谁在“低价转让”五一酒店客房？

来源：澎湃新闻

“五一可售，低甩！”“五一抢票失败，转北海民宿……”“捡漏淄博酒店，4月30日，低价！”……

中国“五一”假期前，在闲鱼、小红书等社交平台，你总能刷到这些打着低价名义、转让酒店客房和民宿的帖子。这些帖子的发布者是谁？他们是否真的有低价的酒店客房、民宿？转让安全吗……

围绕着上述问题，澎湃新闻联系多位发帖博主。他们中有的是“行程有变”“临时有事”的普通消费者，有的是有酒店资源的旅行社，有的是在线旅游平台高级会员，有的是活跃的民宿老板。但令人意想不到的是，无论是民宿老板还是在线旅游平台高级会员，虽然他们手里确实有客房资源，但今年的线上生意不好做，“问的多，真正买的少”。

甚至，在这些转让民宿或酒店客房的信息里，还隐藏着骗局。

“普通小白”：多数称“行程有变”“临时有事”

发布转让“五一”酒店客房的，在小红书、闲鱼等平台用的最多的理由是，“行程有变”“临时有事”“没抢到去的票”等等。还有不少称“商家涨价太夸张，怕便宜商家，退掉的话不划算。想以比较合理的价格转让给更需要的人”。

网名“悲伤排骨汤”就在小红书上发帖要转让三个酒店的客房。她称，三个酒店是自己4月初计划穷游时预订的，因为临时改变计划，改订了景点附近的酒店，所以要转让。

“悲伤排骨汤”转让的三个酒店分别是格林豪泰（南京大厂葛塘地铁站店）、洛克以及句容水月清华酒店（宁杭南路崇明地铁站店）。其中，格林豪泰（南京大厂葛塘地铁站店）4月29日至5月1日（两晚）的售价是780元（人民币，下同，约150新元），而她购入的价格是760元。

“找平台退掉的话不划算。这些酒店现在又涨价了，所以我还是决定把它们原价或者溢价十块八块转让了。”她说。

根据“悲伤排骨汤”提供的订购房型截图，澎湃新闻搜索后发现，格林豪泰（南京大厂葛塘地铁站店）相同房型的客房，4月29日至5月1日在美团上的价格为439元一晚。

还有用户发帖称，自己4月中旬预订了4月30日与5月1日两晚的住宿，但行程有变只能住4月30日一晚。当她想要在平台上取消预订时却发现，该酒店的规则为“不可取消”。于是她就以200元左右/晚的价格，转让原价220元/晚的酒店，“向酒店申请退款被拒绝了，也不想麻烦客服或者找12315投诉”。

旅行社：手里有酒店资源，有协议价

李伟（化名），云南某旅行社旅行定制师，号称专业做定制旅游8年。他的“闲鱼”主页在售有云南31家连锁酒店的客房，且前几套都表明这个假期有客房。

以丽江英迪格酒店为例，澎湃新闻查询发现，5月1日含双早的高级房，美团的价格为3079元，但李伟主页显示该房型含双早的价格为2850元，两者相差229元。

之所以能够在酒店客房紧俏的情况下拿到低价，李伟称，是因为旅行社和酒店有合作。“旅行社会接触到客源，酒店需要客源。很多酒店都会与旅行社达成合作关系。旅行社帮酒店促成转化，酒店给旅行社合作协议价。”

至于酒店给旅行社提供的协议价具体让利多少，李伟称属于保密信息，不方便透露。

李伟介绍，在闲鱼上，知名度高的酒店客房比较容易转让，例如金茂凯悦、全季酒店等。再者就是打出价格优势，“性价比高的话，浏览量、曝光度也会高”。

对于这个假期“转让”酒店客房的情况，李伟称，虽然和平时相比，咨询的人明显增多，但成交量却不多，大部分咨询的人知道价格后就没有音讯了，即使和美团、携程上的差价达到几百元，咨询的消费者也会觉得还不够便宜。“闲鱼上只有更低没有最低，有些低的我都觉得奇怪”。

旅游平台VIP：代订客房“挣点零用钱”

除了低价转让、低甩外，在闲鱼、小红书等平台，还有提供代订酒店客房服务的。

IP显示“女生 90后”的黄岑（化名），在闲鱼上就提供代订全国酒店客房服务。按照她的说法，消费者只要把自己在美团、携程等平台看好的酒店房型和价格截图发给她，她一般会给出比美团、携程低的价格。闲鱼显示，黄岑已成交1098笔，得到评价214条。

黄岑称自己是各大在线旅游平台的高级会员，利用会员折扣，将酒店客房以低于平台的价格转让，从中赚取差价。“会员等级低，酒店折扣就少；高级会员折扣大，可以从中间赚取差价。”

以位于长沙东塘的全季酒店为例，4月29日高级双床房（无双早）美团上的价格为846元，而黄岑给出的预订价格是800元。“因为有会员价，每卖出一单，我就可以获得预订价1%-5%的收益”。

黄岑透露，目前携程、美团、飞猪等在线旅游平台对于会员这种赚差价的行为没有统一的规定。不过，有的平台会通过下单量进行限制，就是说每天最多只能下一定数量的单。还有一些平台会限制查询量，酒店查询量过大，就会限制搜索。但具体的触发搜索次数，她目前还没有搞清楚。

不过这个“五一”并没有给黄岑带来更多的利润。她坦言，节假日酒店价格狂飙，消费者到处比价。“代订的卖家有很多，竞争很大，卖家只有降低利润才能得到更多的订单。”她说，“95%的代订卖家都是兼职的，只是利用刷手机的时间挣点零用钱，不靠这个维生。”

黄岑称，到4月26日，她接到的“五一”期间酒店客房订单，每天收益在几十元至几百元不等，变化幅度非常大。

民宿老板：越过平台可以少交佣金

在小红书上，活跃的民宿老板也趁着这个客流井喷的“五一”抓紧出手，他们给出的价格一般都低于在携程、美团、去哪儿等平台上的售价。

位于北京某景区的“芮温居民宿”的老板芮温居，五一期间如果通过小红书预订价格为2650元一晚。而通过美团则为3150元一晚，两者相差500元。

芮温居的民宿一般卖给有团建需求的消费者，整套可容纳15人。在美团上，芮温居给的定价是平日2400元、周末3300元、节假日4500元，“都是折扣前的价格，一般会打7折”。

对于美团和小红书上价差，芮温居称，如果消费者在美团上预订，他需要交给平台一定的佣金。如果需要开发票还会再收费。“之前有过一单生意，4000元左右，发票扣了我200多元”。

澎湃新闻了解到，对民宿目前各在线旅游平台收取的佣金在10%左右。如果涉及推广等，还会收取相应的服务费。

芮温居称，目前在小红书上自己还没有做成生意，“都是来问的，没有住的”。

值得注意的是，在名目繁多的“低价转让”帖子里，可能有“坑”在等待着消费者。

近日，网名“小琳的纪念册”在小红书上发帖称，看到多位博主“转让”南京新街口金鹰国仕达酒店客房。因为朋友来南京玩，加上近期酒店价格的狂飙，“小琳的纪念册”便咨询了其中一位，对方声称550元两晚。

因为对方没有退掉酒店而是低价“转让”，“小琳的纪念册”心生疑惑没有下单。

“小琳的纪念册”说，自己的朋友曾在闲鱼上花800元购买了转让的酒店房间，结果到了酒店却被前台告知没有订单信息。后来知道，原来是二手卖家收了钱之后又把酒店房间退掉了。于是“小琳的纪念册”将自己的经历发布在小红书上，提醒网友注意甄别。