不想人挤人，“躺平式旅游”观念变香了

来源：扬子晚报

作者：孙庆云

经历过五一“抢票大战”的人可能会有这种感受：五一假期的开始，可不是从休假第一天“启程的”。出发的步伐还没迈开，已经要在各种通行类APP上“盯梢”购票。更加“心酸”的是，如果出行目的地恰好位于“五一游”的热门路线上，那可真能好好感受一番“这票有多难抢”，记者的亲身体验是：三部手机，两个人，愣是没买上一张回老家的车票，哭泣……

在这种情况下，一种叫做“躺平式旅游”的出行观逐渐在这届年轻人群体中兴起，相比奔赴热门景点，一些人少景美的小众旅游景点，越来越容易受到他们的喜欢，比如远离城市聚居区的乡间民宿、以及安静肆意的边境小城等等。

旅游行业发布的一份统计数据显示，“躺平式旅游”观念下，江苏宜兴、四川绵阳、福建三明等三四线城市，更具发掘潜力。和以往讲究热闹玩法的旅行方式很不同，它倡导找回令自己舒服的生活节奏。选择这种旅游方式的游客，往往更加看重旅行赋予人的轻松、自在、舒适的心理价值。

可以买买买，也可以逛逛逛，但前提是一定要睡到自然醒，不特意设置每天的出行路线，不会跟风在热门餐厅门口排长队，只要带上一部手机，拿上身份证，接下来就是跟随自己的心意“出发”，于安静的旅途中沉淀自我，发现不一样的美好风景。