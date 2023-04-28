淡出大众视线一年多，薇娅在做什么？

来源：中国新闻网

作者：吴家驹

谦寻(杭州)控股有限责任公司2000多万元（人民币，下同，约385万新元）买地、投资不低于3亿元盖楼的消息，再度让人们的目光聚焦在昔日“直播一姐”薇娅的身上。

2021年12月，薇娅(黄薇)因偷逃税款被处罚，随后薇娅渐渐淡出大众视线，在这一年多时间里，她和她的团队都在做什么？

斥资超2000万买地，计划建数字媒体产业大楼

2023年4月13日，杭州市规划和自然资源局网站公布了三个地块的挂牌出让成交竞得入选情况表，其中，编号为杭政工出[2023]6号的“滨江区(永久河单元M1-02(01)地块)”引起关注，该地块的竞得单位为谦寻(杭州)控股有限责任公司。

上述情况表显示，该地块为工业用地，成交价为2206万元，土地面积为16031平方米(24亩)。容积率为1.2-2.6，建筑面积为19237.2-41680.6平方米，亩均年税收为400万元/亩。

天眼查网站显示，谦寻(杭州)控股有限责任公司，成立于2019年，注册资本为1850.7528万人民币。经营范围包括演出经纪；广播电视节目制作经营等。据媒体报道，谦寻(杭州)控股有限责任公司的法定代表人为薇娅丈夫董海锋。

浙江省土地使用权网上交易系统显示，编号为杭政工出[2023]6号的地块东至恒生电子股份有限公司，南至滨兴路，西至规划立业路北延伸段，北至浙江网盛投资管理有限公司。

《杭政工出[2023]6号地块产业项目投资建设要点》显示，项目总投资不低于3亿元，固定资产投资强度不低于600万元/亩，交地确认书签定之日起5个月内开工，开工之日起33个月内竣工。产业门类为计算机、通信和其他电子设备制造业。

据潮新闻此前报道，谦寻(杭州)控股有限责任公司拿下该地块，计划打造为新零售电商直播产业基地项目。根据公示，项目规划20F数字媒体产业大楼，还规划有下沉庭院等，基地出入口位于项目南面的滨兴路上。

服装批发生意起家，做到“直播一姐”

薇娅最早做的是服装批发生意，直到入驻淘宝直播，事业才迎来最大的转机，从服装店老板娘，一路变成电商直播的知名人物。

薇娅开播四个月，引导成交额过亿元，完成了直播生涯第一个小目标。2018年，薇娅以3000万元年收入位居淘宝发布达人榜首。

2021年10月20日“双11”预售场首播。淘宝主播销售榜显示，李佳琦直播间交易额破百亿元位居第一，第二名的薇娅直播销售额82.52亿元，将第三名雪梨的9.3亿元远远甩开。

薇娅成为“直播一姐”，离不开丈夫董海峰的支持。为了支持薇娅，董海峰创办杭州谦寻电子商务有限公司，他既是第一大股东和董事长。2021年，薇娅夫妇以90亿元首次登上“新财富500富人榜”，排名第490位。

然而就在薇娅夫妇风光无限之时，黄薇(薇娅)因偷逃税，2021年12月20日，浙江省税务局公布，依法对黄薇(薇娅)作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。

退居直播幕后，投资多家公司延伸商业版图

过去一年多以来，薇娅夫妇的商业开拓并未因薇娅不再出镜直播而停滞。

天眼查网站显示，薇娅(本名：黄薇)目前关联16家企业，在10家企业担任法定代表人，在15家公司担任股东，在五家企业担任高管，和董海锋在四家企业中合作。目前，董海锋共关联25家企业，在19家企业担任法定代表人，在八家公司担任股东，在22家企业担任高管。

去年年底上市的医药生物公司巨子生物的招股书显示，2022年，一家名为Qianyi Holdings Limited的公司，投资1.68亿元认购了巨子生物约113.8万股A-1轮优先股，约723.96股A-2轮优先股。持有巨子生物全球发售前0.86%的股权，全球发售后0.84%的股权。

上述招股书披露，Qianyi由上海谦漪企业管理合伙企业(有限合伙)控制。上海谦漪企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人是由董海锋最终控制的青岛谦喵私募基金管理有限公司，而其唯一有限合伙人是青岛谦喵寻物私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

4月24日，家电企业广东德尔玛科技股份有限公司披露了《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》。据央广网报道，2020年11月，德尔玛以50元/股的价格向薇娅老公董海锋发行300万股新股，共计1.5亿元。