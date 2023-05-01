“低价转让”酒店客房为何叫好不叫座

来源：北京青年报

作者：丰收

“五一可售，低甩！”“五一抢票失败，转北海民宿……”“捡漏淄博酒店，低价！”……“五一”假期前，在一些社交平台上，总能刷到这些打着低价名义转让酒店客房和民宿的帖子。这些帖子的发布者是谁？他们是否真的有低价的酒店客房和民宿？

今年中国“五一”假期，由于游客需求旺盛，不少城市的酒店、民宿很紧俏，而且客房价格涨幅不小。最近出现在二手交易平台、社交平台上的酒店客房“低价转让”信息，让一些没能成功预订酒店的游客看到了机会，希望通过这类信息“捡漏”，解决旅游住宿问题。

媒体的调查显示，发布这类信息的博主，有的是“行程有变”“临时有事”的普通消费者，有的是拥有酒店资源的旅行社，有的是在线旅游平台高级会员，有的是活跃的民宿老板。从他们“低价转让”酒店客房的理由来看，似乎值得信任。比如旅行社一般与酒店有合作，可通过协议价拿到客房，价格自然低于市场价。

所谓“低价转让”，有的是转让价格低于平台标价，但博主会从中赚一点差价；有的转让价低于原价，博主略微贴钱。按说这样的转让信息，既解决了其他游客住宿问题，也节省了一定费用，不料出现了“叫好不叫座”的现象——网友“问的多，真正买的少”，大部分咨询的人知道价格后就没有音讯。

之所以出现这种现象，不外乎两个原因：其一，游客对网上转让酒店客房的需求减少。已经确定五一假期出游的游客，许多人早已提前预订好了酒店客房，在做好充分准备的情况下才选择出游。这部分游客对这种“捡漏”就没有多少实际需求，只是出于好奇围观“看热闹”而已，这自然不会转化为实际买家。

其二，网友对博主发布的转让信息心有疑虑。一方面，博主发布的相关价格信息是否真实可靠，部分网友不免有怀疑，因为有的信息难以进行核实；另一方面，部分网友怀疑有诈，即便有需求也不敢轻易出手，担心最后“钱房两空”。

有网友披露了这样一个案例：自己的朋友曾在某平台上花800元（人民币，154新元）购买了转让的酒店房间，结果到了酒店却被前台告知没有订单信息。后来知道，原来是二手卖家收了钱之后又把酒店房间退掉了。在网络诈骗案件频发，且花样不断翻新的今天，陌生人之间的交易如果缺乏安全保障，很容易被某些人用来诈骗。

虽然网上“低价转让”酒店客房，为那些没有提前预订到酒店的旅客提供了一种“捡漏”机会，但很多人只是围观并不实际买账。可见这种“二手生意”并不好做，这既提醒转让酒店客房的博主，通过安全渠道（比如熟人之间）转让客房，或直接向酒店退房，也提醒平台应为这类交易提供安全保障。

作为相关平台，为降低这种交易带来的风险，尽最大努力保障交易安全，既要做好安全风险提醒工作，也要对发布转让信息的博主身份进行严格审核，对博主形成一定制约，一旦交易涉及欺诈等问题，可通过实名制追究博主法律责任。这样一来，博主就不敢轻易欺诈酒店需求者，需求者也更能更放心地与之交易。