90后潮流青年扛大旗 小众运动靠社交属性“走红”

来源：北京青年报

自行车、陆冲、桨板、冲浪、路亚……作为年轻人追求健康生活方式和社交互动的一种方式，潮流运动已经成为一个备受关注的领域。随着社交媒体等平台的兴起，潮流运动热度得到了更广泛的传播和认同。

年轻玩家爱尝新成熟人士钟爱大众运动

通过社交平台互相“种草”，飞盘、腰旗橄榄球、陆冲、滑板等小众运动因为兼具户外场景与社交属性迅速出圈，成为一种流行的生活方式和社交形式。《2023潮流运动消费趋势洞察报告》显示，基于潮流运动因社交内容平台而兴起的传播背景，以90后为代表的社交应用重度用户成为潮流运动的主力人群。而在潮流运动玩家的年龄分布方面，18至30岁和31至40岁两个年轻段的玩家占比遥遥领先，并且在细分项目上交替登上占比第一的位置。

具体来看，18至30岁年龄段的玩家在飞盘、陆冲、滑板、橄榄球和滑雪这几项运动中的占比均为第一。31至40岁年龄段的玩家则在路亚、垂钓、自行车、潜水、攀岩、桨板、冲浪这几项运动中占比第一。由此也可以得出结论，18至30岁年龄段的玩家更容易接受和尝试飞盘、陆冲、滑板、橄榄球等新兴潮流运动，而路亚、垂钓、自行车、潜水、攀岩等已经被大众所熟知的运动，则以更为成熟的31至40岁人群为基本盘。

不同性别群体在潮流运动中的分布情况也有区别。对于女性玩家来说，潮流运动更像是一种集体活动和生活态度的表达，因此能够拍出“时尚感”大片的桨板&冲浪、陆冲&滑板以及自行车等，更具个性化且具备社交属性的运动，在女性群体中更受欢迎。相比之下，男性群体则更在意运动本身的体验感，因此路亚&垂钓、潜水、橄榄球等强调技术、身体素质或是对抗性的运动更受男性青睐。

虽被高颜值种草选装备功能性仍排首位

潮流运动热销商品卖点的分析结果显示，小众运动玩家更看重产品的使用体验，特别是在路亚、垂钓、潜水、滑雪、攀岩等专业性的运动项目中，相关装备首先要确保其符合自身的功能需求，美观位列其后。高颜值、好出片或许是潮流运动吸引新手玩家入局的重要原因，但在决策环节，理性消费仍是玩家们选择装备的基本逻辑。

在价格方面，绝大多数热销商品的价格集中在百元以下。一部分原因是多数潮流运动本身门槛低，新手玩家初次参与体验的经济成本并不高，另外也与新兴潮流运动的商品品类过于单一有关。例如在飞盘项目中，实际可供选择的商品种类有限，因而更多的订单集中于“飞盘”商品本身。而相对成熟的路亚、垂钓、自行车，则拥有更丰富的装备及运动配件可供选择。

潮流运动“破圈”必备社交价值新旧交替得到延续发展

通过观察潮流运动的内容传播规律可以看到，潮流运动对于入门玩家，其社交属性更强于运动属性。而社交价值不仅是潮流运动快速崛起的原因，也将是2023年以及未来更多小众运动实现“破圈”的必要条件。

在潮流运动不断实现热度增长的过程中，社交平台优质内容的种草效果起到了决定性的作用，但背后也离不开平台的参与。显而易见的是，内容社区“制造流行”的做法越来越常见，而借助潮流运动相关话题的运营，平台不但刺激了用户活跃，也收获了细分圈层的用户增长，因此平台在潮流运动的推广和传播中的分量也会越来越高。

潮流运动作为一种“流行”，也必然会面临“过气”的问题。对比足球、篮球等全民运动会发现，现阶段潮流运动的曝光，依赖于社交媒体上以个人体验为主题的内容，因而在受众认知上缺乏统一的输出。所以潮流运动的持续化发展，更需要从一种“流行”逐步过渡到拥有统一认知和固定用户圈层的成熟运动，并且依托受众圈层不断沉淀出独有的运动文化。

旧的潮流会被新的潮流取代，而运动文化则会随着时间的积累，在玩家的新旧交替中得到延续和发展。潮流运动在2022年的集体走红，让人们看到了新的媒介环境下，小众运动展现出的历史发展机遇。