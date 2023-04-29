“交换式旅游”虽新颖，但也别拿安全去“交换”

来源：新京报

作者：羽木

你愿意和陌生的网友来次“交换式旅游”吗？据澎湃新闻报道，随着“五一”假期临近，中国多个社交平台再次出现“交换式旅游”征集帖，不少网友在博主的发帖下自行组合配对。

所谓“交换式旅游”，是指交换者出行的目的城市对换，一方到对方城市旅行，双方互相提供自己的住处免费供对方使用，并帮助对方规划行程或者介绍本地的名胜及小吃等。

实际上，这种看似新颖的旅游方式，前几年就流行过一段时间。今年“五一”期间，不少地方酒店价格出现大幅上涨，或许又让更多年轻人想到了这种更“节约”的出游方式。

毕竟，住宿费用在旅行开支中占据了相当一部分比例，这种“交换式旅游”可以直接省掉这部分成本，在经济角度无疑是合算的。再加之又具有满足好奇、彰显个性的“情绪价值”，或许还能够交更多朋友，一部分年轻人选择这种方式，倒也并不难理解。

这种旅游方式的流行，其实伴随着的是年轻人思维与观念的开放。因为，在传统观念中，“家”是一个非常具有隐私性的场所，让“陌生人”住进自己家，与“网友”互换住处，都是一件不可思议的事。

现在通过网络，只要满足各自的需求，素未谋面的“网友”就能够随机配对交换住处，应该也依然只有年轻人才能够接受。从个人意愿角度看，这样一种交换无需受到指摘，只要你情我愿，就没什么不可以。正如有网友所言，这是相互信任，依据的是个人的判断力，没必要简单扼杀。

“交换式旅游”主打的就是一个信任，这种出游方式因成本低廉、个性时尚、广交朋友等优势，获得年轻网友尤其是不少大学生的欢迎。但也必须要指出的是，在具体操作上，“交换式旅游”又未必像看起来那么简单和美好，其中的风险确实不应该大意。

比如，最常见的，不少人担心，如何防止出现物品盗窃、损坏的问题？如何确认对方的真实身份？在陌生的环境下，交换者如何确保自身的人身安全？

甚至，也有法律学者提醒，相互交换住处，也意味着将个人的一些隐私暴露给了“陌生人”，这会不会带来后续的风险？这些问题，其实都并非杞人忧天。

事实上，这种建立在纯粹的个人信任基础上的“交换”，一旦发生一些细节上的问题，都会变得非常脆弱。如交换者的个人生活习惯往往是很难事前确认的，若后续发生像住处卫生未打扫干净这样的“小事”，或都可能会影响到交换者的心情，甚至引发纠纷。

这样一来，“交换式旅游”反而可能会给旅程增加一些烦恼。因此，为了彼此的利益着想，除了严格确认交换者的身份，对于一些可能产生权益纠纷的事项还宜在合同中予以明确，尽量避免以纯粹的人情信任来代替契约信任。

还要注意的一点是，目前交换式旅游信息一般都是在一些专门的平台发布。但作为一个新兴的事物，这方面仍未有明确的规范，包括平台与交换者的关系到底如何界定？

在未发生意外状况的情况下，可能不会涉及这方面的问题，但一旦如果交换过程中出现了权益纠纷，甚至是安全问题，平台到底要不要负责？这些目前来看很难被明确的问题，实际也是交换式旅游中一个值得重视的“不确定性”风险。

一句话，交换式旅游完全可以成为一些出游者的个性化选择，但对于其背后可能出现的问题，也应有充分的权衡，避免因为考虑不周而带来麻烦。同时，交换者也应该明白一点，任何一种选择都是有利弊的。

毕竟，省钱固然好，但旅游，最重要的是玩得开心。如果省钱的方式，可能会给自己的旅游带来一些风险，则就要慎重了。不得不说，这种方式在国外拥有很长的历史，但自始至终都只能是少数人的选择，这本身或也能说明一些问题。