻字姓名人群造成困扰和麻烦。”

朱丽凡也认为，很多生僻的姓名都有其独特的历史文化背景，不应当以现代视角看待，过度娱乐化消解，而应该多去了解其姓氏的起源。各少数民族文化都是中华民族文化的一部分，“希望未来的字库能够容纳更多的生僻姓氏，让这种文化得到传承，也让拥有这些姓氏的人更有归属感及认同感。”