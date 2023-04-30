情感类“烂梗”忽悠了谁

来源：北方网

你在刷短视频时，有没有重复刷到过一些表演面孔不同但剧本完全一致的视频？比如“三句话让男人为我花了18万”“凌晨三点我把73岁的老父亲赶出家门”“我扇了婆婆一耳光，带着儿子净身出户”等骇人听闻却又容易吸引关注的短视频“节目”。

越是在网络平台的“下沉市场”，情感类话题的“烂梗”就越是普遍。这些看似反常理的“小剧场”，在内容设计上就是为了消费网友情绪，提供廉价的情感体验。由于营造的故事场景极端对立，所以能够充分激起网友们“站队”的热情。有人跟随叙事享受异想天开的“爽感”，更有大批网友只要看一眼标题就会群情激愤、想要仗义执言。无论观点如何对立，网友们提供的流量和热度是一致的。这也就达到了“烂梗”变流量的效果，成为营销公司和无良自媒体手里的法宝。

此类短视频作品吸引流量，实际上是为了卖课、卖货，部分专门发布此类情感类“烂梗”的博主更是在每段虚构剧情的结尾表示“我来到了××平台学习短视频，因为我看到很多普通人在这里逆袭翻身了，而且也确实赚到了钱”。

这有些类似早期的电话诈骗，先撒个谁也不信的谎，目的是从最广大的人群中筛选出最好骗的对象。而如今在互联网信息的洗礼下，仍然信任这些“烂梗”故事真实性的网友，大概率也是相信通过购买课程就可以“逆袭翻身”“月入数万”的受众。

诚然绝大部分人不会受到这种视频内容的吸引或干扰，但如果不对这种“撒网捞鱼”简单粗暴、哗众取宠的课程推销行为进行规范和惩处，那么他们的故事设定、标题文案会越发荒谬离奇，不断挑战社会公众道德底线，成为网络世界里的地摊文学，最终仍然会对社会风气造成不良影响。