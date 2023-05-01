来源：“半熟财经”微信公众号

作者：李莹、朱烜知

这个“五一”小长假，中国最火的城市无疑是淄博。这座传统的工业城市在短短两个月时间里凭借烧烤火出圈，一跃成为全国人民向往的旅游目的地。酒店爆满、车票售罄，淄博政府、市民全体出动，迎接“赴淄赶烤”的游客。

另一边，锦州人有些坐不住了。锦州烧烤比淄博烧烤成名更早、名气更大，却从来没有掀起过这样的旅游热潮。“你要说心里没有酸酸的感觉，这不太现实。” 锦州烧烤协会会长李志对我们说。

为了学习、赶超淄博，锦州人紧锣密鼓地行动起来：4月初，锦州烧烤协会召开会议，主题为“关于淄博烧烤瞬间‘火出圈’现象的学习与反思”。

4月中旬，锦州市凌河区委书记马晓春带队，率领由区住建局、商务局、市场局、实业公司等部门的主要负责人组成联合调研组，奔赴淄博市考察调研烧烤产业发展情况。

4月24日，锦州举办首届文旅融合高质量发展大会，会上有专家提出，“为一个单品赴一场旅游”正成为市场新风向，任何一个要素都可以成为一个地方旅游业的核心吸引物。锦州完全也可以因为烧烤而成为“网红打卡地”。

“淄博烧烤的突然火爆对我们锦州人来说触动很大，大家都着急了。”锦州市自媒体协会会长陈敏哲说，锦州烧烤一直是他们锦州人心中的荣耀，是能在外地朋友面前拿得出手的特色，但现在淄博烧烤成了大家争相去消费的香饽饽，“咱多多少少有一种失落感，城市名片没人家淄博的亮了。”

着急的锦州

在淄博烧烤之前，烧烤圈子知名度最大、分布范围最广的地域品牌是锦州烧烤。

据了解，目前锦州市内烧烤店铺超过2000家，经营30年以上的近百家，全国悬挂“锦州烧烤”字样的店铺达到六七万家。而锦州烧烤协会，也是烧烤行业成立最早的地方协会，已经有18年的发展历史。“在锦州快速发展这十几年里，我们为全国各地培育了近2万名烧烤师傅和创业者。”李志向我们介绍。

锦州烧烤以种类丰富著称。河蟹、猪牙龈肉、油边、雪糕、羊宝、腰花等等都可以是锦州烧烤的食材。“锦州烧烤无论是种类，还是味道，都是烧烤里面顶好的。”陈敏哲不止一次向我们推荐。

锦州烧烤和淄博烧烤最大的区别是：锦州烧烤的火没能带火锦州，而淄博烧烤的出圈，却联动着淄博这座城市。这把火从一个单一的美食品类，蔓延到整个城市。据了解，仅4月份，淄博消费收入猛增16.2亿。

“现在淄博烧烤的火让大家看到了城市营销的力量。”李志表示，以前锦州烧烤为城市整体发展赋能的属性并没有得到充分挖掘，现在淄博的成功可以说是提供了一个行之有效的城市营销范本。

据陈敏哲观察，最近大家聊天的话题总是绕不开淄博烧烤、锦州烧烤。甚至还有市民给陈敏哲发来私信，话里话外都是对锦州没能做到更好的着急，甚至还分析了锦州城市营销没做起来的原因。

据陈敏哲了解，锦州已经连续开了几次会来讨论和学习淄博烧烤。在锦州做了近20年烧烤的金祥久回忆，会上大家多次提到淄博商家从来不缺斤少两，而且还多给。“协会一直在呼吁、号召大家把服务和品质做得更好。”

前段时间，李志突然接到市委秘书长的电话，被告知需要去淄博实地考察学习。4月16日，包括市委领导和李志在内的一行六人前往淄博，进行了为期三天的探访考察。政府部门更多考虑城市层面的执行力、营商环境等因素，对于烧烤协会来说，则是行业对行业，从专业角度对淄博烧烤本身进行调研。

考察结束后，李志发现：“淄博的火，不只是烧烤的火。”，而是火在了淄博人对大学生，对外地人的真诚、热情好客、温暖友爱，从淄博市领导到基层干部到市民对外地人的无限宠溺。“领导们用雄厚的财力支撑起执行力，再用智慧创造机会打开大门展示城市内涵。”

李志提到，成为“网红”之后，激增的人流量对一个城市的压力是可以预见的。但是，无论是交通、治安，还是餐饮、住宿，淄博都顶住了压力。“一个城市倘若综合能力不强，面对十几万人的突然涌入是没办法承受的，但是淄博做得足够好。”

在学习和发展自身之余，锦州烧烤还开启了与淄博烧烤的“梦幻联动”：锦州烧烤行业协会4月27日召集23名锦州烧烤技工和后厨人员，准备支援淄博烧烤行业协会会员单位，助力淄博烧烤音乐节。

缺一个“大导演”

锦州烧烤并不是没火过。“以前我们锦州烧烤也是上各大电视台，各大报纸的。”金祥久说。他认为现在和十多年前的传播环境、网络环境不一样了，“发个抖音快手全网都知道了，淄博烧烤遇上了新的机会。”

锦州老白清真烧烤的老板老白告诉我们，因为淄博的热度，锦州烧烤也越来越受到关注，“不是竞争，而是互利共赢。”金祥久同样认为，淄博的出圈给烧烤行业带了个好头，他没有感受到淄博烧烤给锦州烧烤带来的任何负面影响。

锦州籍影视演员张睿前段时间特意发微博，为家乡的锦州烧烤站台，配文“锦州烧烤申请出战”，还附上了锦州烧烤九宫格照片。

作为自媒体人，陈敏哲此前更多做一些民生类的情况反映，鲜少会发美食的内容。但是最近，他一天能发四五条锦州烧烤相关的微博，其中很多内容都是由锦州市网信办和锦州市烧烤协会提供的。“他们都很支持。”

陈敏哲还申请成了#吃烧烤咋能不来锦州呐#话题的主持人。截至4月30日，该话题已经有1400万阅读。

当然，这与淄博烧烤的话题热度仍有很远的距离。截至4月30日，已有多个淄博烧烤相关的话题阅读量过亿，其中最高的一个已经达到6.4亿。

陈敏哲说，尽管看得出锦州上上下下都比较着急，但更多的是各方面、各部门各自为战，还没有形成比较一致、系统的整体发展方案。“起码没人跟我们沟通，告诉我们应该怎么做，应该怎么配合锦州烧烤和锦州的整体营销。”

李志也有同感：“缺一个大导演。”

围绕锦州烧烤的发展，协会一直在不断做各种尝试。李志介绍，他们正在做锦州烧烤产业园，同时锦州烧烤博物馆也在推进建设中。他们最近开会一直在研究锦州烧烤人应该如何做，认为还是要转身向内，继续修炼，等待时机。

同时李志也提到，东北是老工业基地，存在地域条件的限制和一些历史遗留问题，这也并非锦州市委市政府一下子能改变的，所以需要很长时间来不断进行学习摸索。

“给我们一段时间，给锦州市一段时间，我们好好策划下之后该怎么做。”