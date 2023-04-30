井喷的音乐节，还能火多久？

来源：北方网

在刚刚过去的三个月里，各大户外音乐节呈现井喷状态，中国各地月均达到30场，目前官宣的音乐节已达百余个，音乐节正在成为演出市场的主力军。然而，和音乐节火爆形成鲜明对比的是，因“不可抗力”而取消的音乐节也多了起来。仅4月10日同一天，就有山西伴山音乐节、潮音乐嘉年华上海站先后发布延期公告，表示因“不可抗力”因素影响决定延期举办。此前，天津青峰国潮音乐节、青岛弄潮音乐节也因故取消。

音乐节之所以受到大众青睐，是因为自演出市场复苏以来，不管是小型演出的Livehouse还是集结十余组歌手及乐队的音乐节，均凭借一定的乐迷经济、粉丝经济而迎来一波可观的报复性消费。市民邓女士表示，音乐节现在特别火，她听说济宁有音乐节，其中还有崔健、老狼、痛仰乐队等现场演唱，就坐着高铁去看演出，并听到了《夜空中最亮的星》《花房姑娘》等自己喜欢的歌，感觉那个周末音乐之旅值了！像邓女士这样跨城看音乐节的歌迷还有很多。

然而，在音乐节市场一片繁荣的背后，面对供大于求的演出市场，市场也随之呈现出审美疲劳、乐迷消费紧缩、择优观演的趋势。音乐节爱好者王先生告诉记者，很多音乐节阵容拉胯、管理混乱、票价虚高，这都会让消费者收紧腰包，持观望态度。事实上，此前大批因“不可抗力”延期的音乐节，都有着“票房不好”“卖不动票”这些不能说的秘密。业内人士表示，在售票量未能达到预期的情况下，继续举办音乐节必然会导致主办方无法收回成本，而不可抗力之下的延期或取消也就成了最好的官方说辞。

音乐发烧友、演出操盘手刘先生告诉记者，目前造成音乐节重量不重质的原因有很多，但很重要的一点是，无论是主办方还是观众，都只想着“随大流儿”。“很多音乐节主办方并不是资深乐迷，有的还是赞助商自创品牌，他们本身就没想着把音乐节做出口碑；而消费者中也有很多人是来凑热闹的，谁火就看谁，所以必然导致音乐节越发不靠谱。”刘先生说。

音乐节井喷，让主办方看到了商机，同时也让等待已久的乐迷们趋之若鹜。但是，音乐节要想长远发展，还应该规范行业市场，整顿行业乱象，合理定价，引导消费者提升音乐审美和品味，让音乐节回归初心。