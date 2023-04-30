住客称入住网红客栈发现死尸 涉事客栈：系虚假信息

来源：红星新闻

4月28日，有网友发文“放在整个差评界也是很炸裂的”，并附有一张某网红客栈用户评价截图的图文。截图中，一住客在某网红客栈的评论区评论称住店发生阴影，“我在酒店睡觉，床底发现死尸，还是他杀，还臭了。这个我是20号入住的，真的希望大家别住这个酒店了。我附加了住店记录，和派出所的笔录。”这则差评附有三张图，有两张打码的与警方询问笔录相似的图片，和一张付款记录图片。

4月29日，此事件的相关话题登上热搜，并迅速引发热议，有网友评论“被吓到了”。29日下午，红星新闻记者在某票务服务平台上查询了解到，这家名为古藏某客栈的网红客栈的评论区并无上述差评信息。记者还注意到，该平台上古藏某客栈暂无可订房源。

随后，红星新闻记者致电该网红客栈询问此事。关于上述差评信息，一名工作人员回应，“你觉得正常的大案笔录，公安会让你拍照、带出来吗？”他称上述差评系他人发布的虚假信息，客栈发现该差评信息后立即报案，报警后就看到这则差评被删除了。

该工作人员也证实，整个客栈正处于停业整顿升级期，但不是因为发生案件。4月23日起，客栈开始硬件更新升级，目前整改设备还在运输之中，酒店仍在进一步升级之中，暂时不接受预订。

该工作人员分析，可能因为客栈突然停业整顿升级，所以有网友就联想到酒店可能出现凶案，实际上酒店近期并没有发生过凶案。事发后，客栈也联系过发布差评者，发布者确系客栈住客。

随后，红星新闻记者致电古藏某客栈所在辖区的拉萨吉日派出所询问此事，一名工作人员回应称，古藏某客栈只是正常升级装修而已，派出所接到客栈报警后已联系相关部门处理此事，目前正在调查中，并查询此事是否存在网友恶意炒作的情形。