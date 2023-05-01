这个五一，旅游火了，露营凉了？

来源：中国新闻周刊

作者：孟倩

“五一预计240000000人次出游”“哪个城市是空的”“今年的五一疯了吗”……根据预测，中国今年五一假期将有超过2.4亿人次出游，旅游订单也创五年来最高。从搜索大数据看，旅游目的地热度排名靠前的城市是北京、杭州、大理、厦门、西安，多个城市一票难求。

然而在旅游大热的同时，露营这个曾经在疫情期间流行的户外活动，似乎退出了很多人的朋友圈和市场的中心。此前，“露营倒闭潮来袭”成为近一个月的热点话题，不少媒体报道露营营地经营困难，这门生意越来越不好做。

今年五一假期，多家OTA平台发布旅游相关数据，但关于露营的相关内容几乎看不到。多位业内人士表示露营确实热度下降，不如前两年。疫情管控放开之后，消费者的出游选择变得多元，“扎一个帐篷就能卖几百块甚至上千块”的日子过去了。

不过，根据多个平台数据统计，露营市场的大盘仍在增长，此外各个城市陆续出台有关露营的新规，整个行业发展变得有序合规。有从业者指出，露营在中国实则刚刚起步，未来仍有广阔的发展空间，目前的玩家退出是一种“健康的洗涤”。

露营热度下降

北京的白领张莹在今年五一选择了“人从众”，前往杭州度假。即便高铁票难抢，住宿价格涨了一倍，景区游客爆满，但已经很久没有出门旅游的她无比期待。

去年五一，她迷上了露营。因为疫情不敢随便出游，她和朋友选择到北京近郊的露营营地度假，与大自然亲密接触。彼时，整个营地爆满，一位难求。今年她询问营地，还有余位。

去年花费几千元（人民币，下同）购买帐篷、露营车等露营装备的于清则告诉中国新闻周刊，之前都是和朋友一起开车去近郊露营，但是今年一起去露营的朋友大多选择了跨省旅游或者出国旅游。不过于清也提到，现在周末偶尔还会出去露营，常去的营地有时候也会比较火爆，需要提前预订。

此前根据美团、大众点评数据，3月初，露营相关搜索量同比上升450%，笔记数量增长约300%。携程数据显示，2023年3月以来国内露营产品量同比增长135%。但也有媒体报道，截至今年3月，小红书相关露营笔记不仅没有增长，甚至出现了减少的趋势。

一位OTA平台工作人员也表示，今年整个平台对露营的关注度比较低，一方面有特色的产品不多，另一方面则是大盘量比起旅游增长较少。他强调，五一都出去玩了，露营的数据不会特别理想。

实际上，在中国新闻周刊的咨询中，北京多家露营营地表示目前还未满位。有营地经营者告诉中国新闻周刊，今年并未出现去年预订爆满的情况，五一假期每天几乎都有余位。

从第三方预测数据也可以看出，露营市场在疫情期间迎来爆发，在疫情管控放开后，增长逐步回归理性。艾媒数据显示，2014年至2021年中国露营地市场规模从77.1亿元增至299.0亿元，复合增长率18.5%。2021年露营地市场规模快速增长，增长率达78%。预计2022年增速下降为18.6%，市场规模达354.6亿元。

艾媒咨询CEO张毅告诉中国新闻周刊，露营在前两年尤其火爆，五一、国庆甚至整个暑假都是人满为患。这是因为露营、郊游几乎是当时大部分人唯一的选择。但从今年五一的调查数据来看，这个五一假期国内游出现了高峰，省内游和跨省游是主要选择。

“露营是疫情期间兴起的户外出行方式，今年随着旅游市场的重新火热，露营热度明显有所下降”，洛克资本投资总监刘翰卿表示，疫情三年催化了露营市场的发展，此外人们更加追求个性和自由，越来越热爱户外活动，这也给到很多人一种休闲方式。旅游市场和露营实际上相关性很强，旅游市场的火热，也有可能带动一批露营营地的发展，当然，也会让这些营地更加“卷起来”。

“扎个帐篷就能卖几百块”的日子过去了

2023年的春天，疫情政策改变后，旅游从业者普遍认为行业将迎来复苏。露营平台觅野Camp则在3月停止服务，一个原因是觅野在解决营地和爱好者的需求中始终没有利益，另一个则是融资计划没能成功。作为一家撮合闲置露营空间和露营消费者的平台，觅野在关停前大约上架了超3000个露营地资源，有超60万会员。

过去几年，和露营相关的企业数量增长明显，相关数据显示，2020年新注册企业达1.2万余家，突破万家；2021年新注册企业达到2.1万余家，突破2万家，2022年新注册企业突破3万家，达3.3万余家。

“疫情这几年露营的钱太好挣了，扎个帐篷就能卖个几百块上千块”，大热荒野创始人朱显告诉中国新闻周刊，这个行业在疫情期间突然兴起，如今旅游行业供给放开，露营市场发生快速迭代。

大热荒野成立于2020年，近三年来持续扩大经营规模，朱显表示今年手上的营地已经超出100块。谈及经营情况，他透露今年五一自家经营的营地预订量比较平稳，这得益于本身营地面积不大，品牌力和社区建设较好，不少消费者会复购。

一位北京头部露营营地经营者告诉中国新闻周刊，实际上这波“倒闭潮”从去年就开始了，今年春天以来关闭的营地越来越多。他认为这些营地的设施和服务普遍没有自家好，没有办法产生复购，消费者往往去过一次之后不会再去。但是他也表示，今年订单比去年同期下滑明显，有个别月份订单直接砍半。

TANG CAMPING主理人杨硕透露，在五一假期的一周前，所有营位就已经预订一空。在他看来，现在哪怕是依山傍水、地理位置绝佳的露营营地，如果没有“内容”，也不会有消费者青睐。

“今年没有‘内容’的营地肯定会被淘汰一批”，杨硕指出，如今的露营营地发展要注重品牌，品牌来自于营地的内容建设，比如乐队演出、户外活动以及多种产业的集合，“一个营地再好，你也不会天天去”，能吸引消费者的是营地产品的业态。

此外，他还注意到，很多露营营地经营者可能是疫情期间从很多餐饮经营者、旅游从业者转型过来，实际上并非真正了解露营这个行业：在理念上，总觉得“露营就是烧烤”，投入就是为了短期回报；在装备上，不懂很多装备比如帐篷或天幕需要收起来，报损率提升，亏本经营。

中国社会科学院财经战略研究院研究员魏翔认为，五一期间露营整体走势向下，一方面是五一小长假旅游的分流，另一方面则是对露营这几年来始终面临单一业态的调整。

“从欧美露营行业的发展来看，露营本身很难成为一个独立的业态，主要还是定位在配套业态上”，魏翔强调，一些单一业态的露营企业破产关闭是非常正常的现象，做成独立业态面临高昂的成本，而在市场上这部分独立的需求又不成立，退出市场是一种健康的洗涤。

如何可持续发展？

上述北京露营营地经营者告诉中国新闻周刊，今年，他经营的营地将会在北京郊区再开设两块。在营地中，与采摘园、游乐园结合是其特点，热水、做饭等硬件设施也比较完备。

杨硕则刚刚带领北京的团队前往海口完成“登岛计划”，今年他开始打造“移动的营地”，通过与各地政府合作，在各地举办短期的城市露营活动，打造社区一样的营地。他举例而言，营地就好比大脑，需要手足才能走出去。在与各类品牌的合作中，能够给消费者展现一种生活方式，这才能实现“良性循环”。他强调，露营不是大排档，需要思考如何可持续发展。

朱显认为不少从业者倒在这个春天的原因，是没有看到露营行业底层的发展逻辑：一方面是闲置资产的盘活，尤其是在乡村振兴的政策下，一些土地由于性质原因没有办法盖度假酒店，但是可以利用起来发展露营等业态；另一方面则是作为在户外空间包括景区、市政公园中的配套设施，露营能够给到消费者更好的体验。

魏翔认为，目前国内露营处于1.0发展阶段，是城市休闲的外衣；在2.0阶段，露营将会成为户外运动和休闲的配套，满足差异化、特色化住宿的需求，穿插其中起到调剂作用，深度融合后成为特色配套。因此，他表示并不看空整体露营市场的发展，某一个阶段，需求出现回落是正常的。未来，露营将会作为城市、景区和乡村三个连接体当中承担重要过渡作用的承载体，会有多路径发展的可能性。

“露营分两种，一种是社交属性，一种是给爱自由爱清净的人。因此一批露营地可能会更加地社交化，配套更加完善；另一批则主打人少景美，对于装备的需求可能会更高。”刘翰卿认为这个行业总体还会持续向好发展，优胜劣汰是一定会产生的，露营地可能会像民宿一样作为热点打卡一波流量，露营装备可能会走向二手专卖或者是出租市场。

公开数据显示，2021年美国露营市场渗透率为15.1%，日本市场快速发展时期为13%，中国2022年预期渗透率为6%，这意味着中国露营市场仍有较大开发空间。在发展的同时，整个行业在野蛮生长中也遇到不少问题：滥用公共用地、产生污染浪费等。

2022年11月，国家14部委联合印发了《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》，明确提出要鼓励通过推动营地+文博、演艺、美术、体育比赛、户外运动、自然教育、休闲康养等形式，创造新业态，满足新需求，并提出要推动公共营地建设，提升服务质量，提高露营产品品质，有序引导露营旅游休闲发展。

魏翔提到，露营和公共管理以及城市治理之间的关系亟待厘清，露营最主要的问题就是占用公共用地，那么关于准入的监管和标准的监管尤其重要。“哪些可以露营，哪些不可以露营，哪些土地性质配套什么样的露营性质，露营的档次、规模都需要明确相关条件”，魏翔认为这是露营未来发展中面临的首要问题。